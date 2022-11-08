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Mercanköşk çayı faydaları nelerdir? Mercanköşk çayı nasıl yapılır?

08.11.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çoğumuz çeşitli hastalıkların ve rahatsızlıkların giderilmesinde tıbbi ilaçlardan kaçınarak doğal yollarla şifa bulmaya çalışırız. Özellikle alternatif tıbbın vazgeçilmezi hâline gelen bitki çayları da doğal olarak şifa bulmanın en yaygın yoludur. Sakinleştirici fonksiyonlarıyla dikkat çeken mercanköşk çayının insan sağlığına birçok yarar sağlar. Peki, mercanköşk çayının faydaları nedir, mercanköşk çayı nasıl demlenir?

Mercanköşk çayı faydaları nelerdir? Mercanköşk çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Mercanköşk çayı ne işe yarar?
  • Mercanköşk çayı tarifi nedir?
  • Mercanköşk çayı zayıflatır mı?
  • Mercanköşk çayı adet söktürür mü?

Farsçadan dilimize geçen "mercanköşk" ismi "dağın neşesi" anlamına gelir. Mercanköşkün anlamına dair ise antik hikâyelere konu olan rivayetler anlatılır. Anlatılan rivayetlerin en bilineniyse Afrodit’in dikkatini çeken mercanköşk bitkisinin benzersiz kokusu üzerinedir. Bu rivayete göre aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, mercanköşkün eşsiz kokusunu çok beğenir ve bu kokuyu mutluluğun simgesi olarak imgelendirir. Bir başka rivayete göre ise bir kimsenin mezarında mercanköşk çiçeği açarsa o kişinin sonsuz hayatta mutlu ve huzurlu yaşayacağıdır.

Mercanköşk bir başka ismiyle "güveyotu", nanegiller ailesinin bir üyesi olup güçlü bir kokuya sahiptir. Akdeniz ikliminde kolaylıkla yetişebilen bu bitki, bazı yörelerde "kekik otu" ismiyle de adlandırılır. Fakat yine de bu iki bitki arasında bir şekil benzerliği bulunmaz. Akdeniz ve Ege kıyılarında can veren mercanköşk bitkisi serada, bahçede veya saksıda yetiştirilebilir. Yine de çoğu bitki gibi verimli toprak ihtiyacından dolayı tarla veya büyük bahçelerde yetiştirilmesi öngörülür.

Pek çok kullanım alanı bulunan mercanköşk bitkisinin en yaygın kullanım alanı bu bitkinin kurutularak baharat şeklini almasıdır. Özellikle balık yemeklerinde yerini en üst sıralarda alan bu bitkinin baharatı da kendisi gibi birçok şifa barındırır. Mercanköşk bitkisinin faydalarından yararlanabilmenin bir diğer alternatifi ise mercanköşkü bitkisinin demlenerek çay şeklini almasıdır. Bu çay insan sağlığına faydası oldukça fazla olan şifalı çayları arasında yerini alır. Peki, mercanköşk çayı neye iyi gelir?

Mercanköşk çayı ne işe yarar?

Birçok kişi farklı hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde tıbbi ilaç kullanımından kaçınarak doğal şifa kaynaklarına başvururlar. Bu kaynaklardan en yaygın kullanılanı ise bitki çaylarıdır. Bazı bitki ve meyvelerin demlenerek hazırlandığı bu çaylar bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabildiği gibi bazı hastalıkların önlenmesinde de büyük bir rol oynar. Şifalı bitkiler arasında sayılan mercanköşk bitkisinin de demlenerek çay hâline getirilmesiyle oluşan mercanköşk çayı, insan sağlığına sayısız yarar sağlar. Mercanköşk çayı faydaları şu şekildedir:

