Sınava hazırlananlar için gerçek sınava yakın en iyi tyt deneme önerileri

Sınava hazırlanırken deneme çözmeden önce konu eksiklerinizi tamamlamanız gerekir. Her ders için aynı performansı göstermeniz beklenemez elbette. Dolayısıyla konuları tamamladığınız tarihin dersten derse farklılık göstermesi, son derece doğal. Tüm derslerde konu anlatımlarını tamamlamadan denemelere geçmemelisiniz. Bir dersi tamamladığınızda diğer derslerde hala eksiğiniz varsa o ders özelinde denemeleri değerlendirebilirsiniz. Bu sayede kendi performansınızı objektif bir şekilde ölçerek tüm dersleri içeren denemeleri çözmeye başlayacağınız tarihi daha net belirleyebilirsiniz. İşte sınav öncesi almanın faydalı olacağı en başarılı TYT deneme setleri ve minik çalışma tüyoları!

1. Devler Karması ile TYT'de bir adım öne geçin

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Palme Yayıncılık, sınava hazırlık konusunda değerli kitaplara imza atan ve uzun yıllardır farklı birçok kitap yayımlamış büyük bir yayınevi. Özellikle fen bilimleri alanındaki konu anlatım ve test kitapları, öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Devler Karması 10 Deneme Sınavı da kendinizi deneyebileceğiniz en iyi kaynaklardan biri. Sınava hazırlık sürecinde denemeleri aralıklarla çözmeniz sizin için faydalı olur. Deneme çözerken tıpkı sınavdaymış gibi hissetmenizi sağlayacak şekilde sınav ortamına yakın bir ortam yakalamaya ve süre konusunda titiz olmaya önem göstermelisiniz. Gerekli koşulları sağlayarak süreli çözeceğiniz denemelerin, zamanla çözme hızınızı ve soru tiplerine yönelik yetkinliğinizi geliştirdiğini göreceksiniz. Deneme çözmeye en iyi TYT deneme setleri arasında yer alan Palme Yayıncılık’a ait TYT Devler Karması denemelerini alarak başlayabilirsiniz!

2. TYT Denemetre ile yeni nesil matematik soruları cepte

Matematik genelde en göz korkutan derslerden biri olduğu için önceliğinizi matematik konularına vermiş ve diğer derslerden önce tamamlamış olabilirsiniz. Kontrol ettiğinizde hayal kırıklığı yaşamamak için denemeye başlamadan tüm konuların üzerinden geçtiğinizden emin olmalısınız. Konuları tamamladığınızda soru tiplerine hâkim olmanız açısından ders özelinde deneme çözmek çok önemli. En iyi TYT deneme yayınları arasında bulunan Yeni Nesil 15 Matematik Denemesi de matematik konusunda eksiklerinizi belirlemeniz için size yardımcı olabilir. Deneme seti özellikle son dönemde zorlayıcı olarak nitelendirilen, daha çok mantığa dayalı yeni nesil sorulara aşina olmanıza yardım eder. Deneme sonuçlarına göre matematikte üzerine yoğunlaşmanız gereken konuları belirleyebilir, soru tiplerine dair çözüm metotlarında hız kazanabilirsiniz. 15 denemeden oluşan Denemetre Yeni Nesil Matematik Denemesi Seti, kendinizi denemek ve soru çözüm hızınızı artırmak için en iyi kaynaklardan biri.

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3. TYT için çözüm, Çözüm'de

Çözüm Yayıncılık yıllardır üniversite hazırlık kitapları yayımlayan, başarılı bir yayın evi. Yeni nesil sorulara ve temel konulara hakimiyeti açısından da deneme alanında en iyi TYT genel denemelerinden biri diyebiliriz. Pandemi dönemiyle beraber dijital öğrenme ve eğitim hiç olmadığı kadar arttı. Bu durumun etkilerini test kitapları ve deneme setlerinde de görmek mümkün. Artık deneme setlerinin neredeyse tamamı video çözümlü olarak hazırlanıyor ve bu set de onlardan biri. Denemeyi çözüp cevaplarınızı kontrol ettikten sonra anlamadığınız ya da yanlış yaptığınız soruları video çözümlerden takip edebilir, soru örneklerini daha rahat kavrayabilirsiniz. Sınava hazırlık sürecinde kendinizi geliştirmenize yardımcı olacağını düşündüğümüz 5 denemeden oluşan Çözüm Video Çözümlü TYT Seti'ne göz atmaya ne dersiniz?

