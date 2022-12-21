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SON DAKİKA DEPREM haberleri 21 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

21.12.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, geçtiğimiz gün saat 19:44'te Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen sarsıntı sonrası bugün de (21 Aralık 2022 Çarşamba) vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 21 Aralık 2022 Çarşamba günü de anbean güncelleniyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 21 Aralık 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi....

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SON DEPREMLER LİSTESİ! (21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA)

2022.12.21 05:39:49 38.1625 38.5965 5.0 -.- 1.9 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.12.21 05:16:25 36.8913 28.3838 14.9 -.- 1.0 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.12.21 04:58:53 39.0348 41.4523 14.5 -.- 1.5 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2022.12.21 04:19:23 42.7485 23.5298 5.3 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2022.12.21 03:23:36 40.3747 33.2745 7.0 -.- 2.2 -.- GUNDOGMUS-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2022.12.21 02:13:38 40.8180 31.0317 5.0 -.- 1.2 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel
2022.12.21 02:06:29 39.3073 43.7635 5.5 -.- 1.4 -.- ATADAMI-DIYADIN (AGRI) İlksel
2022.12.21 00:51:14 37.0865 28.4198 9.8 -.- 2.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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