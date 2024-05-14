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  4. Son dakika | Erdoğan açık açık "Bunun hesabını soracağız" dedi: Fahiş fiyat artışı yaşanan gıdalar

Son dakika | Erdoğan açık açık "Bunun hesabını soracağız" dedi: Fahiş fiyat artışı yaşanan gıdalar

14.05.2024 15:08
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Son dakika haberi: Tarım sektörüyle ilgili gündeme gelen iddialara Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi, "Sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir" diyerek sert çıktı. Özellikle kimi gıda ürünlerinde zaman zaman ani ve fahiş fiyat artışları yaşandığına dikkat çeken Erdoğan "Bunun hesabını mutlaka soracağız" dedi.

Son dakika | Erdoğan açık açık "Bunun hesabını soracağız" dedi: Fahiş fiyat artışı yaşanan gıdalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıktı.

YIL SONUNA DEK 91,5 MİLYAR TL HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:

  • Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizle birlikte inşa edeceğiz.

  • 2024 yılından şu ana kadar 45 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonuna kadar bu rakam 91,5 milyar liraya çıkacak. Üreticilerimizin yoğun emeği ve yürüttüğümüz etkin politikalar sayesinde tarım-orman sektörümüz son 21 yılın 16'sında büyüme kaydetti.

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O İDDİALARA SERT ÇIKTI

  • Zaman zaman tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. Bu iddialar bizden önce eli nasırlı çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. Yapılan her işin eksiği, fazlası, yanlışı elbette olabilir. Ama "Türkiye'de tarım bitti" demek sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir. 2022-2023 yıllarının karşılaştırması bile muhalefetin diline doladığı eleştirilerin temelsiz olduğunu göstermeye kafidir.

"BUNUN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

  • Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz-talep dengesini bozacak güce ulaşmış kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı da bozmaktadır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz.

  • Fırsatçılara göz açtırmama yanında hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları da uygulamaya koyuyoruz. Aile işletmelerine hayvancılık ödemelerinde ilk defa ilave destek vereceğiz. İlk defa genç ve kadın üreticilerimize yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Islah eylem planını hayata geçireceğiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Çiftçi Recep Tayyip Erdoğan
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