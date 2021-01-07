MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti. Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi." dedi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.



Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/67p16IbYo2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021



