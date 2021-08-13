Bakan Koca açıkladı! Artvin, Manisa, Uşak ve Kars'ın kategorileri değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki oranlara göre 4 ilin renginin değiştiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

Artvin, Manisa, Uşak, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25’e yükseldi.

Kars, ilk doz aşılanma oranıyla yüksek risk düzeyini orta düzeye düşürdü. Haritada şu an Sarı. Tüm Türkiye biliyor ki, Kars'ı açacak renk mavi.

Kars, ilk doz aşılanma oranıyla yüksek risk düzeyini orta düzeye düşürdü. Haritada şu an Sarı. TÜM TÜRKİYE BİLİYOR Kİ, KARS’I AÇACAK RENK MAVİ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021

ARTVİN, MANİSA, UŞAK düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25’e yükseldi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021



