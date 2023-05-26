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  4. Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi... Salon kahkahaya boğuldu!

Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi... Salon kahkahaya boğuldu!

26.05.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Balkan-Rumeli-Mübadil Buluşması'nda konuştu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in, salonda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'e ithafen yaptığı espri, vatandaşlar tarafından kahkahalarla karşılandı. İşte Meral Akşener'in o açıklamaları...

Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi... Salon kahkahaya boğuldu!

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine saatler kala liderlerin programları yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak Balkan-Rumeli-Mübadil Buluşması'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önemli açıklamalarda bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından sahneye çıkan Akşener, salonda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ithafen espri yaptı.

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"YANLIŞIM OLURSA SAKIN DÜZELTMEYİN"

Akşener'in, "Kutup yıldızımız İlber Hocam karşımda olunca birkaç kelam etmek istiyorum. Yanlışım olursa sakın düzeltmeyin." ifadelerine Prof. Dr. Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör kahkahalarla eşlik etti.

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