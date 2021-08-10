PCR testi zorunluluğu masada! İşte koronavirüsle mücadelede yeni yol haritası

Koronavirüs vakalarında yüksek seyreden tablo sonrası yaz sezonunun bitmesi ve okulların açılmasıyla birlikte koronavirüsle mücadelede nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

BAKAN KOCA'DAN PCR TESTİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde koronavirüsle mücadelede aşısızlarla ilgili bir kısıtlama olmayacağını ama kapalı mekanlara girişlerde veya seyahatlerde PCR testi istenebileceğini belirtti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümetin eylül ayının ikinci yarısından sonra hayata geçireceği uygulamalar arasında kısıtlama veya sokak yasaklarının olmadığı aktarıldı. Alınacak kararlarda vaka sayıları ve yoğun bakım doluluk oranları etkili olacak. Ekim-Kasım aylarında sosyal alanlar, okul, kamu ve kapalı mekanların aşılı-aşısız için nasıl kullanılacağına dair kurallar açıklanacak. Kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunlu kılınabilir.

Önceliğin okulların açılması olduğu belirtilirken üniversitelerde aşı olmayan öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi konular tartışılıyor. Kamuda da PCR testinin zorunlu tutulabileceği ifade edildi.



