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  4. Sokağa çıkma yasağında pes dedirten görüntü! Kaldırımda uyuyakaldı

Sokağa çıkma yasağında pes dedirten görüntü! Kaldırımda uyuyakaldı

21.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağında pes dedirten görüntü! Kaldırımda uyuyakaldı

Koronavirüs tedbirlerine nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Antalya'da çekilen görüntüler pes dedirtti. Alkol alarak kaldırımda sızan bir kişi sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan kişi aldığı aşırı alkolün etkisiyle Kapalı Yol’da sızıp kaldı. Polis ekiplerinin yardımına koştuğu kişi daha sonra, kaldırıma uzandı.

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AYAĞA KALDIRMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Ekipler şahsın kendine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen motorize sağlık ekipleri müdahale ettikleri kişiyi, ayağa kaldırıp bir banka oturtmak istese de başarılı olamadı. Güçlükle ayakta duran alkollü kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bırakın oracıkta kalsın....ağzıyla içmediği belli ayyaşın!!!!

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