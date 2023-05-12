Tamamen transparan gelinliği ile gündem oldu! Doğmamış kızına korkusuz olmayı öğretmek için...

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 26 yaşındaki gelin Ashley Raso, evlenirken tercih ettiği transparan gelinliği paylaşarak "Müstakbel kızınıza korkusuz olmayı öğretmek için transparan bir gelinlik giydiniz " dedi. Raso, TikTok'ta paylaştığı videoda transparan gelinliği ile doğmamış kızına örnek olmayı öğreteceğini belirtti.

İddialı gelin, paylaşımın altına "Hayatım boyunca tasarım ve moda tutkum oldu" açıklamasını yaptı. "İçini gösteren bir gelinlik yapmak için eski bir vizyonla Danny ve Isabelle'e gittiğimde, onlar anında heyecanlandılar ve benimle aynı gemiye bindiler."

Raso, "Müstakbel kızım, annesinin korkusuz olmasına ve onu mutlu edecek riskler almasına izin verdiği için bir gün teşekkür edecek." dedi.

Raso, sıra sıra boncuklu apliklerle süslenmiş dantelli elbisenin altına özel bölgelerini gizlemek için beyaz straplez bir bralet ve uyumlu bir külot giydi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları bu gelinliği ve düşünceyi desteklerken bazıları saçma olduğunu savundu. Bir kişi "Bu, kızınıza 'korkusuz' olmayı öğretmiyor … Düğün gününüzde biraz klas veya zarafet sahibi olun," dedi.



