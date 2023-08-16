Gardırobunuzun yıldızlarını bulmaya ne dersiniz? Bu yazın vazgeçilmezi olacak en trend yazlık elbise modelleri

Sıcak mevsimlerde pamuk, keten ve ipek gibi havadar kumaşlardan üretilen kıyafetler tercih etmek gün boyunca rahat hissetmenize yardım eder. Havuz başı etkinliklerinde, plajda, arkadaş toplantılarında ya da tatil köylerinde tercih edebileceğiniz elbiseleri gün boyu keyifle kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda beğenileri toplamanıza yardımcı olacak kıyafetlere birlikte göz atalım.

1. Hızlıca hazırlanma imkânı: İpekyol Ayarlanabilir Büzgülü Elbise

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Zamanınız kısıtlıyken sadece birkaç dakika içinde İpekyol Ayarlanabilir Büzgülü Elbise'yi giyebilir ve farklı etkinliklere katılabilirsiniz. Siyah renkli kumaşından dolayı genellikle akşam saatlerinde tercih edilen bu kıyafet, midi boy ve bisiklet yaka olarak tasarlanmış. Üstü kısmı oversize tişörtleri andıran ürünün alt kısmında ayarlanabilir büzgü bulunur. Yırtmaç düzeyini belirlemenize izin veren ürün, astarsız olduğu için terleme sorunu yaşamanıza da engel olur.

2. Rahatlığa önem verenler için: Twist Kemer Aksesuarlı Gömlek Elbise

Bol kalıplar kullanılarak tasarlanan Twist Kemer Aksesuarlı Gömlek Elbise, diz üstüne dek uzanan bir etek boyuna sahip. Bel kısmında yer alan kemer detayı sayesinde ince ve fit bir görünüme sahip olmanızı kolaylaştıran elbisenin ön cephesinde düğmeler yer alır. Gömleklerden alınan ilhamla tasarlanan bu kıyafetin kumaşı pamuktan üretilir. Sıcak havalarda rahatlıkla giyilebilen bu üründeki ceplerin içine anahtar ya da para yerleştirebilirsiniz.

3. Sade ve klas bir görünüm: Koton Uzun Elbise Keten Karışımlı Halter Yaka Gipeli Sırt Detaylı Elbise

Keten ve viskozun beraber kullanılmasıyla tasarlanan Koton Uzun Elbise rahatça hareket etmek isteyen kadınların önde gelen tercihleri arasında. Halter yaka kısmı tüm göğüs bölgesini kapatır ve omuzları öne çıkarır. Sırt dekoltesi sayesinde üst gövdenin terlemesine engel olan kıyafetin alt kısmı bol bir kesime sahip. Sırtta yer alan kurdeleyi dilediğiniz kadar sıkarak kıyafeti kendi beden ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz.

4. Tatilin enerjisine yakışan tasarım: United Colors of Benetton Meyve Desenli Askılı Mini Elbise

Plajda ya da havuz kenarında düzenlenen etkinliklerde giyilebileceğiniz United Colors of Benetton Meyve Desenli Askılı Mini Elbise, çabasız bir şıklık elde etmek isteyen kadınların favorileri arasında. Yaz meyvelerinden alınan ilhamla tasarlanan kıyafet, viskoz kumaştan üretilir. Markanın ilkbahar ve yaz kreasyonu için tasarladığı bu elbiseyi saniyeler içinde giyerek dışarı çıkmaya hazır hâle gelebilirsiniz.

5. İkonikleşmiş bir tasarım: U.S. Polo Assn. Kadın V Yaka Elbise

Markanın yaz mevsimi için özel olarak piyasaya sürdüğü U.S. Polo Assn. Kadın V Yaka Elbise, rahat ve hafif bir kumaştan üretilir. Farklı ürünler üzerinde de kendine yer edinen logosuyla dikkatleri üzerinde toplayan elbise, diz hizasında tasarlanmış. Pamuk kumaş sayesinde bunaltıcı mevsim koşullarından sizi belli ölçüde koruyan bu kıyafet sayesinde rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz.

6. Bedene tam oturan tasarım: DeFacto Çilek Desenli Kare Yaka Yırtmaçlı Yazlık Mini Elbise

Pamuklu kumaşıyla sıcak yaz günlerini rahatça geçirmenize yardım eden DeFacto Çilek Desenli Mini Elbise'nin kumaşı pamuk ipliklerinden üretilir. Slim fit kalıbı sayesinde bedeni doğru biçimde saran kıyafet içerisinde vücut orantınızın korunmasını sağlayabilirsiniz. Hemen her kadının dolabında yer alan parçalarla bir arada kullanılabilen bu ürünün kare yakası göğüs bölgesinde hoş bir dekolte oluşturur.

7. Günlük kullanım için ideal: UNV COLLECTION Kadın Bisiklet Yaka Fitilli Kısa Kollu Mini Elbise

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%95 pamuk, %5 elastan içeriğe sahip UNV COLLECTION Mini Elbise, dar kesim kalıplar kullanılarak tasarlandığı için vücut hatlarının ön plana çıkmasını sağlar. Omuz, göğüs ve sırt kısmı kapalı olan kıyafetin içinde kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Diz üstünde bir etek boyuna sahip olan kıyafet ile sade ve şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

8. Efil efil bir seçenek: Yazlık Viskon Papatya Desenli Elbise

Yaz günlerinde hemen giyip çıkabileceğiniz bir seçenek mi arıyorsunuz? Cevabınız "Evet!" ise Yazlık Viskon Papatya Desenli Elbise, tam size göre bir seçenek olabilir. Kısa kollu ve diz üstü bir tasarıma sahip olan elbiseyi ister gündüz ister akşam kullanabilirsiniz. Papatya desenli viskon elbise ile tiril tiril bir şıklığın tadını çıkarmaya var mısınız?

9. Gece mavisinden gelen şıklık: ONLY ONLNOVA LIFE S/L SARA DRESS SOLID WVN 5 Elbise

Kısa sürede ter emen ve hava geçirgenlik oranı yüksek viskon kumaştan üretilen ONLY markasına ait elbise; sade görünmeyi tercih edeceğiniz nişan ya da söz gibi etkinliklerde giymeye uygun. Beli lastikli olarak tasarlanan model, bel hatlarınızı ortaya çıkarır. Makinede yıkamaya uygun olan elbiseyi uzun yıllar giyebilirsiniz. Hafif kumaşı sayesinde rahat bir kullanıcı deneyimi sunan kıyafette bisiklet yaka ve omuz askısı yer alır.

10. Rahat ve esnek bir tasarım: XHAN Kolsuz Kaşkorse Elbise

Çift dikiş yöntemiyle güçlendirilen XHAN Kolsuz Kaşkorse Elbise, sıcak havalar başta olmak üzere yılın her döneminde giyilebilir. Büyük ölçüde pamuktan üretilen kıyafetin bir kısmı polyesterden oluşur. Kumaşa esneklik kazandıran bu özellik sayesinde kıyafeti pratik biçimde giyip çıkarabilir ve ürün içinde kendinizi özgür hissedebilirsiniz. Sade parçalar kullanarak dikkat çekici bir kombin yaratmayı seven kadınlar arasında revaçta olan bu ürünü özel etkinliklerde giyebilirsiniz.

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