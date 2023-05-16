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Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntem görenleri şaşırttı! 3 beden büyümelerini sağladı

16.05.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük göğüsleri büyütmek için meme büyütme estetiği gibi kalıcı yöntemler bulunsa da bu işlemlerden uzak duran kişiler için de farklı çözümler bulunabiliyor. TikTok'ta küçük göğüslerini doğal şekilde 3 beden büyütmeyi başaran kadın dolgun göğüslere kavuşmanın yolunu paylaşarak görenleri şaşırttı.

Küçük göğüslerini büyütmek için uyguladığı yöntem görenleri şaşırttı! 3 beden büyümelerini sağladı

Büyük göğüslere sahip olmak isteyen birçok kişi estetik operasyonlar haricinde kalan farklı sütyenlere yöneliyor. Sütyenler göğüslerin çok daha dolgun gözükmesini sağlayabiliyor. Sosyal medya hesaplarında makyaj ve kostümle yaşadığı değişimleri paylaşan bir kadın, giydiği kostümlerde göğüslerini daha büyük gösteren yöntemini gösterdi.

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Videoyu dekolteli atletiyle başlatan genç kadın göğüs dolgunlaştırma yönteminin işe yaradığını paylaştı.

  1. seviyede, dolgusuz, balensiz basit bir sutyen giydiğini açıkladı.

  2. seviyede, sadece basit bir push-up sütyen giydi.

  3. seviyede daha fazla destek için bomba sütyen denilen sütyeni tercih etti.

  4. seviyede dün sütyenleri giydikten sonra göğüs dekoltesine ekstra kontur makyajı yaptı.

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"Umarım bu birine yardımcı olur." dedi. İnsanlar onun ipuçlarıyla ilgili düşüncelerini paylaşmak için yorumlara gitti. Bazı kişiler bu yöntemlerin oldukça işe yaradığını belirtirken bazıları ise çorap koymayı unuttun diyerek genç kadını eleştirdi.

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