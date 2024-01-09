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  4. Ölülerin cesetlerini bile rahat bırakmıyorlar! İsrail askerinin cansız bedene yaptığı görenlerin tüyleri ürperdi

Ölülerin cesetlerini bile rahat bırakmıyorlar! İsrail askerinin cansız bedene yaptığı görenlerin tüyleri ürperdi

09.01.2024 15:47 | Son Güncelleme:
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Hastane bombalayan, esirleri yarı çıplak soyup soğuk havada saatlerce donduran İsrail askerleri bir kez daha tüyleri diken diken eden bir vahşete imza attı. O sırada kameralar da kayıttaydı. İsrail askerinin öldürdüğü Filistinliye yaptığı görenler şok yaşadı.

Gözünü kan bürüyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdükten sonra hızını alamayıp birinin cesedini zırhlı araçla resmen çiğnedi. Cesedin üzerinden aracın geçtiği an kan dondurdu.

MÜLTECİ KAMPINA BASKIN

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını, işgal altındaki Batı Şeria’ya ise baskınlarını sürdürüyor. İsrail güçleri Batı Şeria’nın Kalkilya, Nablus, Ramallah, Beytüllahim ve Tulkarem kentlerine baskın gerçekleştirdi.

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CESEDİNİ ZIRHLI ARAÇLA ÇİĞNEDİ

İsrail güçleri, baskın sırasında Tulkarem Mülteci Kampında 3 Filistinliyi vurarak öldürdü, daha sonra birinin cansız bedeninin üzerinden zırhlı araçla geçti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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İsrail güçleri ayrıca kentteki bazı evleri, park halindeki araçları ve altyapıyı da kullanılamaz hal getirdi.

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(İHA)

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Filistin İsrail
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