Son dakika | Erdoğan'dan gündem yaratacak 'hançer' çıkışı: "Özgür efendi dikkat etsin! Bay Kemal'le de anlaşamıyorduk ama..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin yönetimindeki 3 büyükşehir hakkındaki sözleri dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'nın "harap olduğunu", İzmir'in ise "zaten berbat" olduğunu ifade eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklendi. Erdoğan "Biz 'bay Kemal'le çoğu zaman anlaşamasak da muhatabımızı biliyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyip koltuğundan indirdiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir!" dedi.
Son dakika haberi: AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere yönelik mesajlarıyla dikkat çekti. CHP'yi hedef alan Erdoğan "CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nereden aday gösterileceğinden ibaret. Siyasetteki tek gayeleri, tek kavgaları budur" dedi.
"ŞEHİRLERİMİZ SEVİYE ATLADI"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP yönetiminde umutları tükenen şehirlerimizi çok kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. Ulaşımdan çevreye sosyal belediyecilikten altyapıya kadar şehirlerimiz resmen seviye atladı. Mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi, iktidardaki tecrübemizle yoğurduk.
"İSTANBUL, ANKARA HARAP OLDU, İZMİR ZATEN BERBAT"
Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarmak. İstanbul, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat, Antalya aynen harap oldu. CHP'nin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşmakta kararlıyız.
İnşallah 31 Mart'ta Antalya Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacak. Antalya'da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanına Antalya'yı kimler hazırladı?
"CHP'NİN YAPMASI GEREKEN BU"
CHP'nin yapması gereken bizim karşımıza daha iddialı, daha iyi çalışılmış programlarla çıkmak. İktidardaki partiye madem oy oranı olarak en yakın sensin, öyleyse yapman gereken budur. CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nereden aday gösterileceğinden ibaret. Siyasetteki tek gayeleri, tek kavgaları budur. Belediyeler meydan muharebesi yaşanıyor.
"AYNI HANÇER ÖZGÜR EFENDİNİN DE SIRTINA İNEBİLİR"
Biz 'bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da muhatabımızı biliyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyip koltuğundan indirdiler, Ankara'da vebalı gibi bir ofiste dört duvara hapsettiler. Özgür efendinin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir!
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