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Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

16.06.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem patili dostlarınızın hem sizin hayatınızı kolaylaştıracak, aynı zamanda evinizi daha temiz tutacak birbirinden kullanışlı ürünlere sahip olmak ister misiniz? Öyleyse çok şanslısınız! Hayvan sahiplerini temizlik yaparken yormayacak en kaliteli ve kullanışlı ürünleri bir araya getirdik. İncelemeye ne dersiniz?

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Evcil hayvanlar, hayatımıza girdikten sonra hiç şüphesiz can dostlarımıza dönüşüyor ancak minik dostlarımız evimizdeyken farkında olmadan tüylerini dökebiliyor ve ortalık yere tuvaletini yapabiliyor. Neyse ki her problemin bir çözümü var. Evinizin kirlenmesini önleyecek birbirinden faydalı ve kullanışlı ürünleri sizin için derledik. Gelin, ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve patili dostlarınızı rahat ettirecek ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Mis kokulu lavantalı çiş pedi sayesinde evcil hayvanınız tuvaletini etrafa yapmayacak

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

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50'lik Gimdog Çiş Pedi, evcil hayvanlarınızın tuvaletlerini sizin belirlediğiniz yere yapmasına olanak sağlar. Lavanta kokulu ürünü kötü kokular oluşmadan uzun süre boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz. Hijyenik olduğu kadar kullanması da epey pratik olan pedi, hafif yapısı sayesinde seyahat ederken de yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Ürünün yapısında bulunan polimerler, her bir pedin yüksek emiş gücüne sahip olmasına olanak tanır. Pedi ister tuvalet kabına ister yere sererek minik dostlarınızın tuvaletini yapmasına yardımcı olabilir, bu sayede tuvalet eğitimlerine kolaylıkla adapte olabilmelerini sağlayabilirsiniz.

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2. Patili dostlarınızın dökülen tüylerini kolaylıkla toplayabileceğiniz bir ürün

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Hem evcil hayvanlarınıza masaj yapacak hem onların dökülen tüylerinin etrafa dağılmasını engelleyecek bir ürüne ne dersiniz? Öyleyse Tüy-Dök Eldiven tam da size göre! Ürünü kullanmak oldukça basit. Tek yapmanız gereken, eldiveni elinize geçirip evcil hayvanınızın tüylerini taramaya başlamak. Böylece tüyleri henüz dökülmeden eldivenle alabilirsiniz. Kedi ve köpeklerinizin dökülmek üzere olan tüylerini toplayabileceğiniz eldiven, ayrıca koltuk ve halılarda bulunan tüyleri de temizlemenize olanak sağlar. Dökülen tüyleri ve etrafa saçılan tozları temizleyebileceğiniz bu ürünü kaçırmamanızı tavsiye ederiz!

Ürünü İncele

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

3. Sadece kedi ve köpekler için üretilmiş bir ıslak mendil duydunuz mu?

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Kedi ve köpeklerin popo, pati ve genel vücut temizliği için özel olarak üretilen Lara Clean&Protect Pet Islak Mendil'i daha küçük hayvan dostlarınız için de kullanabilirsiniz. Ürünün yapısında yer alan özel formül, can dostlarınızın pati ve tüyleri ile temas ettiğinde koruyucu bir tabaka yaratır ve onların teninin nem dengesini korur. Günlük kulanım için uygun olan ürünün içerisinde 100 adet ıslak mendil bulunur. Islak mendil koku içermez ve yapısında alerjen madde bulundurmaz. Doğada çözünebilen yapısı sayesinde çevreye zarar vermez.

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4. Evcil hayvanlarınızın mobilyalarınıza tırnak izleri bırakmasından sıkıldıysanız bu ürünü incelemenizi öneriyoruz

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

WaowPets kedi Tırmalama Kartonu'nun kediler için epey cezbedici bir ürün olduğu konusunda hiç kuşku yok! Evinizde yer alan mobilyalar ve diğer eşyalar, minik dostlarınızın keskin patileri yüzünden zarar görebilir. Kedi tırmalama kartonu ise hem kedilerinizin tırmalama ihtiyacını giderir hem mobilyalarınızın zarar görmesini engeller. %100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen bu kartonun içerisinde zararlı maddeler bulunmaz. Dolayısıyla bu ürünü patili dostlarınız için gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Bu sayede onun keyifle oyun oynamasını izlerken zarar görmeyen mobilyalarınızın keyfini sürebilirsiniz.

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5. Kedi ve köpeklerin tüylerini kolayca temizleyebilen bu tarağı incelemenizde fayda var

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Köpek ve kedilerinizin dökülmek üzere olan tüylerini otomatik tuşlu hayvan fırçasıyla kolay bir şekilde toplayabilirsiniz. Evcil dostunuzu taradıktan sonra ürünün üzerinde yer alan tuşa bastığınızda telli kısımlar taraktan ayrılır. Tellerin mekanizmadan içeri girmesinden sonra tarakta biriken tüyleri kolayca çöpe atabilirsiniz. Bu ürün, patili dostlarınızın karışan tüylerini kolayca açabilmenize de yardımcı olur. Ayrıca can dostlarınızın tüylerini tararken onlara âdeta masaj yapıp daha mutlu olmalarını sağlayabilirsiniz. Düzenli kullanımda evcil hayvanlarınızın tüylerinin parladığını ve daha az döküldüğünü fark edebilirsiniz.

