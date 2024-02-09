Son dakika | Erdoğan'dan gündem yaratacak 'hançer' çıkışı: "Özgür efendi dikkat etsin! Bay Kemal'le de anlaşamıyorduk ama..."

Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarmak. İstanbul, Ankara harap oldu, İzmir zaten berbat, Antalya aynen harap oldu. CHP'nin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşmakta kararlıyız.