  • Kas ağrılarını en aza indirerek kas spazmlarının oluşumunu engeller.
  • Baş ağrısının hafiflemesine yardımcıdır. Özellikle sinüzit ağrılarını en aza indirmeye yardımcı olur.
  • Kalp ve damar sağlığını koruyarak bazı hastalıkların önlenmesine yardımcı rol oynar.
  • Kan basıncını düşürmeye yardımcıdır.
  • Taşıdığı antiseptik özellikler sayesinde virüs ve bakterilerin oluşumuna karşı koruyucu bariyer oluşturur.
  • Yorgunluk, hâlsizlik gibi şikayetleri en aza indirir.
  • Arı sokması veya böcek ısırması sonrasında oluşan ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.
  • Sindirim sisteminin işlevini düzenleyerek kabızlık, ishal, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerinin önüne geçer.
  • Kadınların 28 günde tekrar eden regl süreçlerinde regl ağrılarına iyi gelir.
  • Libidoyu arttırmaya yardımcı bileşenler taşır.
  • Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.
  • Mide spazmlarını rahatlatır.
  • Diş sağlığına ve ağız yaralarına iyi gelir.
  • Diş eti problemlerinde bu çay gargara yapılarak problemin en aza indirilmesine olanak sağlar.
  • İştah arttırıcı özellikler gösterir.

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İnsan sağlığına birden çok faydası bulunan mercanköşk çayının faydalarından yararlanabilmenin en önemli noktası bu çayın doğru hazırlanabilmesidir. Özellikle bazı hastalıkların tedavi sürecinde yardımcı rol olan bu çayın kullanım öncesi mutlaka doktora danışılması gerekir. Peki, mercanköşk çayı nasıl yapılır?

Mercanköşk çayı tarifi nedir?

Mercanköşk çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • 1 bardak su
  • 1 çay kaşığı kurutulmuş mercanköşk

Mercanköşk çayı nasıl demlenir?

  • Bir bardak suyu kaynatın ve bir çay kaşığı mercanköşkü kaynayan suya ekleyin.
  • Bir taşım karışımı kaynatın ardından ateşi kapatın.
  • Ateşten aldığınız çayı 5 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından servis edebilirsiniz.

Bir başka şekilde ise ılık 1 bardak suya 1 çay kaşığı kuru mercanköşk ekleyerek çayınız rengini alana kadar hazırlayabilirsiniz.

Mercanköşk çayı zayıflatır mı?

Beslenme düzeninin bozulması, hormonal değişimler veya stres gibi pek çok sebep fazla kilolara fatura çıkarır. Fazla kilolarından kurtulmak veya sağlıklı kilo kontrolünü sağlamak isteyenler ise tıbbi ilaç yerinde doğal yollara başvurur. Bunlardan biri sindirim sistemini düzenleyen, metabolizmayı hızlandıran ve anlık açlık krizlerini engelleyen çayların tüketimidir. Mercanköşk çayı ise iştah açıcı fonksiyonlar göstermesine rağmen sindirim sisteminin işlevini düzenleyen çaylardan birisidir. Doğru bir beslenme düzeyinin yanında mercanköşk çayı zayıflamaya yardımcı olabilir.

Mercanköşk çayı adet söktürür mü?

Ortalama 28 günde tekrar eden adet döneminde bazen farklı sebeplerle düzensizleşebilir. Bu düzenin sağlanabilmesi ve adet döneminin başlanabilmesi için kadınlar tıbbi ilaçlar yerine doğal yollara başvururlar. Kadınlar sadece bu dönem öncesinde değil adet dönemlerinde yaşadıkları ağrı ve spazmların giderilmesinde de bitki çaylarına başvururlar.

Mercanköşk çayı adet söktürücü özelliğe sahip olmasa da regl ağrısını en aza indiren çaylar arasında önemli bir yere sahiptir. Sakinleştirici fonksiyonlar da geliştiren bu çay, kadınların adet sökmesi amacıyla değil, adet dönemlerinde tükettiği çaylar arasındadır.

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