4. Eis ile TYT hazırlık kampına hazır mısınız?

Günümüzde MEB’e bağlı birçok okulda ders anlatımı için Eis Yayınları’nın kitapları kullanılıyor. Bu nedenle müfredata uygunluk konusunda önde gelen yayınlar arasında yer alıyor. Özellikle konuyu anlatmaya yönelik soru tipleri konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Unutmayın, bazen basit düşünmek özellikle TYT sorularının çözümünde anahtar olabilir. Bu anlamda TYT Hazırlık Kamp Seti, size pratiklik ve hız kazandıracağını düşündüğümüz bir deneme seti. Sınava yakın, belirli periyotlarla çözdüğünüzde 3 denemeden sonra netlerinizdeki farkı siz de gözlemleyebilirsiniz. 9 fasikül ve 3 denemeden oluşan Eis Yayınları TYT Hazırlık Kamp Seti hem konu pekiştirme hem soru çözümünde hız kazanmak için faydalı olabilir.

5. Matematikte kural belli: Üç Dört Beş Yayıncılık

TYT'ye hazırlanırken önemli olan çok ya da zor soru çözmek değil, yeteri kadar ve gereken seviyede soru çözmek. Çözdüğünüz sorunun sayısından ziyade kalitesine dikkat etmelisiniz. Bu noktada deneme seti alırken soru tiplerinin konuyu kavramanıza yardımcı olacak şekilde düzenlenmesi çok önemli. Üç Dört Beş Yayıncılık, konu anlatımı çalışmalarınızı tamamladığınızda derslerde hangi konularda eksiğiniz olduğunu görmenize yardım eden pekiştirici soruları içerir. Son dönemde matematik için ayırt edici olarak nitelendirilen ve işlem yükünden ziyade mantığa dayalı soru tiplerine yönelik uyumu yakalayan deneme setini, sınava girmeden önce mutlaka tamamlamalısınız. Her hafta 1 tane çözecek şekilde planlarsanız deneme setini sınava son 3 ay kala başlamanız uygun olabilir. Matematik için TYT deneme önerilerine ihtiyaç duyuyorsanız 12 denemeden oluşan, 2022 model TYT Matematik Deneme'sini satın alabilirsiniz.

6. TYT için hazırlanırken Palme'nin tecrübelerinden faydalanın

Palme Yayıncılık, üniversite hazırlık konusunda deneyimli yayın evleri arasında yer alır. Palme Yayıncılık’ın 7 adet denemeden oluşan seti de TYT konularını pekiştirmeniz ve sınavdan önce kendinizi denemeniz açısından faydalı olacak kaynaklardan biri. Özellikle sınava 1.5 - 2 ay kala öğrencilerin çoğu konu eksiklerini tamamlayıp tüm vakitlerini deneme çözmeye ayırır. Bu dönemde aynı yayın evine ait denemeleri arka arkaya değil, belirli periyotlarla ve arada diğer yayınlara ait denemeleri de ekleyerek ilerlemeniz yerinde bir taktik olabilir. Deneme çözerken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta da dış etmenleri mümkün olduğunca sınav ortamına yakın hale getirmek. Uygun şartlarda kendinizi deneyebileceğiniz ve gerçek sınav sonucuna yönelik bir sonuç elde edebileceğiniz 7 adet denemeden oluşan Palme Yayıncılık TYT Deneme Seti'nin zorlu sınava hazırlık sürecinde size son derece faydalı olacağından şüphemiz yok.

