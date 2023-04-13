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Minik bikinisi büyük göğüslerini kapatamayınca aldığı bakışlara cevap verdi! "Her bikini seksi gösteriyor"

13.04.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslü kadınlar toplumda rahatsız edici bakışlara ve yorumlara maruz kalabiliyor. TikTok'ta giydiği inek desenli minik bikinisini paylaşan bir kadın giydiği her bikininin doğal büyük göğüslerini seksi gösterdiğini belirtti. Aldığı bakışlara karşı tutumunu değiştirdiğini söyleyen kadın düşüncelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Minik bikinisi büyük göğüslerini kapatamayınca aldığı bakışlara cevap verdi! "Her bikini seksi gösteriyor"

Lauren Scallen, TikTok hesabında inek desenli bir bikini ve güneş şapkasıyla kamera karşısına geçti. Büyük göğüslerini ve çevreden aldığı bakışlara anlatan Lauren, "Hangi bikiniyi giydiğiniz, hangi mayoyu giydiğiniz önemli değil, göğüsleriniz her zaman dışarıda. Giydiğiniz her bir mayo sadece göğsünüzü seksileştiriyor "dedi.

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Büyük göğüslü kadınların vücutlarını saklamak için kambur durmasına karşı çıkan Lauren, dünyadan saklamaya çalışmaktan vazgeçtiğini söyledi.

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Lauren, büyük göğüslü olmaktan kendini alamadığını da belirtti. "Bu arada bunlar gerçek. Sahte göğüslerim yok." diyerek stilini değiştirmenin vücut yapısını değiştirmeyeceğini giydiği her mayonun onu seksi göstereceğini açıkladı.

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"Ne giydiğim önemli değil, göğüslerim her koşulda dışarıda olacaklar."

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Çok sayıda izleyicinin dikkatini çeken video çok sayıda yorum aldı. Bazı kişiler dik yakalı tişört giymenin büyük göğüsleri saklayabileceğini belirtirken bazıları ise Lauren'e destek çıkarak güzelliğini övdü.

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