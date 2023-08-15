Tanju Özcan’dan İmamoğlu’nun açıklamalarına tepki: Bir tek ben mi anlamıyorum?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilk tepkiler gelmeye başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu‘nun bugün yaptığı açıklamada “Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim” ifadeleri ile ilgili “Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?” diyerek İmamoğlu’na bazı sorular sordu.

“İSTANBUL’U SAVUNMAK İÇİN NEREYE YOLA ÇIKIYOR?”

Özcan’ın sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaların ardında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İmamoğlu’nun açıklamalarını dikkatle dinledim.

“Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim” Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul’u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?

2- İstanbul’a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz?

Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.”



