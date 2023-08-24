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    4. Sıcak günlerde rahat rahat giymek isteyenler için en kaliteli dokuma elbiseler

    Sıcak günlerde rahat rahat giymek isteyenler için en kaliteli dokuma elbiseler

    23.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yazın sıcak günlerinde giymek için aradığınız rahatlıkla bir elbise bulmakta zorlanıyor musunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Ferahlığın kapısını sonuna kadar aralayan dokuma elbiseler, model çeşitliliğiyle ihtiyacınızı karşılayacak türden. Hem şık hem rahat elbiseleri yaz sezonunu boyunca çıkarmak istemeyeceksiniz. İşte karşınızda en kaliteli dokuma elbiseler!

    Sıcak günlerde rahat rahat giymek isteyenler için en kaliteli dokuma elbiseler

    İçindekiler

    • 1. Estetik tasarım: İpekyol Çiçek Nakışlı Elbise
    • 2. Sade ve zarif bir seçenek: Lacoste Kısa Kollu Dokuma Elbise
    • 3. Şık ve ferah: DeFacto U4663AZ Kısa Kollu Dokuma Elbise
    • 4. Tarz bir duruş için: Tommy Hilfiger Fit ve Flare Dokuma Uzun Kollu V Yaka Elbise
    • 5. UVA ve UVB ışınlarını engelleyen harika bir model: Columbia 203819 Sun Drifter Elbise
    • 6. Spor bir model arayanlara: Calvin Klein Fırfırlı Elbise
    • 7. Lacivertin asaletinden vazgeçemeyenlere: ESPRIT Dokuma Midi Elbise
    • 8. Hayalinizdeki rahatlık: Marc O'Polo Dokuma Elbise
    • 9. Tarzınızı yansıtın: Tommy Hilfiger Dalgalı Kollu Dokuma Elbise
    • 10. Üstün nem yönetimi sunan: Columbia Sun Drifter Dokuma Elbise

    Havalar ısındıkça sizi ferah tutan kıyafetleri bulmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Tam bu aşamada dokuma elbiseleri gündeminize alabilirsiniz. Eğer "Dokuma elbise ne demek?" ya da "Dokuma kumaş elbise nedir?" diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım. İki farklı örgü ipliği kullanılarak üretilen, açık gözenekli ve hafif yapıda olan elbiselere dokuma elbise denir. Siz de yaz aylarında kıyafet sorununuzu ortadan kaldıracak en kaliteli dokuma elbiseleri merak ediyorsanız birbirinden şık modeller için okumaya devam edin!

    1. Estetik tasarım: İpekyol Çiçek Nakışlı Elbise

    Sıcak günlerde rahat rahat giymek isteyenler için en kaliteli dokuma elbiseler

    İpekyol Çiçek Nakışlı Elbise, modern çiçek ve çizgi desenlerini gömlek yaka ile buluşturarak ferah bir tarz yakalıyor. Modern tasarım anlayışı sayesinde aradığınız ışıltıyı bulmanıza yardımcı oluyor. Model, gündelik kullanım dışında özel günleriniz için de güçlü bir alternatif haline geliyor.

    Cep bulundurmayan dokuma elbise astarlı olduğu için rahat kullanılıyor. Farklı beden seçenekleri sunmaktan da geri kalmayan midi boy elbiseyi hafif yapısı sayesinde sıcak günlerde tercih edebilirsiniz. Düğme detaylı bel tasarımıyla farklı bir duruş sergileyen elbiseyi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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    2. Sade ve zarif bir seçenek: Lacoste Kısa Kollu Dokuma Elbise

    Sıcak günlerde rahat rahat giymek isteyenler için en kaliteli dokuma elbiseler

    Çabuk kuruyan kumaş ile imal edilen Lacoste Kısa Kollu Dokuma Elbise, yaz aylarında aradığınız konforu sizlerle buluşturuyor. Kısa kollu, düz örgü ve yarı süslü modeli ile zarif ama bir o kadar da şık görünüm kazanıyor. Rahat kullanım vadeden ürün, dökümlü bir siluet sunuyor.

