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  4. Suç makineleri dışarıda! Haber olmuyorsa katiller serbest! Rabia Naz, deprem müteahhitleri, Narin, çeteler... İşte adaleti sorgulatan olaylar

Suç makineleri dışarıda! Haber olmuyorsa katiller serbest! Rabia Naz, deprem müteahhitleri, Narin, çeteler... İşte adaleti sorgulatan olaylar

04.10.2024 15:53
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Adalet nedir? Toplumsal birliktelik içerisinde eğer bir kişi başka bir kişinin hürriyetine, haklarına zarar veriyorsa yargı burada devreye girer, girmelidir. Türkiye'de son dönemde adaletle ilgili ciddi sorunların olduğu kamuoyunda en çok tartışılan konular arasında. Toplum vicdanını, adalete bakış açısını rahatsız eden olaylar silsilesi bitmiyor. Son olarak Taksim'de bir genç kızı istismar etmeye çalışan iki sapık serbest bırakıldı. Tepkilerin ardından Adalet Bakanlığı, gözaltı kararı verdi.

Suç makineleri dışarıda! Haber olmuyorsa katiller serbest! Rabia Naz, deprem müteahhitleri, Narin, çeteler... İşte adaleti sorgulatan olaylar

Dilan Polat ve Engin Polat'ın gayrimeşru şekilde servet sahibi olup cezaevinde tatil yapması, Rabia Naz Vatan olayı, Narin'in aile üyelerinin defalarca gözaltına alınması sonra bırakılması, Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı katleden Yunus Emre Geçti'nin defalarca suça karışıp dışarıda serbestçe dolaşması... Bütün bunlar ülkede adaleti sorgulatan maddelerden sadece bazıları!

İŞTE TOPLUM GÖZÜNDE ADALETİ SORGULATAN OLAYLARDAN BAZILARI

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11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin gerçeklerin aradan geçen 6 senede hala aydınlatılamaması

Rabia Naz Vatan, 2018'de Giresun'da evinin önünde yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Aile, Rabia Naz'a bir aracın çarptığını ve kaçtığını kızlarının bu nedenle öldüğünü senelerce anlattı. Yargı sistemi babanın sitemlerine karşılık vermedi. Olay kayıtlara çatıdan düşme olarak geçti. Şehrin önde gelen isimlerinden birinin oğlunun kazayı yaptığı olayın üzerinin kapatıldığı öne sürüldü. Türkiye'deki toplum vicdanı Rabia Naz'ın çatıdan düştüğüne inanmadı.

Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı ama konunun üstüne gidilmedi...

Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı Rabia Naz Vatan’ın ölümünde çarpıcı detay ortaya çıktı

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Narin cinayetinde aile üyelerinin üçer defa gözaltına alınıp serbest kalması sonra ceset bulunduktan sonra tutuklanması

Türkiye'yi son zamanlarda en derinden sarsan olaylardan biri Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiydi. Narin'in kaybolup cansız bedeninin bulunduğu 21 Ağustos - 8 Eylül aralığında aile üyeleri 3 kez gözaltına alındı. Ancak Narin'den acı haber gelene dek muhtar amcası Salim Güran dışında tutuklama yapılmadı.

Narin cinayetiyle ilgili olarak hala sır perdesi aralanmadı, kamu bu konuyla ilgili suç kronolojisi anlamında bir açıklama yapmadı. Türkiye, hala Narin'in neden öldürüldüğünü bilmiyor.

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 İsyan etti: Biz yaparken utandık ama...

İsyan etti: Biz yaparken utandık ama...

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin daha önce birçok suç olayına karışması

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polis memuru Şeyda Yılmaz, operasyon sırasında Yunus Emre Geçti'nin kurşunuyla şehit olması infial yarattı. 19 yaşındaki katil Geçti'nin daha önce 27 suç kaydı olmasına rağmen serbestçe gezebilmesi büyük tepki topladı.

Yunus Emre Geçti'nin annesi de cinayetten bir gün sonra kameralar karşısına geçti ve oğlunu defalarca ihbar ettiğini ağlayarak anlattı.

İnfial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış… İnfial yaratan detaylar ortaya çıktı! 12 gün önce de annesine saldırmış…
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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması, Münevver Karabulut cinayeti

Münevver Karabulut öldürüldüğünde 17 yaşındaydı. 2009 yılında Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından vahşi biçimde katledildi. Cem Garipoğlu'nu ailesi uzun süre kaçırdı, daha sonra teslim olan Garipoğlu cezaevine girdikten sonra intihar etti. Aradan geçen yılların ardından dün Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezarda siyah poşet bulundu. Kemik parçaları Adli Tıp'a gönderildi.

Burada ceset Cem Garipoğlu'na ait olsa bile toplum vicdanı buna inanır mı inanmaz mı ayrı bir gündem konusu olacağı kesin...

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

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Adıyaman'da yıkılan 6 apartmanın müteahhidi olan 123 kişinin ölümünden sorumlu olan Şükrü İşitmen'in depremin 1. yılı sonrası serbest kalması

Adıyaman Besni'de, 6 Şubat depremlerinde yıkılan 6 sitenin müteahhidi Şükrü İşitmen 1 yıl sonra serbest bırakıldı. 123 kişinin ölümüne neden olan müteahhit, büyük acının üstünden bir yıl geçtikten sonra özgürlüğüne kavuştu. Depremde hayatını kaybedenlerin yaşadığı acı tahliye kararı sonrası daha da arttı.

Hem hayatını kaybedenlerin aileleri hem de avukatları bu karardan geri dönülmesi için açıklamalar yaptı.

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Kara para aklayarak naylon fatura keserek servet sahibi olan, milyonlarca dolarlık araçlara binen Engin Polat - Dilan Polat çiftinin kısa cezaevi tatili sonrası serbest kalması

Türkiye, Engin-Dilan Polat çiftinin sosyal medyada sergiledikleri gösterişli ve hayli lüks yaşam, buzdağının yalnızca görünen kısmıydı. Kara para akladıları suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilen Polat çifti 10 ay sonra serbest bırakıldı ve çok geçmeden eski şatafatlı yaşamlarına geri döndü.

ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu? ANKET | Sosyal medya alev aldı! Dilan Polat'a tahliye kararı sizce doğru mu?

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KKTC ve Gürcistan merkezli hareket eden bahis baronlarının Türkiye'deki ünlü isimlere, eski futbolculara serbest şekilde bahis reklamı yaptırması. Bahis bataklığına düşen gençlerin suça yönelmesi ve bahis yapmayı öven kişilerin cezai kovuşturma geçirmemesi

Yurt içinde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonlarında KKTC, Gürcistan, Ukrayna, Karadağ bağlantıları tespit edildi. Eski futbolcular gibi ünlü isimlerin de yasa dışı bahis reklamlarına aracı olması ancak bu konuyla ilgili cezai kovuşturma geçirmemesi de akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

BUGÜN YAŞANDI, SUÇ MAKİNELERİ SERBEST KALDI ÇIKAN HABERLER SONRASI GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda yaşanan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı. Yoldan geçen bir kızın önünü kesen iki kişi, genç kıza önce sarılmak istedi ardından da yere yatırarak taciz etti. Genç kız yoldan geçenlerin yardımıyla kurtulurken, kamera görüntülerini inceleyen polisler tarafından yakalanan şüphelilerin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Serbest bırakılan iki şahısla ilgili yeniden gözaltı talimatı verildi.

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı
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