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  4. SON DAKİKA | AK Partili isim canlı yayında açıkladı! Gözler o tarihe çevrildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

SON DAKİKA | AK Partili isim canlı yayında açıkladı! Gözler o tarihe çevrildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

19.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken yeni bir gelişme yaşandı. Katıldığı canlı yayın programında seçimlerle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak" dedi.

SON DAKİKA | AK Partili isim canlı yayında açıkladı! Gözler o tarihe çevrildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Son dakika: 2023 Haziranı'nda yapılacak seçimlere bir yıldan az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. CNN TÜRK canlı yayınında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak" dedi.

AK-PARTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’in açıklamasından satır başları:

"SÜREKLİ SAHADA OLAN BİR SİYASİ HAREKETİZ"

Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz. Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar.

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Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması. Türkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil önceliğimiz. Bizim açımızdan her il her sokak her hane eşit derecede önemli. Bütün vatandaşlarımızın yanına gitmek bizim önceliğimiz çünkü biz Türkiye'nin partisi olduğumuzu düşünen bir siyasi hareketiz

"EKONOMİ ÖNCELİKLİ BAŞLIKLARINDAN BİR TANESİ"

Biz bütün vatandaşlarımızın beklentilerine uygun siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Ekonomi öncelikli başlıklardan bir tanesi. Bizim Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzı bu. Vatandaşın beklentilerine uygun siyaset üretmektir zaten AK Parti'nin tarzı. AK Parti, Türkiye'yi 21 yılda farklı bir noktaya taşıdı. AK Parti'nin bugün hala Türkiye'nin 1. partisi olmasının sebebi bu. Sahadan çok ciddi bir geri bildirim, o geri bildirimin bizim MYK'mızda gündem olmasıyla siyasetimi şekillendiriyor. İkinci aşamamız milletvekili arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirilmesi, illerde varsa öne çıkan birisi bunların tespit edilmesi.

"28 EKİM'DE CUMHURBAŞKANIMIZ AKTARACAK"

Milletvekili arkadaşlarımız inanılmaz yüksek bir performansla gayret gösteriyorlar. O gayret yeni arkadaşlarımız takviye edilerek mutlaka devam edecek. İl il anketlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan bunun da çalışmasını yürütüyoruz. Üçüncüsü Seçim propaganda dönemi... 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak.

ERKEN SEÇİM İDDİASI

Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçimin öne alınmasıyla ilgili tartışma bizim gündemimizde yok. Muhalefet bunu defalarca gündeme getirdi. Sürekli bir tarih ifade ettiler, böyle bir gündemimiz yok. Haziran 2023'e de 9 ay kaldı, artık çalışmalara başlamanın da vakti geldi. Bu seçime mahsus, 2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Türkiye'nin adil bir ülke olarak masaya davet edilmesinin kıymetini görüyoruz. Biz yeni yüzyılımızda Türkiye'yi bambaşka bir lige taşımak sorumluluğumuz var.

Ana slogan açıklanmazsa bile orada biz konuşmasının arasında bunları göreceğiz. 28 Ekim'de AK Parti nasıl bir Türkiye hayal ediyor, onları Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşmış olacak."


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