    Sade tasarımı ile günlük kullanım için ideal bir seçenek olan model, tasarımıyla olduğu kadar rengiyle de görenleri kendine hayran bırakmayı başarıyor. İster brunchta ister arkadaş toplantılarında rahatlıkla giyebileceğiniz elbiseyle yazın keyfini doyasıya çıkarmaya ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    3. Şık ve ferah: DeFacto U4663AZ Kısa Kollu Dokuma Elbise

    Adsız tasarım - 2023-08-23T170952.810

    Eğer tercihinizi kolsuz ve askılı modellerden yana kullanıyorsanız sırada çok beğeneceğiniz bir önerimiz var: DeFacto U4663AZ Kısa Kollu Dokuma Elbise! %100 viskon kumaşla üretilen siyah beyaz dokuma elbisenin boyu, diz altına kadar uzanıyor. Diz kısmında ise hafif bir yırtmaç bulunduruyor.

    Elbise, kolsuz ve askılı tasarımı ile sıcak günlerinde kendinizi rahat hissetme fırsatı sunuyor. Slim fit kesimiyle tarzınıza estetik bir dokunuş yapma olanağı da tanıyan elbise, hafif yapısıyla gün boyu rahat hissettiriyor. Günlük arkadaş buluşmalarından akşam yemeklerine kadar hemen her ortam için tercih edebileceğiniz elbiseyi kaçırmayın!

    Ürünü İncele

    4. Tarz bir duruş için: Tommy Hilfiger Fit ve Flare Dokuma Uzun Kollu V Yaka Elbise

    Adsız tasarım - 2023-08-23T170755.063

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    Fındık rengiyle karakteristik bir model sunan Tommy Hilfiger Fit ve Flare Dokuma Uzun Kollu V Yaka Elbise, yaz aylarında favoriniz olmaya aday. Uzun kollu, V yakalı ürün, kullanıcılarına konforlu bir kullanım deneyimi vadediyor. Geniş bir beden skalası bulunan elbisenin uzunluğu ise diz boyuna kadar uzanıyor.

    Model, bel çevrenizi sarıp üzerinize tamamen otururken etek kısmı bollaşarak size ferahlığın kapısını açıyor. Günlük kullanımdan özel gün ve gecelere kadar tercih edilebilecek şık bir tasarıma sahip ürünü birçok aksesuara rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

    Ürünü İncele

    5. UVA ve UVB ışınlarını engelleyen harika bir model: Columbia 203819 Sun Drifter Elbise

    Adsız tasarım - 2023-08-23T170822.837

    Columbia 203819 Sun Drifter Elbise, güneş yanıklarına ve cilt lekelerine neden olan UVA ve UVB ışınlarını engelleyen eşsiz bir ürün. Bu yönüyle en iyi dokuma elbiseler arasında yer alır ve sıkı dokuma yapısıyla yaz aylarında konfor sunar. İki adet göğüs cebine ve çıkarılabilir bir adet kemere sahip model, lacivert rengiyle oldukça şık.

    Nem emici teknolojiyle üretilen elbise, nemin ciltten kumaşa çekilmesini sağlar ve hızla kurur. Yaz aylarının sıcağı karşısında rahat edebilmeniz için yan havalandırmalar bulundurur. Rahat ve esnek kumaştan imal edilen elbiseyle sıcak günleri ferah bir şekilde geçirebilirsiniz.

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    6. Spor bir model arayanlara: Calvin Klein Fırfırlı Elbise

    Adsız tasarım - 2023-08-23T170904.971

    Fırfırlı ön kesim tasarımıyla şık bir yapıya bürünen Calvin Klein Fırfırlı Elbise hem spor hem şık kombinleriniz için harika bir seçenek. Sıcak yaz aylarında aradığınız konfora kavuşmanızı sağlayacak olan dokuma kumaş elbiseyi kolay bağlanan kemeri sayesinde bedeninize göre ayarlayabilirsiniz.

