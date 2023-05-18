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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

18.05.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de gözler seçimlerin ikinci turuna çevrilmişken Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir açıklama yaptı. İkinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğinin şimdiden belli olduğu ifade eden Yalçın, "Parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir" dedi.

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"HAZIMSIZCA HİDDETE KAPILMIŞ, KÜPLERE BİNMİŞTİR"

Yalçın açıklamasında şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu; 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir."

Kaynak: DHA


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