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6. Dışarıdan eve giren can dostlarınızın patilerini anında temizleyebilecek uygun fiyatlı bir ürün

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Evcil hayvanınızın pati boyutuna göre seçebileceğiniz Egurs Köpek Patisi Temizleyici sayesinde dışarıdan eve gelen hayvanlarınızın patisini anında temizleyebilirsiniz. Küçük, orta ve büyük boy seçenekleri bulunan bu köpek patisi temizleyicisinin yapısında silikon bulunduğu için kaşıntı ve koku yapmaz. Bu sayede ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir fırça ve kaptan oluşan ürünün kullanımı da son derece kolay. Yapmanız gereken kabın içine su doldurup can dostunuzun minik patisini içine daldırmak ve temizlemek. Bu işlemleri yaptıktan sonra eve giren köpeğiniz, etrafı kirletmeden odalarda özgürce dolaşabilir.

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7. Hayvan dostu leke çıkarıcı spreyi denemeden geçmeyin

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Evinizde yaşayan can dostlarınız istemeden de olsa evi kirletebilir. Sahiplerini yalarken ağızdan çıkan salyalarla, yemek yerken ya da tuvaletlerini yaparken çevrenin kirlenmesine neden olabilir. Neyse ki Puffy Love Hayvan Dostu Leke Çıkarıcı, evcil hayvanlarınızın dolaştığı alanları temiz tutar. Leke çıkarıcıyı halıları, koltukları ve parke gibi zeminleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Lavanta kokulu ürün, kullanıldığı alana mis gibi bir koku verir. Bu sayede mükemmel temizlik hissini evinizde doyasıya yaşayabilirsiniz. Fosfat, boya, paraben gibi zararlı maddeler içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.

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8. Evcil hayvanınızın hem banyo küveti hem havuzu olsun ister miydiniz?

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Hem köpeğinizi yıkayabileceğiniz hem onu sıcak havalarda ferahlatabileceğiniz Minterest Köpek Havuzu'na ne dersiniz? Minik can dostlarınızın sıcak havalarda bunalmaması için üretilmiş bu ürün, onların suyun içerisinde keyifle vakit geçirmesine olanak tanır. İstediğiniz ortamda kullanabileceğiniz bu havuz, iç veya dış mekânlar için son derece ideal. Havuzun alt kısmında yer alan kaymaz zemin, minik dostunuzun havuzun içerisinde oyun oynarken düşmemesini sağlar. Ürünün yan tarafında bulunan su vanası, suyu kolayca doldurmanıza ve boşaltabilmenize yardımcı olur. PVC maddeden üretilen havuz, epey dayanıklı olduğu için onu uzun seneler boyunca kullanma imkânına sahipsiniz.

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9. Kedi kumu matı ile evinizi her zaman temiz tutun

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

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Minik dostunuz tuvaletini yapıp tuvaletinden çıktıktan sonra patilerine yapışan kumları istemeden de olsa etrafa saçabilir. Satın alacağınız CENRONG Kedi Kumu Matı ile kumun evin içinde dağılmasını önleyebilirsiniz. Altıgen petek tasarıma sahip ürün, kumun deliklere girmesine sebep olur ve bu sayede kedi kumunu kolayca toplayabilir. Böylece kumu ister çöpe atabilir ister tekrar kullanabilirsiniz. Su geçirmez malzemelerle üretilen mat sayesinde halılarınızın ve zeminlerin temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. EVA malzemesinden üretilen matı sağlam yapısı sayesinde uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.

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10. Evcil hayvan tüyü temizleme aparatını süpürgenize takıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

epazzar Hayvan Tüyü Temizleme Başlığı'nı evinizde bulunan elektrik süpürgesine takarak kullanabilirsiniz. Bu sayede halılara ve zeminlere yapışan tüyleri kolayca temizleyebilirsiniz. Özel olarak tasarlanmış ucu sayesinde çekmeceleri de tüylerden arındırabilirsiniz. Üstelik bunun için çekmecenin içini boşaltmanıza gerek kalmaz. Evinizde ulaşılması zor olan dar bölgelere bu uygun fiyatlı aparat sayesinde kolayca ulaşabilirsiniz. Ürünün hava kanalları sayesinde "Acaba büyük objeleri de içine çeker mi?" endişesi yaşamadan sadece toz ve tüyleri ortadan kaldırabilirsiniz. Sonrasında tertemiz evinizin keyfini sürebilirsiniz. Eh, daha ne olsun?

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