    Model, V yakası ve asimetrik etek tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Midi boyu ise üzerinizde şık bir duruş sergiliyor. Kullananların beğenisini kazanan, vücudunuza nazikçe dokunan soft yapısıyla vazgeçilmeziniz olacak elbise ile yaz aylarında konforunuzu artırmaya hazır mısınız?

    Ürünü İncele

    7. Lacivertin asaletinden vazgeçemeyenlere: ESPRIT Dokuma Midi Elbise

    Sıcak günlerde rahat rahat giymek isteyenler için en kaliteli dokuma elbiseler

    Keten ve viskoz kumaşın karışımından imal edilen ESPRIT Dokuma Midi Elbise, lacivert rengiyle sizi kendisine hayran bırakacak. Göz yormayan sade tasarımı ile şık bir görünüm sunan dokuma elbise, yaz aylarında aradığınız ferahlığa kavuşmanız için ideal bir alternatif.

    Kesim stilinde yuvarlak kesimi tercih eden elbisenin boyu dizleri geçiyor. Rahatlığından asla taviz vermeyen model, bu özelliğiyle gardırobunuzda özel bir yere sahip olacak. Çevre dostu bir üretim süreciyle size ulaşan modeli incelemeden alacağınız dokuma elbiseye karar vermeyin, deriz!

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    8. Hayalinizdeki rahatlık: Marc O'Polo Dokuma Elbise

    Adsız tasarım - 2023-08-23T171046.965

    Dokuma elbise modelleri arasında lacivert renkli bir diğer ürün olan Marc O'Polo Dokuma Elbise, diz üstü boyuyla oldukça şık bir silüet sunuyor. Beyaz renk alternatifi de bulunan elbise, kolsuz tasarımıyla sıcak yaz günlerinde oldukça konforlu. Arkadan bir düğme halkası yardımıyla kapanan ürün, bel dikişli stiliyle günlük kombinler için ideal.

    İki yanında cebi bulunan elbise hafif olduğu için yaz aylarında sizi yormaz. Modeli konforlu sandaletler ve spor takılarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde kurtarıcı parçanız olacak elbiseyle tüm dikkatleri üzerinize çekmeye ne dersiniz?

    Ürünü İncele

    9. Tarzınızı yansıtın: Tommy Hilfiger Dalgalı Kollu Dokuma Elbise

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    Koyu zeytin rengindeki Tommy Hilfiger Dalgalı Kollu Dokuma Elbise, belinizi kavrayan modeliyle hatlarınızın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Esnek ve rahat bir yapı sunan dokuma kaplama elbisenin kolları dalgalı tasarımıyla eşsiz bir görünüm sergiliyor.

    Birçok kombin için rahatlıkla tercih edebileceğiniz dokuma elbiseyi tatilden toplantılara, günlük arkadaş buluşmalarından partilere kadar hemen her ortamda kullanabilirsiniz. Boy olarak diz hizasına kadar uzanan elbisenin geniş beden skalası arasından kendinize uygun olanı kolayca bulabilir, yaz aylarında dokuma elbise giymenin ferahlığını doyasıya çıkarabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    10. Üstün nem yönetimi sunan: Columbia Sun Drifter Dokuma Elbise

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    Columbia Sun Drifter Dokuma Elbise, UV emici ipliklere sahip sıkı dokuma yapısından güç alarak UVA ve UVB ışınlarını başarıyla engeller. Üretiminde Omni-Wick teknolojisine de yer veren dokuma kumaş elbise, nemi ciltten çekerek en hızlı şekilde elbisenin yüzeyine taşır.

    Yan kenarlarında soğutma delikleri içeren ürün, göğüs kısmında da iki adet cep bulundurur. Diz bölgesine kadar uzanan elbise, gömlek yaka tasarımıyla hemen her ortama uyum sağlar. Çizgi desenli modeli kumaş kemeriyle bedeninize göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Yaz sezonu için ideal bir seçenek olan elbiseyle serin ve rahat hissetmeye hazır olun!

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