Son Dakika: 24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 373 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 90 milyon 405 bin 737'ye yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 754 bin 580 aşı uygulandı.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"KAYIPLARIMIZ AZALMIYOR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." dedi.

Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcJJmqR1w4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

"DÜNYADA 7. SIRADAYIZ"

Öte yandan Bakan Koca bir sonraki paylaşımında Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada olduğumuzu duyurdu.

Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021

24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 857 olarak açıklanmıştı.





