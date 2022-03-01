Son dakika haberleri | Ukrayna, Rus ordusuna ait helikopteri düşürdü! Sivilleri hedef alan Rusya Kiev'e ilerliyor

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde çatışmalar şiddetlendi. Moskova'nın başkent Kiev'e yönelik harekatı sürerken, Ukrayna'nın direnişi de devam ediyor. İki ülkenin Belarus sınırında yürüttüğü müzakerelerde henüz bir sonuç alınamazken, bölgeden sıcak haberler peş peşe geliyor. Rus ordusu, 65 kilometreyi bulan askeri konvoyu Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürürken, sabah saatlerinde Harkov'da belediye binası bombalandı. Ukrayna da Rus helikopterini füzeyle düşürdü. Kameraların kaydettiği anlar ise tüm dünyayı dehşete düşürdü. AP'ye seslenen Ukrayna lideri Zelenskiy "Biz bugün kendi haklarımız için, sizinle aynı insan olabilmemiz için büyük bir bedel ödüyoruz. Kağıtların gücü bitti, insanlar ölüyor" dedi, ayakta alkışlandı. İşte Rusya-Ukrayna savaşındaki son dakika haberleri...

16:45 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu

16.00 RUS HELİKOPTERİ VURULDU Ukrayna güçleri tarafından fırlatılan füze, Kiev Barajı üstünde uçan helikopterlerden birini düşürdü. Ukraynalılar, iki helikopteri vurduklarını söylüyor. Helikopterin vurulduğu nokta, başkentin hemen yanındaki Mezhyhirya bölgesi.

14:50 ZELENSKİY, AYAKTA ALKIŞLANDI Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu'na telekonferans yöntemiyle katılarak önemli açıklamalarda bulundu. "Avrupa değerleri için savaşıyoruz" diyen Zelenskiy, Avrupalı ülkelere çağrıda bulunarak "siz de bize Avrupalı olduğunuzu kanıtlayın" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, konuşmasının öncesinde de sonrasında da ayakta alkışlandı.

14:20 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler” kullandığını söyledi.

13:40 RUSYA: "YAPTIRIMLAR BİZİM POZİSYONUMUZU DEĞİŞTİRMEZ" Kremlin'den yeni açıklamalar geldi. Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Ukrayna'nın AB üyeliği için başvurması stratejik bir güvenlik meselesi değil, çünkü AB askeri bir birliktelik değil. Rus güçleri sivil altyapıyı ve konutları vurmuyor. Ukrayna ile görüşmeler sonrasında analizler yapmak ve perspektif hakkında düşünmek gerekli. Şu anda Putin'in Zelenskiy ile konuşması planlanmıyor. Rusya ile Ukrayna doğrudan görüşmeler yürütüyorlar. Yaptırımların bizim pozisyonumuzu değiştirmesi söz konusu olamaz. Zelenskiy'nin Ukrayna'nın meşru devlet başkanı olduğunu düşünüyoruz. Zelenskiy, Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebilir ve can kaybı yaşanmaz.

13:30 BM, ACI BİLANÇOYU DUYURDU BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

13:00 RUSYA: "OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ" Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek."

13:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor"

12:00 ZELENSKİY'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkelerine saldırısına ilişkin tüm dünyaya yeni bir çağrıda bulundu. Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi. Öte yandan, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus’tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

10:50 5710 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ Ukrayna 5710 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, 29 uçak, 29 helikopter ve 198 tankın da imha edildiği belirtildi.

09:30 RUSYA'DAN GÖZDAĞI: KARŞILIKSIZ KALMAZ NATO ve Avrupa'dan Ukrayna'ya giden silah desteklerinin ardından Rusya dünyaya gözdağı verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilen öldürücü silahların Rus askerine karşı kullanılmaları durumunda gönderen ülkelerin sorumlu tutulacağını açıkladı. "YANITSIZ KALMAYACAK" Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin bu silahlar nedeniyle zarar görmesi halinde bu adımların yanıtsız kalmayacağını da belirtti.

10:20 HAROKOV'DA TÜRK VATANDAŞIN EVİ TARANDI Rus ordusunun Harkov'da ilerleyiş sürerken sosyal medyadaki bir video dehşete düşürdü. Görüntülerde bir Türk vatandaşının kaldığı evin tarandığı yer alıyor.

10:10 PUTİN'İN MAL VARLIĞI İÇİN YAPTIRIM AÇIKLAMASI ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Chris Murphy, "ABD ve müttefikleri, yalnızca Putin ve oligark müttefiklerinin varlıklarını dondurmak için değil, aynı zamanda bu varlıklara da el koymak için de koordinasyon halinde. Bu muhtemelen Putin'in yakın çevresinin beklediğinden daha ileri bir adım" dedi.

09:45 HARKOV'DA BELEDİYE BİNASI VURULDU Ukrayna'nın Harkov şehri ağır bombardıman altında. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov'da belediye binası Rus ordusu tarafından vuruldu.

09:30 110 BİN SIĞINMACI TÜRKİYE'DE Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Donbass'tan Rusya'ya gelen 110 binin üzerinde sığınmacı olduğunu açıkladı.

08:48 UKRAYNA: 5 RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK Ukrayna'dan gelen açıklamada 28 Şubat'ta 5 Rusya uçağının düşürüldüğü aktarıldı.

08:30 RUSYA ASKERİ ÜSSE SALDIRDI, 70 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ Rusya Ukrayna'da bir askeri üssü vurdu. 70'den fazla Ukrayna askeri öldü

08:15 KİEV'DE SİREN SESLERİ! Kiev'de bu sabah da daha öncekiler gibi gün aydınlanırken çatışma sesleri yükselmeye başladı. Sokaklarda sıcak çatışmalar yaşanırken sığınaklara inilmesi için uyarı nitleiği taşıyan sirenler çalıyor.

05:33 UKRAYNA, BAYRAKTAR TB2 İLE VURDU Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile Rus hava savunma sistemlerinin imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

04:45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

04:22 RUSYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

01:10 RUS KONVOYU KİEV'E YAKLAŞIYOR Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. 65 kilometreye yayıldığı görülen konvoyun başkente 25 kilometre kadar yaklaştığı belirtildi.