HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sanıldığı kadar iyi değilmiş: Uzun boylu olanlar dikkat! Hastalık riskiniz çok daha yüksek

Sanıldığı kadar iyi değilmiş: Uzun boylu olanlar dikkat! Hastalık riskiniz çok daha yüksek

16.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun boylu olanların şanslı oldukları düşünülüyor. İnsanlar daha uzun boylu olmak adına ameliyat masasına bile yatabiliyor. Uzun boyun çok daha estetik olduğu düşünülse de yapılan araştırmaların sonucuna göre yetişkinlikte görülen uzun boy birkaç hastalık riskine yakalanma riskini artırıyor.

Sanıldığı kadar iyi değilmiş: Uzun boylu olanlar dikkat! Hastalık riskiniz çok daha yüksek

Uzun boylu insanların her zaman daha kuvvetli ve sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak yapılan araştırmalara göre bir kişinin boyunun yetişkinlikte birkaç yaygın sağlık durumu riskini etkileyebileceğini bulundu. Araştırmacılar yüksekliğin 100'den fazla klinik özellik ve tıbbi durumla bağlantılı olduğunu buldular. Önceki araştırmalara göre uzun boylu kişilerin Alzheimer ve kalp hastalığı riskinin daha fazla olduğunu bulunmuştu. Kısa boyluların ise tip 2 diyabet risklerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştı.

SONUÇLAR ÖNCEKİ ARAŞTIRMALARDA BELİRSİZDİ

Ekran görüntüsü 2022-11-16 103634

Uzun boyun riskleri hakkında önceden yapılan tüm araştırmalarda hastalık riskinin ana faktörünün sadece boy mu yoksa beslenme ve çevresel faktörlerden mi kaynaklandığı belirsizdi. Rocky Mountain Regional VA Tıp Merkezi'nde yapılan araştırmada bir kişinin boyunun hastalıklara yatkınlığını artırdığı bulundu.

BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

Ekran görüntüsü 2022-11-16 104025

VA araştırmacıları, MVP'ye kayıtlı 280.000'den fazla kişiden alınan genetik ve tıbbi verilere baktı. Bu verileri, yakın tarihli bir genom analizinden elde edilen boy ile ilişkili 3.290 genetik varyant listesiyle karşılaştırdılar. 127 farklı tıbbi durumun risk düzeylerinin, beyaz hastalarda genetik olarak tahmin edilen boy ile bağlantılı olabileceğini bulmuşlardır.

DOLAŞIM BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR

Ekran görüntüsü 2022-11-16 103949

Çalışma, daha uzun boylu olmanın yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve koroner kalp hastalığı riskini azaltmasıyla bağlantılıydı. Ancak uzun boylu katılımcılarda atriyal fibrilasyon riski daha yüksekti. Bu bağlantılar daha önceki araştırmalarda gösterilmiştir. Uzun boylu olmak, çalışmada ele alınan kardiyovasküler olmayan durumların çoğunun riskini artırabilir. Bu özellikle damarları tutan periferik nöropati ve dolaşım bozuklukları için geçerliydi.

KEMİK ENFEKSİYONLARI RİSKİ YÜKSEK

Ekran görüntüsü 2022-11-16 103859

Araştırmacılar ayrıca, daha uzun boylu olmak ile kol ve bacaklarındaki sinirlerin hasar görmesinin yanı sıra bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu daha yüksek periferik nöropati riski arasındaki yeni ilişkileri ortaya çıkardı.

VARİS RİSKİNİ ARTIRIYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-16 103707

Selülit, cilt apseleri, kronik bacak ülserleri ve osteomiyelit gibi durumlar da boy ile bağlantılıydı. Uzun boylu olmanın varis riski geliştirmesiyle ilgili bağlantı gözlemlendi.
Uzun boylu insanların artan ağırlık taşımasının neden olabileceği durumlar olan ayak parmağı ve ayak deformiteleri, genetiğinde uzun boy olacağı tahmin edilen kişilerde daha yaygındı.

BOY DEĞİŞTİRİLEMEYEN RİSK FAKTÖRLERİNDEN

Dr. Raghavan, “Yetişkin bir insanın boyunun periferik nöropati, alt ekstremite ülserleri ve kronik venöz yetmezlik de dahil olmak üzere 100'den fazla klinik özelliği etkileyebileceğine dair kanıt bulduk. Yetişkinlerde birkaç yaygın durum için boyunun tanınmayan, değiştirilemeyen bir risk faktörü olabileceği sonucuna vardık” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes kötülüyor ama! Kemikleri granit gibi güçlendirir, enerji verir...Herkes kötülüyor ama! Kemikleri granit gibi güçlendirir, enerji verir...
"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır..."Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...
Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!
Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon varis kemik hastalık araştırma boy risk uzun

En Çok Okunan Haberler

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Eski halini paylaştı! Şimdi vücudunda boş yer yok

Eski halini paylaştı! Şimdi vücudunda boş yer yok

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.