Sanıldığı kadar iyi değilmiş: Uzun boylu olanlar dikkat! Hastalık riskiniz çok daha yüksek

Uzun boylu insanların her zaman daha kuvvetli ve sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre bir kişinin boyunun yetişkinlikte birkaç yaygın sağlık durumu riskini etkileyebileceğini bulundu. Araştırmacılar yüksekliğin 100'den fazla klinik özellik ve tıbbi durumla bağlantılı olduğunu buldular. Önceki araştırmalara göre uzun boylu kişilerin Alzheimer ve kalp hastalığı riskinin daha fazla olduğunu bulunmuştu. Kısa boyluların ise tip 2 diyabet risklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştı.

SONUÇLAR ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARDA BELİRSİZDİ

Uzun boyun riskleri hakkında önceden yapılan tüm araştırmalarda hastalık riskinin ana faktörünün sadece boy mu yoksa beslenme ve çevresel faktörlerden mi kaynaklandığı belirsizdi. Rocky Mountain Regional VA Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmada bir kişinin boyunun hastalıklara yatkınlığını artırdığı bulundu.

BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

VA araştırmacıları, MVP'ye kayıtlı 280.000'den fazla kişiden alınan genetik ve tıbbi verilere baktı. Bu verileri, yakın tarihli bir genom analizinden elde edilen boy ile ilişkili 3.290 genetik varyant listesiyle karşılaştırdılar. 127 farklı tıbbi durumun risk düzeylerinin, beyaz hastalarda genetik olarak tahmin edilen boy ile bağlantılı olabileceğini bulmuşlardır.

DOLAŞIM BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Çalışma, daha uzun boylu olmanın yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve koroner kalp hastalığı riskini azaltmasıyla bağlantılıydı. Ancak uzun boylu katılımcılarda atriyal fibrilasyon riski daha yüksekti. Bu bağlantılar daha önceki araştırmalarda gösterilmiştir. Uzun boylu olmak, çalışmada ele alınan kardiyovasküler olmayan durumların çoğunun riskini artırabilir. Bu özellikle damarları tutan periferik nöropati ve dolaşım bozuklukları için geçerliydi.

KEMİK ENFEKSİYONLARI RİSKİ YÜKSEK

Araştırmacılar ayrıca, daha uzun boylu olmak ile kol ve bacaklarındaki sinirlerin hasar görmesinin yanı sıra bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu daha yüksek periferik nöropati riski arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkardı.

VARİS RİSKİNİ ARTIRIYOR

Selülit, cilt apseleri, kronik bacak ülserleri ve osteomiyelit gibi durumlar da boy ile bağlantılıydı. Uzun boylu olmanın varis riski geliştirmesiyle ilgili bağlantı gözlemlendi.

Uzun boylu insanların artan ağırlık taşımasının neden olabileceği durumlar olan ayak parmağı ve ayak deformiteleri, genetiğinde uzun boy olacağı tahmin edilen kişilerde daha yaygındı.

BOY DEĞİŞTİRİLEMEYEN RİSK FAKTÖRLERİNDEN

Dr. Raghavan, “Yetişkin bir insanın boyunun periferik nöropati, alt ekstremite ülserleri ve kronik venöz yetmezlik de dahil olmak üzere 100'den fazla klinik özelliği etkileyebileceğine dair kanıt bulduk. Yetişkinlerde birkaç yaygın durum için boyunun tanınmayan, değiştirilemeyen bir risk faktörü olabileceği sonucuna vardık” diye konuştu.

