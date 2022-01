Parizyen stil sevenleri mutlaka bakması gereken bir rehber: Fransız makyaj trendleri nasıl uygulanır?

Fransız makyaj stilinin olmazsa olmazları canlı ve ışıltılı bir cilt, belirgin ve dağınık kaşlar, dumanlı veya nude göz makyajı ve kırmızı ruj. Tüm bu makyaj trendlerinin yanı sıra kendilerine ve ciltlerine iyi bakmalarını da belirtmemiz lazım. Sonuçta bakımsız bir cildin üzerinde hiçbir makyaj hoş durmaz. Gelin, adeta Fransız rüzgarları estirmenizi sağlayacak kapsamlı bir makyaj rehberine göz atalım.

Doğal cilt

Parizyen makyaj stilinin olmazsa olmazı, tabii ki doğal ve uğraşılmamış gibi bir görünüm. Bunun için Fransız kadınları her zaman doğal ve ışıltılı bir cilt tercih ediyorlar. Yoğun kapatıcılığı olan ve ten renginizden farklı tondaki bir fondötenden kesinlikle uzak durmalısınız. Tercihiniz ince yapılı, kendi ten renginizde ve cildi canlı gösteren ürünler olmalı. Bunun için hafif fondötenlerin yanı sıra BB ve CC krem gibi renk eşitleyici ürünleri de tercih edebilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta, pürüzsüz cilt görünümünü doğal bir şekilde yakalamak. Kontür yapıp yüzünüzü biçimlendirmekten ise kesinlikle uzak durmalısınız. Fransız kadınlar, köntür yapmıyorlar. Aydınlatıcı kullanmayı ise ihmal etmeyin. Kremsi yapıdaki aydınlatıcılar, cildinizi doğal parlaklıkta gösterecek.

Dumanlı veya nude göz makyajı

Fransız kadınların sıklıkla tercih ettiği iki farklı göz makyajı bulunuyor. Bunlardan biri doğal nude tonlardaki göz makyajı. Nude tonlarında yapacağınız göz makyajınızı, kıvrık kirpiklerle tamamlayabilirsiniz. Kıvrık kirpikler bu stilin olmazsa olmazlarından. Bu yüzden mutlaka bir adet kirpik kıvırıcı edinmelisiniz. Diğeri ise dumanlı göz makyajının doğal şekilde uygulanması. Siyah veya koyu tonlarda kremsi yapıdaki göz kalemini sürdükten sonra parmağınızla ya da fırça kullanarak doğal bir şekilde dağıtın. Bu dağınıklık sizi rahatsız etmesin. Çünkü buradaki kilit nokta, özensiz bir görünüm.

Hafifçe pembeleşmiş yanaklar

Parizyen stilinin en önemli detayının doğallık olduğunu söylemiştik. Allık seçiminizi de doğal tonlardan yana yapmalısınız. Böylece kendiliğinden kızarmış ya da pembeleşmiş bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için hafif pigmentli, ışıltılı ve doğal tonlu bir allığı; yanaklarınızın gülümsediğinizde öne çıkan kısımlarına hafifçe sürebilirsiniz.

Belirgin ve doğal kaşlar

Eskiden moda olan ince ve alınmış kaşlar, yerini doğal ve belirgin kaşlara bıraktı. Parizyen makyaj stilinden ilham alan bu görünümü siz de denemelisiniz! Yukarı doğru taranmış ve koyu renkteki kaşlarınızı sabitleyerek doğal kaşlara sahip olabilirsiniz. Dağınık kaşlarınız, Fransız stili makyajınızı tamamlayacak.

Kırmızı ruj

Parizyen makyaj stili deyince aklımıza gelen ilk şey tabii ki kırmızı rujlar! Fransız kadınlarını günün her saati kırmızı ruj ile görmeniz mümkün. Parizyen stilde vurguladığımız doğallığın kırmızı rujla ters düştüğünü düşünebilirsiniz. Fakat onlar, dudaklarını büyük gösterme çabasına girmeden ruju doğal bir şekilde uyguluyorlar. Aynı zamanda mat yapılı rujların yerine saten rujları tercih ediyorlar. Yaptığınız makyajları kırmızı rujla tamamlamak, sizi Parizyen stile yakınlaştıracak.

1. Parlak bir cilt için: L'Oreal Paris Glow Cherie Işıltı Veren Renkli Nemlendirici

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Parizyen makyaj stilinin en önemli detayı olan doğal cilt görünümünü L'Oreal Paris Renkli Nemlendirici ile elde edebilirsiniz. Ürün, doğal ışıltı veren formülü ile aydınlık ve canlı bir cilde kavuşmanızı sağlar. İçindeki karpuz özünün dengeleyici ve yatıştırıcı özelliği sayesinde aydınlık bir görünüm sunmasının yanı sıra cildinizin rahatlamasına imkan tanır. Renkli sedef özleri sayesinde ise eşitlenmiş, parlak ve sağlıklı bir cilt vadeder. Bu ürünün 24 saat nemlendirici etkisiyle cildiniz beslenir. Fransız kadınlarının doğal ve canlı cilt görünümünü bu ürünle kolayca yakalayabilirsiniz. Ayrıca cilt ürünlerinizin daha doğal durmasını istiyorsanız nemli bir süngerle uygulama yapabilirsiniz.

