Sepetinize eklediğinize değecek etkili kozmetik ürünleri

Konu kozmetik olunca piyasada binlerce marka ve ürün yer alıyor. Hâliyle seçeneklerin hepsini alıp denemek imkânsız. Pürüzsüz bir cilde ve kusursuz bir makyaja kavuşma hayali kuruyor ama tüm bu seçenekler içerisinde hangi ürünü seçeceğinizi bilmiyor musunuz? Merak etmeyin, cilt bakımı ve makyajın olmazsa olmazlarını araştırdık. Haydi gelin; nemlendiriciden maskaraya, sepetinizin olmazsa olmaz parçalarını birlikte seçelim!

1. Mermer gibi bir cildin sırrı: Missha Apieu Pure Block Daily Sun Cream

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Mermer gibi bir cilt istiyorsanız yaz kış demeden güneş koruyucu içeren ürünler en iyi dostunuz olmalı! Missha Apieu Pure Block Daily Sun Cream, yüksek güneş koruma faktörü sayesinde cildinizi güneşin zararlı ışınlarının neden olabileceği hasarlardan korur. Makyaj öncesi kullanmanız gereken ürün, yaşlanma karşıtı bakım sunar. Ten makyajı yapmayanlar için güzel bir haberimiz var. Bu ürün aynı zamanda aydınlatıcı özellikte!

2. Siyah nokta ve sivilcelere son: Secret Age Termal Kil Maskesi

Siyah nokta, akne ve geniş gözenek problemleri ergenlik dönemiyle sınırlı kalmıyor. Sebum dengesi bozulmuş bir ciltte çok fazla siyah nokta ve geniş gözenek problemi ortaya çıkabiliyor. Secret Age Termal Kil Maskesi, formülünde bulunan beyaz kil ve yüksek mineralli termal suyla cildinizi nazikçe temizler ve bu problemleri ilk kullanımdan itibaren minimuma indirir. Vücutta peeling olarak da kullanılabilen maske, favoriniz olacak!

3. Bakışlarınızla büyüleyin: Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı

Kirpik ve kaş bakımı, kadınların olmazsa olmaz rutinlerinden biri. Uzun ve gür kirpikler, bakışlarınıza anlam katar. Kaşlar ise tüm yüz ifadenizi bir anda değiştirip sizi âdeta başka biri gibi gösterebilir! Arifoğlu Kaş Kirpik Bakım Yağı, içeriğinde bulunan E vitamini ve argan yağı sayesinde kıl köklerini besler ve daha dolgun bir görünüm elde etmenizi sağlar. Kullanıcıların beğenisini kazanan ürünü mutlaka denemelisiniz!

4. Kuru ciltlere özel canlandırıcı etki: Bepanthol Derma Arındırıcı ve Canlandırıcı Günlük Yüz Temizleme Jeli

Kuruyan ciltlerde kırışıklık oluşumu daha erken başlar. Bepanthol Derma Arındırıcı ve Canlandırıcı Günlük Yüz Temizleme Jeli, sabun içermeyen özel formülüyle cildi tahriş etmeden temizler. Formülünde bulunan B5 vitamini, cildin alt tabakalarına nüfuz ederek teni nemlendirmeye yardım eder. Kuruluktan dolayı tende oluşan gerginlik hissini yok eder ve size pürüzsüz bir cilt görünümünün kapılarını aralar.

5. Cilt bakımının olmazsa olmazı: L'Oréal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu

Cilt bakımında nemlendiricilerin önemi yadsınamaz. L'Oréal Paris Nem Terapisi Aloe Vera Suyu, likit dokusuyla cildi anında nemlendirir ve yağlı his bırakmaz. Normalden karmaya cilt tiplerine uygun olan Aloe vera suyu hem günlük kullanıma hem makyaj altı bazı olarak kullanıma uygun. Aloe veranın iyileştirici etkisi sayesinde kullanılmaya başladığı andan itibaren cildi yumuşatır. Kullanıcılardan tam puan alan ürün, makyaj çantanızdan eksik olmayacak!

6. Sonbahar renklerini gözlerinize taşıyın: NYX Ultimate Göz Farı Paleti

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Sıra makyajda son rötuşlara geldi! Birbirini tamamlayan 16 farklı ton seçeneğiyle sonbahar renklerini makyajınıza taşıyacak NYX Ultimate Göz Farı Paleti, yoğun pigmentleri ve yüksek kalitesiyle öne çıkıyor. Kolayca dağılan ve toz yapmayan yapısı ile size profesyonel bir deneyim yaşatacak. Soft renkli ürünü günlük kullanım ya da özel günler için tercih edebilirsiniz.

7. Göz makyajınızı tamamlayın: Bobbi Brown Eye Opening Mascara

Maskara, makyajın en önemli parçalarından biri. Hiç makyaj yapmadığınız zamanlarda dâhi sadece maskarayla çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Siyah renkli Bobbi Brown Eye Opening Mascara, jumbo fırçası ile kirpiklerinizi tek tek kavrar. Böylece kirpiklerin daha dolgun görünmesini sağlar. Uzun süren etkisiyle göz makyajınızın tamamlayıcısı olacak maskarayı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

8. Filtre var gibi pürüzsüz bir cilt görünümü için: Note Mattifying Extreme Wear Fondöten

Pürüzsüz ve doğal bir görünüm sağlayan Note Mattifying Extreme Wear Fondöten, aynı zamanda güzel kokusuyla da sizi büyüleyecek. Karma ve yağlı ciltlere uyumlu olan ürün, cildin sebum dengesini korumaya yardım eder. Yüksek kalıcı formülü ve ipeksi dokusuyla geniş gözenekli, parlama yapan ve akne problemi olan ciltler için ideal. Fondöten sürdüğünüz zaman gözenekleriniz sizi rahatsız ediyorsa ürünü mutlaka denemelisiniz!

9. Sahne ışıkları cildinizde: Golden Rose Strobing Aydınlatıcı Palet

Yüz hatlarını belirginleştirmek için ışıkla biraz oynamak gerek! Elmacık kemikleri, burun ve çene gibi bölgelere birazcık ışıltı katmak yüz hatlarınıza bambaşka bir boyut verebilir. Ten makyajınızın tamamlayıcısı olarak günlük ya da davetlerde kullanabileceğiniz Golden Rose Strobing Aydınlatıcı Palet'te üç ayrı ton seçeneği mevcut. Toz formda olan ürünü fırça ya da parmaklarınızın yardımıyla kolayca uygulayabilirsiniz.

10. Bırak tarzını dudakların yansıtsın: Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj

Rujum hem parlak olsun hem yapış yapış his vermesin diyorsanız Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Likit Parlak Ruj, tam size göre! Rujun bulaşmaya dayanıklı özelliği sayesinde 16 saate kadar dudaklarınızda kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Uygulamadan önce ruju beş saniye çalkalayın ve modunuzu yansıtan renk ile tarzınızı tamamlayın. Sekiz farklı tonu ile sekiz farklı makyaj görünümü elde etmeye hazır mısınız?