Son Dakika: 2 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

2 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 837 oldu.

"BU FARKI KAPATMALIYIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" dedi.

18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz! pic.twitter.com/nm2TFlmupe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021

2 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Kasım) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 28 bin 678 olarak açıklanmıştı.



