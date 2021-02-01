Şubat aylık burç yorumları 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları

Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar ilişkilerinize, yakınlarınıza ve sevdiklerinize odaklı olabilirsiniz. 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şaşırtıcı, beklenmedik haberlerle karşılaşabilirsiniz. 17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şartlarınızı, planlarınızı değiştiren ani gündemlerle karşılaşabilirsiniz. 18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor.

Aylık burç yorumlarınızı okumadan seyahate çıkmayın, iş anlaşmaları yapmayın ve ilişkilerinizde önemli kararlar almayın. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketleriyle yorumladığımız Şubat 2021 aylık burçlarını bu ay ne bekleyecek? 2021 ŞUBAT AYLIK BURÇ YORUMLARI 27 Şubat'a kadar devam edecek olan Merkür retrosunun etkilerini tüm burçlar hissedecek. Şubat aylık burçlar yorumlarımızın içinde; Şubat 2021 aylık burç yorumları, burçların kariyer yorumları, Şubat 2021 burçların aşk yorumları ve sağlık yorumları yer alıyor. İşte 2021 Şubat ayı aylık burç yorumları...

KOÇ BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Yaşamınızın her alanında maneviyat, değerler ve inançlar daha önemli olacak. Arka plan işlerden, etik dışı adımlardan kaçınmaya özen göstermeli, yasal kurallara ekstra dikkat etmelisiniz. Zira ay içerisinde cezalar, ödemeler, vergiler ve borçlar karşınıza gelebilir. Ay boyunca daha çok yazmaya, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi kağıda dökmeye gayret edin. Çalışmalarınızı yazılı yapmaya çalışın. Günlerinizi yazılı planlayarak zamanınızı daha verimli geçirebilirsiniz. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında şaşırtıcı, beklenmedik haberlerle karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı bağlantıları, iş ve eğitimle ilgili yeni süreçler, rutininizi değiştirecek uzun vadeli başlangıçlar gündeminizde olabilir. Uzaklardaki kişilerden haber alabilir, kısa süreli barışmalar yaşayabilirsiniz. Dilek ve dualarınızda daha net ve ısrarcı olmaya, isteklerinize ulaşacağınıza dair emin olmaya özen gösterin. Enerji alanınızı güçlü tutmak, dileklerinizi önünüze getirebilir. ŞUBAT AYI AYLIK KOÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ......

BOĞA BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Katıldığınız ortamlarda daha fazla dikkat çekip beğenilebileceğiniz, ön planda olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Hem iş hem özel hayatınıza dair isteklerinizde daha hırslı ve kararlı olabilirsiniz. Zaman zaman isteklerinize dair hırs ve takıntı çalışabilir. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında görüntünüzde, tarzınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle bir süredir cesaret edemediğiniz düşüncelerinizi, kararlarınızı bu tarihle birlikte dile getirebilirsiniz. Yeni planlarınızı yükselen cesaret ve artan enerji ile hayata geçirebilirsiniz.ŞUBAT AYI AYLIK BOGA BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... İKİZLER BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu tarihten itibaren geleceğinize daha fazla odaklanabilir, ilişkilerinizde beklentilerinizi bulmaya daha çok önem verebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde yenilikler kapıda. Yalnızlar yeni insanlarla tanışabilir. Gizemli, ilginizi çeken kişiler karşınıza çıkabilir. Seyahatler ve uzak mesafe ilişkileri gündemde olabilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında yaşamınızda beklenmedik gelişmelere hazır olun. İş ve özel hayatınızda şaşırtıcı bir teklif alabilirsiniz. Geçmişte kalan bir kişiden tekrar haber alabilirsiniz. Hayatınızda neye emek verip, nerede ve kime sınır çekeceğinizi iyi belirlemeniz gereken bir zamanda olacaksınız.ŞUBAT AYI AYLIK İKİZLER BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Finansal konularda güçlenme isteği, hırs ve takıntılar artabilir. Yatırımlarla ilgilenebilir, para yönetiminizde farklılığa gidebilir, biirikimler yapabilirsiniz. Borçlarınızı kapatabilir, finansal konularda size yük haline gelmiş bir konudan kurtularak rahatlayabilirsiniz. Aile ile ortak finansal konular gündeme gelebilir. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk ilişkilerinizde beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman geçmişe özlem duyabilir, zaman zaman geçmişteki deneyimlerinizi tekrar gözden geçirerek hatalarınızı görebilirsiniz. Beraberinde geçmişten bir kişi kapınızı çalabilir. Bu tarihte sınırlarınızı bilerek, kendi güvenliğinizi ön planda tutarak hareket etmelisiniz. Gebelik haberleri olabilir.ŞUBAT AYI AYLIK YENGEÇ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ......

