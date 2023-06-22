Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, tanga mayosuyla hayran bıraktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde ünlenen Mathilde Tantot, kendisini gibi model olan kız kardeşi Pauline Tantot ile birlikte mayo tasarımı yapıyor. Sık sık sosyal medya hesaplarından bikinili ve mayolu pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Mathilde Tantot, Yunanistan tatilinden bir kareyi de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Fenomen isim kalçasının ön plana çıkarttığı son pozuyla sevenlerinin beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Tantot, tanga mayosuyla Instagram’ın limitlerini zorladı. Öne doğru eğildiği bir pozunu paylaşan Tantot’un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.