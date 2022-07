Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Klasik yaz tatillerinden sıkılıp tatil keyfinizi maksimuma çıkaracak bir deneyim arıyorsanız göz atmanız gereken bazı ürünler bulunuyor. Deniz botuyla egzersiz niteliğinde keyif yapabilir, gözlük ve şnorkel setiyle deniz altını keşfedebilir, su tabancasıyla eğlenceli oyunlar oynayıp köpük tabancasıyla tatilinize hareket katabilirsiniz. Haydi, sizin için hazırladığımız ve tatilden önce mutlaka göz atmanız gereken ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Hem spor hem eğlence: Explorer 200 Pompa ve Kürekli Şişme Deniz Botu

Tatilinizi keyifli ve eğlenceli hâle getirecek ürünlerin başında Explorer 200 Pompa ve Kürekli Şişme Deniz Botu geliyor. Özellikle denizde kürek çekmek ilginizi çekiyorsa ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz. Hafif ve dayanıklı bot, kolay kontrol ediliyor. Aynı zamanda rahatça silinebiliyor ve renk çıkarmıyor. Şişme ürünlerin plastik kokusundan rahatsız oluyorsanız size harika bir haberimiz var! Ürün koku yapmıyor. Boyutlarını merak ediyorsanız ürün, 185x94x41 cm ebatlarında. Şişme deniz botu, 2 adet kürek ve küçük pompasıyla size ulaşıyor. Kullananların üründen memnun kaldığını ve ürünün beklentilerini karşıladığını da söylemeden geçmeyelim.

2. Portatif, rahat ve kullanışlı: Blooma Katlanabilir Şezlong

''Tatilde şezlongum her an yanımda olmalı.'' diyorsanız çok seveceğiniz bir önerimiz var. Oldukça konforlu Blooma Katlanabilir Şezlong, multi pozisyon özelliği ve tamamen katlanabilir tasarımı sayesinde her yere kolayca taşınıyor. Kompakt yapısıyla hiç yer kaplamıyor. Yüksek kaliteli ve tuza dayanıklı kumaşa, paslanmaz profile sahip olduğu için uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. 4,6 kg ağırlığındaki kaliteli şezlongun genişliği 152, yüksekliği 80, derinliği ise 57 cm. Üstelik su mavisi rengi de sahil ve havuz başında kullanmak için oldukça şık görünüyor.

3. ''Benim işim deniz altıyla.'' diyenlere özel: Cressi Perla & Mexico Deniz Gözlüğü ve Şnorkel Seti

Tatil keyfini deniz altında çıkarmaktan hoşlanıyorsanız mutlaka bir adet deniz gözlüğü ve şnorkele ihtiyacınız olacak. Cressi Perla & Mexico Deniz Gözlüğü ve Şnorkel Seti, hipoalerjenik silikon malzemesi sayesinde hem yüz hem ağız yapısına uyum sağlıyor. Ürün, her zaman en net ve geniş görüş açılarını sağlamak için özel olarak tasarlandığından dalış sırasında tüm beklentileri karşılıyor. Toka ayar sistemi ile hızlıca kendinize en uygun tercihi yapmanız mümkün. Temperli camı ise kırılmaya ve parçalanmaya karşı oldukça dayanıklı. Şnorkelde kullanılan valf sistemi ise suyu en hızlı şekilde dışarı çıkararak rahatça nefes almayı sağlıyor.

4. En keyifli anlar için: Bestway Küçük Plaj Topu

Güzel bir deniz keyfinin olmazsa olmazı tabii ki deniz topu. Hafif yapısıyla suyun içinde oynamaya çok uygun olan Bestway Küçük Plaj Topu, sıcak yaz günlerinde deniz ve kumsalda eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir ürün. Kolayca şişirilip havası alınabilen plaj topu, yumuşak yüzeyiyle cildinize zarar vermiyor. Dayanıklı vinil malzemeden üretildiği için uzun süre deforme olmadan kullanılıyor. 41 cm çapındaki kaliteli plaj topu, 3 yaş ve üzeri herkes için uygun. Kalabalık arkadaş grubunuzla denizin içinde plaj topuyla oynarken çok keyif alacağınıza eminiz!