ASLAN BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Her türlü ilişkide sizi daha şanslı kılacak bu transit ile farklı ortamlardan yeni insanlarla tanışacaksınız. Tanışacağınız kişilerden bazıları yaşamınızda kalıcı değişimleri getirebilecek önemde olabilir. İlişkilerinizde evet ve hayırlarınız, doğru ve yanlışlarınız daha keskin olacak. İnandığınız değerlerle seçim yapacak, değerlerinize göre hareket edeceksiniz. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında her türlü ilişkide önemli bir aydınlanma, açığa çıkma durumu olacak. Arkanızdan dönen durumlar karşınıza gelebilir. Hislerinizin gerçek olduğunu görebilirsiniz. Kimlerin gerçek dost, kimlerin farklı duygu ve planlarda olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Bu tarih civarında kime güvendiğinizi iyi belirleyin. ŞUBAT AYI AYLIK ASLAN BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... BAŞAK BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Kısa süreli diyet ve sporlarla ilgilenebilir, bu doğrultuda harcamalar yapabilirsiniz. Eğitim ve seyahatler sebebiyle para çıkışlarınız olabilir. Kendinizi her anlamda geliştirmeye odaklanmak, kısa veya uzun vadede size maddi kazançlarla geri dönecektir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında mevcut yaşam düzeninizde ani değişiklikler meydana gelebilir. Sağlık sorunları bir dönem rutininizi değiştirmenize neden olabilir. Süregelen işinizdeki görevlerinizde değişimler yapılabilir. Umutsuz olduğunuz iş başvurularından olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Ek işler, alternatif mesleklerle ilgilenebilirsiniz. ŞUBAT AYI AYLIK BAŞAK BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... TERAZİ BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Aşk ve ilişkiler, çocuklarınız hayatınızda ön planda olacak. Kendinizi gösterme ve hayattan keyif alma isteğinizin fazlasıyla artacağı bir sürece gireceksiniz. Lüks ve keyfi, zaman zaman gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Hobileriniz, spor ve dans kursları gibi alternatif kanallar için para çıkışlarınız olabilir. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk ilişkilerinde yepyeni durumlar karşınıza gelebilir. Bu yenilikler ise çok daha ani, hızlı ve sürprizli olabilir. Kendinizi bir anda bir flörtün, bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Karşınıza aniden duygularınızı uyandıran biri çıkabilir. Bazı Teraziler bugünlerde geçmiş aşklarla tekrar bir araya gelebilir. Bu birleşmeler kısa süreli olabilir. ŞUBAT AYI AYLIK TERAZİ BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ......

AKREP BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Aile içinde, ev içindeki enerji mutluluk ve huzurunuzu daha fazla belirliyor olacak. Sevdiklerinize daha tutkuyla bağlanabilir, fedakarlıklar yapabilir, onlarla her anlamda bütün olmaya daha çok önem verebilirsiniz. Sessiz gerilimler, pasif agresif tavırlar veya iğneleyici laflar ise bu süreçte daha rahatsız edici olacaktır. Ev halkıyla yaşanan sorunlarda çözümcü olmaya, açık iletişim kurmaya çalışmalısınız. 11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında iş hayatınızda bir süreç kapanabilir, yeni bir süreç başlayabilir. Yepyeni bir proje, yepyeni bir iş teklifi gündeminizde olabilir. Var olan rutininizin dışına çıkacağınız, akılcı riskler almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz. Aile üyelerinin ve ev halkının yaşamında oluşan yeni gündemler sizin rutinlerinizi etkileyebilir. ŞUBAT AYI AYLIK AKREP BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... YAY BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Kısa seyahatler yapabilir, beslenme düzeninizde değişiklikler yapabilir, diyet ve detokslara başlayabilirsiniz. Var olan ortamınızdan dönemsel olarak uzaklaşmak, dinlenmek, kısa tatiller rahatlamanızı ve negatif enerjilerden uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Bazı Yaylar ay içerisinde iş aracılığıyla yeni insanlarla tanışabilir.

11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında komşularınız, kardeşleriniz ve yakın çevrenizdeki insanların hayatında, bu kişilerle olan ilişkilerinizde ani gündemler oluşabilir. Teknolojik aletlerde arızalanmalar, tadilat ve yenilemeler gündeme gelebilir. Kayıtlarınızı, verilerinizi, değerli bilgilerinizi ve şifrelerinizi daha iyi muhafaza etmeye dikkat edin. Trafikte daha kontrollü olun. Eğitim ve sınavlardan şaşırtıcı, güzel sonuçlar gelebilir.ŞUBAT AYI AYLIK YAY BURCU YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...... OĞLAK BURCU ŞUBAT 2021 AYLIK BURÇ YORUMU 1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Finansal konular sizin için önem kazanıyor olacak. Zaman zaman keyfi harcamalar yapabilir, çocuklarınız için maddi konularda daha hırslı olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde ise kendi istekleriniz, kendi beklentilerinizin karşılanması sizin için daha önemli olabilir. İstediğinizi elde edebilir, ilişkilerde kendinize güvenerek istediğiniz dengeyi yaratabilirsiniz. Fakat bu süreçte bencillikten kaçınmalısınız.