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  4. MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

07.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." dedi.


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