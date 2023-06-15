KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Küçük göğüslerini büyütmek için bulduğu yöntemi paylaştı! Anında 2 beden büyük gösteriyor

Küçük göğüslerini büyütmek için bulduğu yöntemi paylaştı! Anında 2 beden büyük gösteriyor

15.06.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük göğüslü kadınlar göğüslerini büyütmek için meme büyütme ameliyatı, dolgulu sütyen gibi yöntemlere başvuruyor. Küçük göğüsleri büyük gösterecek birçok yol bulunuyor. TikTok'ta küçük göğüslerini büyütmek için bulduğu yöntemi paylaşan bir kadın kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

Küçük göğüslerini büyütmek için bulduğu yöntemi paylaştı! Anında 2 beden büyük gösteriyor

31 yaşındaki Lisa Banks, kendi gibi küçük göğüsleri olan kadınlar için göğüslerini büyütmenin kolay yolunu paylaştı. Lisa'ya göre destekli sütyen giymek de fark yaratıyor ancak asıl sihir doğru kontürleme işleminde gerçekleşiyor.

Ekran görüntüsü 2023-06-15 163115

Kontürleme işlemi genellikle yüzde daha keskin bir görünüm yaratmak için kullanılsa da, Lisa aynı yöntemi daha büyük görünen bir göğüs oluşturmak için kullandı.

Ekran görüntüsü 2023-06-15 163041

Ekran görüntüsü 2023-06-15 163049

TikTok'ta yayınladığı videoda göğsünün üst kısmına kahverengi bir şerit uyguladığı ve bunu bir makyaj fırçasıyla karıştırmaya başladığını gösterdi.

Ekran görüntüsü 2023-06-15 163139

Koyu gölgeyi uyguladıktan sonra, görünümü tamamlamak için her göğsüne bir nokta aydınlatıcı ekledi.

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuaför en hızlı saç uzatma yöntemini açıkladıKuaför en hızlı saç uzatma yöntemini açıkladı
Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!
Saçını kestirerek hayatını değiştiren 30 kadınSaçını kestirerek hayatını değiştiren 30 kadın
Anahtar Kelimeler:
tiktok Meme‎ makyaj sütyen meme büyütme göğüs kontur küçük göğüs eo

En Çok Okunan Haberler

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Yaşadığı değişimi gören en yakınları bile tanıyamıyor

Yaşadığı değişimi gören en yakınları bile tanıyamıyor

Ayakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren etkili çözüm

Ayakkabıdaki kötü kokuyu anında geçiren etkili çözüm

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapılması gereken tek şey

Pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapılması gereken tek şey

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.