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Partisinin oy oranını canlı yayında açıkladı! AK Partili Turan o rakamı "Kesinlikle" diyerek telaffuz etti: İşte Erdoğan'ın masasındaki anket...

28.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler ve vatandaşlar seçimler için kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket sonuçlarını dikkatle takip ederken partiler bir yandan da kendi araştırmalarını yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti'den oy oranlarıyla ilgili ses getirecek bir rakam telaffuz edildi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın oy oranlarıyla ilgili açıklamasının ardından bu kez de Grup Başkanvekili Bülent Turan AK Parti'nin oyunu açıkladı. İşte o açıklamanın detayları...

Partisinin oy oranını canlı yayında açıkladı! AK Partili Turan o rakamı "Kesinlikle" diyerek telaffuz etti: İşte Erdoğan'ın masasındaki anket...

AK Parti seçim startını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında özellikle 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu öne çıkararak vurgu yapıyor. Diğer siyasi partiler de çalışmalarını sürdürürken seçim rekabetindeki oy oranları merak konusu. Anketlerin yanı sıra partililerin açıklamaları da bu açıdan önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin oy oranının "yüzde 42 bandında" olduğunu dile getirmişti. Bülent Turan da benzer bir rakam telaffuz ederek oy oranlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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"KESİNLİKLE" DİYEREK AÇIKLADI

Turan, seçim sürecine ve partisinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Katıldığı A Haber canlı yayınında gündemi değerlendiren Turan, AK Parti'nin oy oranını "kesinlikle yüzde 40'ın üzerinde" gördüğünü söyledi. İşte Turan'ın o açıklamaları...

"CHP VE İYİ PARTİ'NİN OYLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

"CHP'nin 21'lere kadar düştüğünü, kurulduğundan beri hep oyunu arttırdığı iddia edilen İYİ Parti'nin 11'lere kadar düştüğünü görmeye başladık."

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"BİZE ZAMAN ZAMAN KÜSER, ZAMAN ZAMAN BARIŞIR İNSANLAR"

"AK Parti'nin oylarını nerede görüyorsunuz?" sorusuna Turan şöyle yanıt verdi:

"Kesinlikle 40'ın üzerinde görüyorum. Biz çok seçime girdik. Esnafa gittiğimizde bize zaman zaman küser, zaman zaman barışır insanlar.
İnsanlar ekonomik sorunların büyük olduğu zamanlarda, ülkelerin etrafında savaşlar olduğu zamanlarda, dünyanın zaman zaman krize maruz kaldığı zamanlarda daha güçlü liderler isterler. Bu AK Parti meselesi değil, Türkiye meselesi. Biz bu krizleri nasıl aşarız iddiasını ortaya koyduğumuzda tüm milletimiz güçlü liderlikle buluşabiliyor.

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"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN YÜZDE 70 OYUNU ALDI"

"AK Parti değişik seçimlerde Türkiye'nin toplam yüzde 70 oyunu almış bir parti. İddialı söylüyoruz, yüzde 70 bize değişik zamanlarda oy vermiş insanlar. Toplam bu milletin yüzde 70'i AK Parti'ye oy vermiş. Dolayısıyla biz kendimizi tekrar revize eder, dilimizi inşa eder, vaatlerimizi ortaya koyar, sayın Cumhurbaşkanımızın son dönem her bakanlar kurulunun bir müjde toplantısı tarzını devam ettirirsek göreceksiniz, tarihin en büyük oyunu alacağımız bir dönemi yaşayacağız."

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Bülent Turan ak parti

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