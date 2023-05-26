Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi... Salon kahkahaya boğuldu!

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine saatler kala liderlerin programları yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak Balkan-Rumeli-Mübadil Buluşması'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından sahneye çıkan Akşener, salonda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ithafen espri yaptı.

"YANLIŞIM OLURSA SAKIN DÜZELTMEYİN"

Akşener'in, "Kutup yıldızımız İlber Hocam karşımda olunca birkaç kelam etmek istiyorum. Yanlışım olursa sakın düzeltmeyin." ifadelerine Prof. Dr. Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör kahkahalarla eşlik etti.