Sadece kitaplık değil ayrıca bir dekoratif ürün isteyenler için hem kullanışlı hem şık otantik kitaplık önerileri

Kitap okuyan herkesin evinde genelde bir kütüphane bulunur. Bu kütüphanelerin boyutu elde bulunan kitap miktarına göre değişir. Elinizde fazla kitap yoksa ve fazla eşya da istemeyen biriyseniz klasik raflar yerine dekoratif bir kitaplık tercih edebiliriz. Sizler için hem kitaplık hem dekoratif bir eşya olarak kullanabileceğiniz, bulunduğu ortama şıklık katacak otantik kitaplık modellerini inceledik. İşte detaylar!

1. Ahşap Dekoratif Tasarım Özel İşlem Üçlü Halatlı Kitaplık ve Duvar Rafı tasarımıyla havanızı değiştirecek

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Birkaç kitabınız için şık bir kitaplık istiyorsanız size harika bir önerimiz var. Sizi eskilere götürecek otantik görüntüsüyle Ahşap Dekoratif Tasarım Özel İşlem Üçlü Halatlı Kitaplık, kitaplarınız ile aksesuarlarınızı da koyabileceğiniz bir tasarıma sahip. Duvarda çok güzel duran ve az yer kaplayan ürün, ahşap malzemesi ve 200 gram toplam ağırlığı ile ihtiyacınızı fazlasıyla karşılar. Birinci sınıf kalite çam ağacından üretilen kitaplık, geri dönüşebilen doğal malzemesi sayesinde doğaya zarar vermez. Dayanıklı yapısıyla kırılmaz, kopmaz. Kitap ve aksesuarlarınızı rahatlıkla taşıyan ve az bakım gerektiren bu otantik kitaplığa şans vermeye ne dersiniz?

2. BKM Mobilya Ahşap Dekoratif Raf ve Kitaplık ile evinizi değiştirin

Evinizin içinde ağaçtan bir kitaplık harika olmaz mı? BKM Mobilya Ahşap Dekoratif Raf ve Kitaplık, tasarımı ile farklı bir görüntü sunar. Klasik raflardan epey farklı olan kitaplık, bulunduğu ortama şıklık katar. Özellikle yağmurlu havalarda daha etkileyici bir ambiyans oluşturur. 170 cm uzunluğa ve yedi adet rafa sahip ürünün ağaç dallarını andıran raflarına kitaplarınızı koyabilirsiniz. Suntalam malzemeden yapıldığı için çok ağır olmayan kitaplığı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Görüntüsüyle otantik bir hava oluşturan ürün, kolay temizlenebilir özelliği ile beğenileri kazanır.

3. Hesaplı ve kullanışlı: PLUSAKSESUAR Ahşap Dekoratif Tasarım Üç Katlı Halatlı Raf Kitaplık

Hem çok yer kaplamayan hem otantik görünen bir kitaplık arıyorsanız PLUSAKSESUAR Ahşap Dekoratif Tasarımlı Üç Katlı Halatlı Kitaplık sizin için uygun bir seçenek olabilir. Çam, naylon ve ahşap karışımından üretilen dikdörtgen şekilli kitaplığı; kitap, fotoğraf ve farklı dekoratif objeler için kullanabilirsiniz. 130 cm boyutu olan kitaplık, dört kg ağırlığıyla üzerine koyduğunuz eşyaları rahatlıkla taşır. Günlük kullanıma uygun olan ürünü temizlerken kimyasal madde kullanılmaması tavsiye edilir. Birinci sınıf doğal çam ağacından üretilen kitaplık; dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım vadeder. Zımparalandığı için yüzeyinde kıymık bulunmayan ürün; böcek, mantar veya bakteri oluşturmaz.

4. Ağaç Kök Tasarım Kitaplık ile evinize kütüphane havası gelsin

Dekoratif ürün sevenlerin tercih edebileceği Ağaç Kök Tasarım Kitaplık, hem kullanışlı oluşu hem şık tasarımıyla öne çıkar. İki metre yükseklikte ağaç şeklinde tasarlanan ürün, duvara monte edilecek şekilde tasarlanır. Kahverengi renkte masif tipte üretilen kitaplık, 15 adet rafa sahip. Bu raflara kitaplarınızla farklı aksesuarlarınızı koyabilirsiniz. Ürün, kaliteli ahşap malzeme kullanılarak üretildiği için kırılma ya da çökme gibi sorun yaşatmaz. Kitaplığı uzun yıllar boyunca kullanmak isterseniz ürüne herhangi bir kimyasal müdahalede bulunmadan doğal yapısının korumanız gerekir. Bu nedenle temizlik yaparken kimyasal madde kullanımı tavsiye edilmez.

