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Partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu! Ünlü isimler listelerde, herkes onları konuşuyor

10.04.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım 14 Mayıs'taki seçimlere gidiyor. Dün seçimler yolunda kritik bir eşik daha aşıldı. Partilerin milletvekili aday listeleri, YSK'ya sunuldu. CHP, AK Parti, İYİ Parti ve TİP'ten sanat dünyasından spora kadar Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok isim aday olarak gösterildi. Ayrıca, bazı aile üyelerinin farklı partilerden seçime girmesi ise dikkat çekti.

Partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu! Ünlü isimler listelerde, herkes onları konuşuyor

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi sonrasında dün YSK'ya partiler milletvekili aday listelerini sundu. Listelerde Türkiye'nin yakından tanıdığı, sürpriz isimler de yer aldı. YSK Başkanı, partilerin sunduğu listelerin 11 Nisan'a kadar inceleneceğini ifade etti.

TÜRKEŞ KARDEŞLER RAKİP OLDU

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in iki çocuğu farklı partilerden aday oldu. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara 1. Bölge 1. sıradan, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti Adana 1. sıradan aday gösterildi.

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BABA-OĞUL AYNI PARTİDEN ADAY

Geçen seçimde olduğu gibi bu seçimde de Diyarbakır'da Ensarioğlu ailesinden isimler karşı karşıya gelecek. Kuzenler Galip Ensarioğlu AK Parti'den, Vejdin Ensarioğlu ise İYİ Parti'den milletvekili adayı oldu. Vejdin Ensarioğlu'nun babası Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti'den İstanbul 2'inci bölge 2. sıradan aday gösterildi.

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Galip Ensarioğlu

Gazeteci İrfan Değirmenci, İzmir 2'nci bölgeden aday gösterildi.

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Tahir Elçi’nin Eşi Türkan Elçi, CHP'den İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Şebnem Bursalı ve Prof. Dr. Mehmet Şahin'de AK Parti'den aday gösterildi.

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SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER LİSTEDE

Listelerde spor dünyasından isimler de dikkat çekiyor. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti Konya 1. sıra adayı.

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Depremin ardından yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan eski milli futbolcu Gökhan Zan da Hatay'dan 2. sırada.

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Milli yüzücü Umut Arman Sonay ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday oldu.

Milli tekvandocu İrem Yaman, İYİ Parti'den Ankara 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi.

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SANATÇILAR MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Listelerde sanat dünyasından da isimler var. AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday oldu.

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Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'den Muğla 1. sıradan aday gösterildi.

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Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan 1. sıra adayı olarak gösterildi.

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Oyuncu Özlem Balcı da MHP'den Muğla 1. sıra millevekili adayı oldu.

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Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı oldu

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18 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

AK Parti'de en genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin oldu. Alptekin, İzmir 1. Bölge 10. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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