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  4. Bakan Koca açıkladı! Artvin, Manisa, Uşak ve Kars'ın kategorileri değişti

Bakan Koca açıkladı! Artvin, Manisa, Uşak ve Kars'ın kategorileri değişti

13.08.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranlarına göre Artvin, Manisa, Uşak'ın düşük riskli iller, Kars'ın ise orta riskli iller arasına girdiğini açıkladı. Bakan Koca, Artvin, Manisa, Uşak ile beraber düşük riskli il sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca açıkladı! Artvin, Manisa, Uşak ve Kars'ın kategorileri değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki oranlara göre 4 ilin renginin değiştiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Artvin, Manisa, Uşak, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25’e yükseldi.

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Kars, ilk doz aşılanma oranıyla yüksek risk düzeyini orta düzeye düşürdü. Haritada şu an Sarı. Tüm Türkiye biliyor ki, Kars'ı açacak renk mavi.


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Anahtar Kelimeler:
Manisa Artvin Kars Uşak Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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