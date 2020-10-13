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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken maske uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yağmurdan dolayı maske ıslanmış ise özelliğini kaybeder. Maskeler belli mikroskobik delikler içeren yapılardır. Maske ıslanırsa bu mikroskobik delikler büyüyor, bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapışıyor. Oradan damlacıkların girmesi kolaylaşıyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tıbbi maskeleri kullanırken çeşitli nedenlerle ıslanırsa etkisini yitirdiğini belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, tıbbi maskelerin ıslanması durumunda kurutup tekrar kullanmanın söz konusu olmadığını, yeni bir maske kullanılması gerektiğini söyledi. Nefes alıp verirken de maskenin nemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, "Maskeler dışarıdan yağmur ya da nem gibi nedenle ıslanırsa, maske özelliğini yitirir. Ancak kumaş maskelerde bu durum yaşanırsa, tekrar kurutulup kullanılabilir. Ancak cerrahi maskeleri kullanmamak gerekir" diye konuştu.

'MASKEYİ ISLATMAMAYA ÇALIŞMAK LAZIM'

Prof. Dr. Ceyhan, "Yağmurdan dolayı maske ıslanmış ise, maske özelliğini kaybeder. Maskeler belli mikroskobik delikler içeren yapılardır. Maske ıslanırsa bu mikroskobik delikler büyüyor, bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapışıyor. Oradan damlacıkların girmesi kolaylaşıyor. Zaten bu maskeler virüsün geçirgenliğini azaltacak, girmesini önleyecek yapıda değiller. Çünkü virüsler bu deliklerden çok daha küçüktür. Ancak virüs tek başına ağızdan çıkmayıp, damlacık şeklinde çıktığı için o damlacığı tutabilecek kadar küçük. O zaman o özelliğini de yitiriyor. Dolayısıyla maskeyi ıslatmamaya çalışmak lazım. Nem maskenin gözeneklerini büyütüyor. Bazı iplikçikler birbirine yapışıyor. Bu sayede maskede bulunan deliklerin büyüklükleri artıyor. Maske süzme özelliğini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

'MASKENİN KULLANMA SÜRESİ 4 SAAT'

Standart cerrahi maskelerin maksimum kullanma süresinin 4 saat olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Kişi eğer maskeyi ıslatmadan uygun bir şekilde saklayabilirse, örneğin el değmeyecek bir yere ya da plastik bir torba içine koyarsa, 4 saat daha kullanabilir. Bir gün sabah taktığınız maske ıslanmadığı sürece kişiyi akşama kadar idare edebilir; ancak ertesi güne bu maskeleri kullanmamak lazım. Bez maskeleri de yıkayıp daha sonra kurutup bu şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca biz doktorların kullandığı N-95 maskeler var. Biz o maskeleri akşamları ultraviyole ışınına tutarak, 5 gün kadar kullanabiliyoruz. Ancak vatandaşların böyle bir imkanı olmadığı için uzun süre kullanamazlar. Halkın normalde kullandığı maskelerin 1 günlük olduğunu unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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