Rüzgârlı havalarda saçlarınızın bozulmaması için neler yapabilirsiniz?

Uzun uzun saçlarınızı şekillendirip bakım yaptıktan sonra "İşte bu! Saçlarım harika oldu." deyip sokağa adım atıyorsunuz ve bir rüzgâr, onca zaman harcayıp ve emek verdiğiniz o harika saçlarınızı yerle bir ediyor! Bu duruma düşmek istemiyorsanız sizin için hazırladığımız bu yazıyı mutlaka okumalısınız.

Doğru toka kullanımı, saçlarınızı soğuk rüzgârlara teslim etmeyecek

Saçlarınızı kontrol altına almak için birbirinden farklı tokalar kullanabilirsiniz. Bazen bu tokalarla farklı saç modelleri oluşturmak, dikkat çekici görünümünüzü taçlandırabilir. Önünüze gelen tutamları arkada birleştirmek, açık olan saçların uçuşmasını ve öne gelerek görüş alanınızı kapatmasını engelleyebilir. Ayrıca bu yöntemle saçlarınız birbiri içine girerek karışmaz. Rüzgâra karşı önlem için tokalardan faydalanmak isterseniz renkli ve cıvıl cıvıl modelleri tercih edebileceğiniz gibi saç renginize uygun görünmeyen tel tokaları da kullanabilirsiniz. Ayrıca topuz yapma ve saç bağlama stillerinizde küçük değişiklikler yaparak etkileyici bir saç modeli oluşturabilirsiniz.

Bandanalar stilinize renk katarken saçlarınızı da kontrol altına alabilir

Saçlarınızın önünüze düşmesini büyük bir sorun olarak görüyorsanız bandana takarak bundan kolayca kurtulabilirsiniz. Bandana kullanımının birçok farklı çeşidi var. Daha ince katlanan bandanaları taç gibi kullanabilirsiniz ve böylece saçlarınız alnınıza düşmez. Daha kalın bağladığınız bandanalar da saçınızın büyük bir bölümünü kontrol altına alarak gün içinde rahat etmenizi sağlar.

Jöle sayesinde saçlarınızın şeklini koruyabilirsiniz

Sabitlenen saçlar kolay kolay bozulmadan gün boyu şeklini korur. Hobby Style&Protect Islak Görünüm Saç Jölesi'ni kullanarak saçlarınızın belirli yerlerini daha sabit bir hâle getirebilirsiniz. Saçınızda tamamen jöle kullanırsanız ıslak bir görünüm elde ettiğiniz gibi saçınızın bütünüyle sabit kalmasını da sağlayabilirsiniz. Saçlarınızı tamamen katılaştıran jöleler, onların istediğiniz şekilde daha uzun süre kalmasına da yardımcı olur. Sadece rüzgârlı havalarda değil, tüm olumsuz hava şartlarında tercih edebileceğiniz bu yöntem, şık gözükmek istediğiniz günlerin de kurtarıcısı olacak!

Binbir zahmetle şekil verdiğiniz saçlarınızın bozulmasını sabitleyici spreylerle engelleyebilirsiniz

Saç tipiniz ne olursa olsun saçları şekillendirmek oldukça zahmetli. Bu yüzden şekillendirdiği saçın rüzgârda hemen bozulmasını kimse istemez. Morfose Saç Spreyi gibi ürünleri kullanırsanız saçınıza kazandırdığınız formun daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sabitleyici sprey, saçınızı olduğu yerde dondurarak şeklini korur. Böylece saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirdikten sonra sabitleyerek gün boyu hem saçlarınızın önünüze gelmesini rahatlıkla engelleyebilir hem gün içinde onları tekrar şekillendirmekten kurtulabilirsiniz. Saç diplerinize sıkmadığınız sürece saç tellerinize zarar vermeyen spreyler, şiddetli bir rüzgârın saçları karmakarışık bir hâle getirmesini de önler. Birkaç santimetre uzaktan sıkacağınız bu ürünler güzel kokularıyla da favorileriniz arasına girecek!

Daha kalıcı sonuçlar sunan saç şekillendirici cihazlara bir şans verebilirsiniz

Saçlarınızın rüzgârdan hemen etkilenmemesi ve bozulmaması için kullandığınız saç şekillendiricinin de etkisi çok önemli. Arzum Superstar Touch Saç Düzleştirici Fırça gibi güçlü şekillendiriciler saçları düzleştirmekle kalmıyor, saça verdiği şeklin daha uzun süre kalıcılığını korumasını da sağlıyor. Böylece rüzgâr, saçlarınızın büyüleyici bir şekilde salınmasını engelleyemiyor. Hatta bazı cihazların havayla çalışması sert rüzgârlara daha iyi uyum sağlıyor. Böylece saçlarınız ilk şekillendirdiğiniz hâlini tüm gün boyunca koruyor.

Saçlarınızı her gün yıkayıp dışarı çıkıyorsanız rüzgârın yapabileceklerine izin veriyor olabilirsiniz

Saçlarınızın rüzgârda karışmasını istemiyorsanız yeni yıkanmış hâliyle dışarı çıkmamaya özen gösterin. Yeni yıkanan saçlar kurutulmuş olsa da karışmaya daha müsait. Çünkü çok sık saç yıkamak koruyucu bariyerlere zarar verebiliyor ve genelde çok sık yıkanan saçlar daha çabuk yıpranıyor. Üstelik yeni yıkanan saç daha kolay karıştığı için rüzgârla birlikte gelen toz ve kirden de daha çabuk etkileniyor. Bu nedenle saçın yıkanmış olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Cool tavrınızdan ödün vermek istemiyorsanız saçlarınızı sürekli yıkamamayı göze almalısınız.

Saçınızı kendi yağıyla beslemek, saç şeklinin rüzgârda bozulmasını önleyebiliyor

Saçların kendi yağı her zaman dış takviyelere göre daha besleyici ve onarıcı. Saçınızın sık sık kendi yağıyla beslenmesine izin verirseniz dışarıya çıktığınızda hava şartları ne olursa olsun saçlarınızın kolay kolay bozulmadığını göreceksiniz. Tabii ki bu saçları yağlı bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Fakat haftada bir kez bile kendi yağıyla beslenen bir saç, dış etkenlere karşı çok daha güçlü bir koruma sergiliyor.

Saçı tarama stiliniz, saç tellerini yıpratıyor olabilir

Saçlarınızı yıpratarak tarıyorsanız rüzgârlı havada daha kolay etkilenmesine neden olabilirsiniz. Ayrıca saçları sert ve hızlı taramak, rüzgâra gerek kalmadan saçlarınızı daha karışık bir hâle getirebilir. Bu yüzden saçlarınızı taramak için en doğru zaman, yıkama işleminden hemen sonrası. Yıkamadan sonra saç taramak çok daha kolay ve pratikken kuruyan saçı taramak ise oldukça zor. Üstelik bu zorluğun yanında saçlarda kırılma da meydana gelebilir. Çeşitli saç açıcı kremler kullanılsa da saçın ıslak ve kuruyken taranması aynı etkiyi vermiyor. Taranan saç elektriklenmeye de daha müsait olduğu için rüzgâr estiği anda havalanıyor ve bir anda karmakarışık bir hâle geliyor.

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