5. Haydi, su savaşına! Kiztoys&1 İkili Su Tabancası

Deniz, plaj, kumsal demeden her yer de keyifle oynanabilen su tabancaları, birçok kişi tarafından seviliyor. Bu yaz siz de eğlenceyi katlamak isterseniz önerimiz: Kiztoys&1 İkili Su Tabancası. İki adet su tabancası içeren paket, keyifli anlar vadediyor. Pnömatik pompa ile donatılan ürünün su püskürtücüsünün menzili, suyu 10 metreye kadar atabiliyor. Her biri 300 ml kadar su tutabilen su tabancaları, çocuk ve yetişkinlerin kullanımı için uygun. Ürün, mükemmel hava geçirmezliği sayesinde su sızıntısı yapmıyor ve ürünün hazneleri hızlı bir şekilde doluyor. Yüksek kaliteli ABS malzemeyle üretilen su tabancaları, düşmelere karşı dayanıklılık gösteriyor.

6. Müziksiz olmaz: JBL Go 3

Havuz partileri müziksiz olmaz, değil mi? "Hoparlörümü suyun içinde de kullanmak istiyorum." diyorsanız tam size göre bir önerimiz var. JBL Go 3, IP67 koruma sınıfına dâhil olduğu için su ve toz geçirmiyor. Kompakt yapısıyla fazla yer kaplamıyor. Güçlü ses özelliği sayesinde âdeta kristal netliğinde ses kalitesi sunuyor. Bluetooth hoparlör, tam dolu şarjla beş saat kesintisiz müzik çalabiliyor. Müzik dinleme keyfinizi maksimuma çıkaracak hoparlörün yedi farklı renk seçeneği arasından tarzınıza en uygun ürünü seçerek yazın keyfini doyasıya çıkarmaya ne dersiniz?

7. Tatlılığıyla göz kamaştıran: Intex Flamingo Deniz Yatağı

Flamingo şeklindeki deniz yatakları son zamanların en popüler yaz ürünleri arasında bulunuyor. Kumsalda veya şezlong üzerinde uzun süre yatmaktan sıkılıyorsanız mutlaka bir adet deniz yatağı edinmelisiniz. Hem yetişkin hem çocukların kullanımına uygun olan Intex Flamingo Deniz Yatağı, deniz ve havuz keyfinize keyif katıyor. Ürün; hafif, dayanıklı ve kolay kullanım özelliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca renk çıkarmadan rahatça siliniyor ve koku yapmıyor. "Estetik benim için çok önemli.’" diyorsanız Intex Flamingo Deniz Yatağı’na göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin.

8. Hem zarif hem keyifli: Bestway Deniz Yatağı

Sadece kumsalda güneşlenmek size yeterli gelmiyorsa ve suyun içinde de güneş keyfinize ara vermeden devam etmek istiyorsanız bir adet deniz yatağı edinip keyfinizi katlamaya ne dersiniz? "’Benim tercihim düz formdaki deniz yataklarından yana." diyorsanız sizin için de çok estetik görünen bir önerimiz var. Çilekli milkshakei andıran Bestway Deniz Yatağı, deniz ve havuz keyfinizin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Vinil malzemeden üretilen ürün, oldukça hafif ve dayanıklı. Üstelik şişirilmesi de kolay olduğu için sizi hiç uğraştırmıyor ve zaman kaybettirmiyor.

9. Konforlu içecek keyfi: Şeker Ofisi Flamingo Deniz Yatağı Şişme Bardak Tutucu

Havuzda şişme yatağınızın üzerinde yatarken bir yandan da buz gibi içeceğinizi yudumlamak istiyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. Şeker Ofisi Flamingo Deniz Yatağı Şişme Bardak Tutucu'yu havuzda yanı başınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Ürün, havuzda bardağınızı sizin yerinize taşıyarak bardağın suda batmasını önlüyor. Çok estetik görünen flamingo şeklindeki pembe renkli şişme bardak tutucu, fotoğraflarınızı da en güzel şekilde süslüyor. Ürünü çok kolay şekilde şişirerek kullanabilirsiniz. "İyi ki almışım." diyeceğiniz bardak tutucuyu tatile çıkmadan önce alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz.

10. Hem çocuklara hem yetişkinlere özel: Mofy Baby Pilli Köpük Tabancası

Tatil keyfinizi arttırma garantili listemizin son sırasında Mofy Baby Pilli Köpük Tabancası yer alıyor. En eğlenceli tatillerin olmazsa olmazı tabii ki köpük ve baloncuklar, değil mi? Özellikle çocukların çok sevdiği oyuncaklar arasında bulunan köpük tabancası hem çocuklarınızı hem sizi çok eğlendirecek. Sekiz adet yuvarlağın içinden birçok baloncuk çıkaran makine, 19 cm boyutunda ve üç adet AA pil ile çalışıyor. Paketin içerisinde köpük tabancası, doldurma kabı, hazır köpük ve baloncuk likidi yer alıyor. Köpük tabancasıyla çok estetik fotoğraflar çekebileceğinizi de hatırlatmadan geçmeyelim.