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Tacizi duyan sokağa döküldü! Mutfakta mide bulandıran olay: Üç erkek çocuğu evine çağırıp...

27.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da 52 yaşındaki L.İ.Ö. adındaki kişinin 15, 16 ve 17 yaşlarındaki üç erkek çocuktan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrılırken mide bulandıran durumu ailelerine anlattılar. Olayı duyan mahalleli de şüpheliyi linç etmek isterken polis dağılmaları için havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinden İsmail Altun, ''Kimseyle konuşmazdı. Polis toplananları dağıtmak için bir şarjörü havaya boşalttı. Ona bir şey yapamadık" dedi.

Tacizi duyan sokağa döküldü! Mutfakta mide bulandıran olay: Üç erkek çocuğu evine çağırıp...

Avcılar Cihangir Mahallesi Nalbant Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında L.İ.Ö. (52) isimli kişi, 1.5 ay önce satın aldığı evine, A.K. (15), B.A. (16) ve A.H.B. (17) isimli 3 erkek çocuğunu davet etti. Çocuklarla evin balkonunda sohbet eden L.İ.O., bir süre sonra iddiaya göre mutfağa geçen A.K.'ye cinsel istismarda bulunmak istedi. Çocuğun bağırarak tepki vermesi ardından, çocuklar evden ayrıldı. Çocuklar olayı ailelerine ve polise haber verdi. Olayın duyulmasıyla kısa sürede toplanan mahalle sakinleri, L.İ.Ö.'yü linç etmek istedi. Polis ekibi bir yandan öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalışırken, şüpheliyi de gözaltına almaya çalıştı.

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''POLİS, ŞARJÖRÜ HAVAYA BOŞALTTI, BİR ŞEY YAPAMADIK''

Kalabalığı dağıtmak için havaya ateş eden polis, eve girerek şüpheli L.İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli sorguya alındı.

Mahalle sakini İsmail Altun, "Yeni almıştı bu daireyi. Kimse ile konuşmazdı. Olayın duyulmasından sonra hiç kimse ona bir şey yapamadı. Polis toplananları dağıtmak için bir şarjörü havaya boşalttı. Ona bir şey yapamadık" dedi.

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*Mahalle sakini İsmail Altun

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Avcılar taciz
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