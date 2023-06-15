Küçük göğüslerini büyütmek için bulduğu yöntemi paylaştı! Anında 2 beden büyük gösteriyor

31 yaşındaki Lisa Banks, kendi gibi küçük göğüsleri olan kadınlar için göğüslerini büyütmenin kolay yolunu paylaştı. Lisa'ya göre destekli sütyen giymek de fark yaratıyor ancak asıl sihir doğru kontürleme işleminde gerçekleşiyor.

Kontürleme işlemi genellikle yüzde daha keskin bir görünüm yaratmak için kullanılsa da, Lisa aynı yöntemi daha büyük görünen bir göğüs oluşturmak için kullandı.

TikTok'ta yayınladığı videoda göğsünün üst kısmına kahverengi bir şerit uyguladığı ve bunu bir makyaj fırçasıyla karıştırmaya başladığını gösterdi.

Koyu gölgeyi uyguladıktan sonra, görünümü tamamlamak için her göğsüne bir nokta aydınlatıcı ekledi.