7. TYT'nin karekökü kaç eder?

Hem konu anlatımı çalışırken hem konuları tamamlayıp pekiştirme yaparken tercih edebileceğiniz en iyi kaynaklardan biri de Karekök Yayıncılık. Konu anlatımı çalışırken çözeceğiniz test kitapları, sizin için oldukça faydalı olabilir. Kolaydan zora giden sıralaması ve soru çeşitliliği ile konuları pekiştirmenize yardımcı olur. Konu anlatımı konusunda eksiğiniz kalmadığını düşünüyorsanız deneme çözme aşamasına geçtiğinizde Karekök Yayıncılık deneme setlerini değerlendirebilirsiniz. Müfredattaki değişikliklere ve yenilikçi soru tiplerine hakimiyet konusunda öncü yayın evleri arasında yer alan Karekök Yayıncılık’ın 12 denemeden oluşan TYT Deneme Seti, sınava hazırlık sürecinde en büyük yardımcılarınızdan biri olacak!

8. "Çap"ınızı genişletecek denemeler

"Soru çözerken biraz zorlanayım hem sınav seviyesinde hem daha zor sorularla kendimi deneyeyim." diyorsanız Çap Yayınları sizin için uygun olabilir. Fakat bizden küçük bir tavsiye, deneme çözme aşamasına Çap Yayınları’nın denemelerini çözerek başlamayın, daha ortalamaya yakın kaynaklarla başlamanız ve aralara serpiştirerek belirli periyotlarla Çap’ı tercih etmeniz sizin için daha faydalı olur. Denemelere başlamadan önce konu anlatımı çalışmalarınızı bitirip farklı kaynakların deneme setleriyle konu eksiklerinizi belirlemelisiniz. Eksiklerinizi giderdikten sonra konuları pekiştirme safhasını tamamlamalısınız. Ardından Çap’ın denemelerini çözerek sınava hazırlıkta doğru stratejiyi uygulayabilirsiniz. Deneme setini her hafta 1 tane çözecek şekilde planladığınızda sınava son 1.5 ay kala başlamanız yerinde olur. Piyasadaki en iyi TYT denemeleri arasında yer alan Çap Yayınları'nın 6’lı deneme setini mutlaka listenize eklemelisiniz.

9. Bilgi Sarmalı'nın pusulası ile TYT'de yönünüzü bulabilirsiniz

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Kendini zorlamayı seven öğrenciler için bir diğer popüler tercih de Bilgi Sarmalı Yayınları. Tıpkı Çap Yayınları’nda olduğu gibi Bilgi Sarmalı denemeleri için de aynı tavsiyemiz geçerli. Konulara tamamen hâkim olduğunuzu hissetmeden Pusula denemelerine başlamamanızı tavsiye ediyoruz. Sınav öncesi moralinizin yüksek olması çok önemli olduğu için doğru adımları doğru zamanlarda atmalısınız. Derslerin tamamında eksiğiniz olan konuları tamamladığınız ve diğer denemelerde yanlış sayınız düştüğü zaman deneme setine başlayabilirsiniz. Sınava yakın bir süreçte beşer gün arayla değerlendirebileceğiniz deneme seti, son düzlükte sizi başarıya taşıyacak en iyi seçenekler arasında yer alır. 5 TYT denemesinden oluşan Bilgi Sarmalı’nın Pusula Deneme Seti’ni mutlaka çözmelisiniz.

10. TYT hazırlık sürecinde kapanışı Altın Karma ile yapın

Üniversite sınavına hazırlık sürecinde deneme çözerken tek bir yayın evine bağlı kalmadan birden fazla kaynağı değerlendirmek çok önemli. Her yayın evi son gelişmeleri takip etmeye çalışarak soru tiplerini belirli periyotlarla güncellese de farklı kaynaklardan faydalanmak sizin için en doğru taktik olabilir. Altın Karma, sınava kısa süre kala sadece denemelere yoğunlaştığınız süreçte farklı yayınlara ait soru tipleriyle kendinizi sınamanızı sağlayacak en iyi deneme setlerinden biri. Sınava yaklaştığınız dönemde birçok arkadaş ve öğretmenlerinizden denemeyle ilgili olumlu yorumları duyabilirsiniz. Hatta kitapçılarda bulamayabilirsiniz de bizden söylemesi! Sınava son 5 hafta kala ve deneme sayısını artırdığınız süreçte haftada iki kez sette yer alan denemeleri çözebilirsiniz. Piyasadaki en iyi 10 TYT yayını arasındaki Altın Karma Deneme Seti'ni mutlaka listenize eklemelisiniz.