5. Az yer kaplayan: Ahşap Dekoratif İkili Uçan Raf Kitaplık

Duvara monte olacak şekilde rustik stilde tasarlanan Ahşap Dekoratif İkili Uçan Raf Kitaplık, birinci sınıf doğal çam ağacından üretilir. Kıymık gibi ele batabilecek şeylerden özenle zımparalanarak arındırılır. Doğal ahşaptan üretilen kitaplık, tamamen geri dönüştürülebilir. Ahşap; yüzeyi nem tuttuğu için böcek, bakteri gibi oluşumları engelleyerek uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunar. Vida tutma kapasitesi diğer malzemelere göre çok daha fazla olduğu için ürünün dayanıklılığı uzun süre devam eder. Ahşap koruyucu ve renklendirici kullanılan kitaplık, doğal ahşap kokusuyla dikkat çeker. Doğrudan güneş olan yerlerden ürünün uzak tutulması tavsiye edilir.

6. Dayanıklı ve otantik: Entema Doğal Ağaç Masif Kütük Dekoratif Raf ve Kitaplık

Otantik tasarıma sahip Entema Doğal Ağaç Masif Kütük Dekoratif Raf ve Kitaplık, ahşap malzemesi ile dayanıklı bir ürün. 140 cm raflar arası yüksekliğe ve 25 cm derinliğe sahip kitaplık, kitap ve aksesuarlarınızı koymaya oldukça elverişli. Toplamda beş adet raftan oluşan ürün, %100 el işçiliği ile üretilir ve üretim sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmaz. %100 doğal ağaç kullanılarak tasarlanan ürün, ahşap materyali sayesinde böcek ve bakteri oluşmasını engeller. Kitaplığı temizlerken kimyasal ürün kullanmak ve çok sık temizlemek ürünün rengini değiştirebilir. Bu nedenle nemli bez yardımıyla ürünü ara sıra temizlemeniz tavsiye edilir.

7. Sağlam ve şık: Joyraf Retro Dekoratif Modern Ahşap Kitaplık

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Ahşap malzemesi demir ile sağlamlaştırılan ve kaliteli cevizden üretilen Joyraf Retro Dekoratif Modern Ahşap Kitaplık, fırınlı siyah mat boyalı demiri dışında tamamen el işçiliği ile üretilir. 175 cm yüksekliğe ve 25 cm derinliğe sahip kitaplık, eni geniş olan aksesuar ve kitaplarınız için ideal kullanım sağlar. Doğal masif çam cevizinden üretilen ürün, dayanıklılığı ile uzun süre kullanım vadeder. Temizlik sırasında nemli bırakılmaması tavsiye edilir. Kitaplarınızı ya da aksesuarlarınızı sergilerken şık bir görüntü oluşturmak isterseniz bu ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

8. Farklı görünüm sevenlere: Haokaini Rustik Ahşap Vintage Geometrik Stil Duvara Monte Kitaplık ve Raf

"Bir kitaplığım olsun ama çok büyük olmasın. Şık görünsün ve başka aksesuarlarımı da koyabileyim." diyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Haokaini Rustik Ahşap Vintage Geometrik Stil Duvara Monte Kitaplık ve Raf, rustik stilde ve demir ile ahşap kullanılarak tasarlanır. Ürünün dayanıklı yapısı, uzun süre kırılmadan ve çatlamadan kullanım sağlar. Dekoratif eşyalarınızı da koyabileceğiniz ürün, yer tasarrufu yaparak eksta alan sağlar ve minimal yaşamı destekler. Herhangi bir kimyasal madde kullanımı ürüne zarar vereceği için nemli bez yardımı ile ürünü temizlemeniz önerilir. Bulunduğu ortama şıklık katacak bu otantik kitaplığı seveceğinize eminiz.