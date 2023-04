Son dakika haberi: 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen depremler on binlerce can kaybına yol açtı. Bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürerken can kaybında son tablo güncellendi.

"SAYI GÜNCELLENEBİLİR"

Bakan Soylu, CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e yaptığı açıklamada can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini duyurdu.

Soylu, "Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. 'Vefat az açıklanıyor' sözleri spekülasyon. Kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir" dedi.