Eşitlenmiş, aydınlık ve canlı bir cilt için L'Oreal Paris Renkli Nemlendirici'ye buradan ulaşabilirsiniz.

%50'ye varan indirimlerle spor ayakkabılar

2. Dumanlı gözlerin olmazsa olmazı: Note Aplikatörlü Smokey Göz Kalemi

Note göz kalemini kullanarak doğal ve dağınık smokey makyajları yapabilirsiniz. Ürünün kremsi yapısı kolayca sürmenize ve dağıtmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda yoğun pigmentli olmasıyla koyu rengi kolayca verir. Arkasında bulunan aplikatörü, başka bir ürün kullanmadan kalemi dağıtmanıza yardımcı olur. Fransız kadınlarının sıklıkla kullandığı dumanlı ve doğal göz makyajı için kirpik diplerinize kalemi uygulayın. Ardından aplikatörünü kullanarak doğal bir şekilde dağıtın. İşte, bu kadar kolay!

Note Aplikatörlü Göz Kalemi'ni daha detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

3. Sade gözler için: Flormar Eyeshadow Palette Nude Far Paleti

Nude tonlarda güzel bir makyaj yapmak için ihtiyacınız olan tek şey Flormar'ın bu paleti. Üründe sedefli ve yarı mat bitişli olmak üzere toplam 10 renk var. Gün boyu kalıcı olması için özel olarak formüle edilmiş farların yumuşak ve toz yapısı, göz kapaklarınıza kolayca uygulamanızı sağlar. Parizyen stildeki günlük göz makyajı için paletteki nude tonları kullanabilirsiniz. Bu far paleti, sizi adeta bir Fransız kadınına dönüştürecek.

Nude tonları kullanarak en güzel göz makyajlarını yapmak için Flomar Eyeshadow Palette Nude Far Paleti'ni buradan satın alabilirsiniz.

4. Doğal yanaklar: Maybelline New York Fit Me Allık

Hafif pembe yanaklar, canlı bir cilt görünümünün olmazsa olmazı. Doğru şekilde ve yeteri kadar uygulanmış allıklar, makyajınızı çok güzel gösterir. Fransız makyajında da kendiliğinden kızarmış gibi görünen yanaklar oldukça önemli. Bunun için hafif renkleri kullanabilirsiniz. Maybelline New York Fit Me Allık, cilde mükemmel bir şekilde uyum sağlayan dokusu ve kremsi yapısıyla cildinizle kolayca bütünleşip canlı bir görünüm sağlar. Birçok rengi bulunan Fit Me serisinin allıklarından sizin için seçtiğimiz renk 45 Plum. Pembe rengi elmacık kemiklerinizin üzerine hafifçe uyguladığınızda ışıltılı cildiniz daha sağlıklı ve göz alıcı görünecek.

Maybelline markalı allığa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Belirgin ve doğal kaşlar: Essence Make Me Brow Kaş Maskarası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Son dönemin popüler kaş görünümü yukarı taranmış ve kalın kaşlar, Parizyen stilin doğallığını pekiştirir. Makyaj yaparken kaşların doldurulması ve taranması çoğunlukla atlansa da aslında oldukça önemli. Özellikle sürekli aşağı düşen kaşlar, iyi bir kaş maskarası ile sabitlenmeye ihtiyaç duyar. Belirgin ve yukarı taranmış kaş görünümünü Essence Make Me Brow Kaş Maskarası'nı kullanarak elde edebilirsiniz. Ürün, kaşlara şekil vermek ve belirgin görünmesini sağlamak için özel olarak geliştirilmiş jel formülüyle kaşlarınızın arasında boşluklar varsa doldurmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda mineral formülüyle kaşlarınızı koruyarak besler.

Doğal ve belirgin kaşlar için Essence Kaş Maskarası'na buradan ulaşabilirsiniz.

6. Kırmızının en güzel hali: Mac Satin Red Ruj

Daha önce belirttiğimiz gibi Paris stili deyince muhtemelen aklınıza ilk gelen şey kırmızı dudaklar. En iddialı renklerin başında yer alan kırmızı, cesaretinizi ortaya çıkaracak. Kırmızı ruj seçerken en çok dikkat etmeniz gereken şey, cilt alt tonunuza uygun tonu tercih etmek. Sıcak, soğuk ve nötr alt tonlu farklı kırmızı rujlar var. Size en çok yakışan rengi bulduktan sonra bu renkten vazgeçemeyeceğinize eminiz. Parizyen stilde sıklıkla kullanılan saten yapıdaki kırmızı ruju Mac'te bulabilirsiniz. Mac Satin Red ile istediğiniz Parizyen stili elde edebilirsiniz. Kremsi ve kalıcı formülü, dudaklarınızı en güzel şekilde öne çıkaracak.

Mac Satin Red Ruj'u buradan satın alabilirsiniz.