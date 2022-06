Temizlik yapmayı sevdirecek ve eğlenceli hale getirecek ürün önerileri

Düzenli ve temiz bir ev sadece beden değil ruh sağlığımıza da olumlu yönde katkı sağlar. Tabii tüm evin temizliğini yapmak oldukça zor bir iş ama bunu çok daha kolay hâle getirecek ürünleri bulmak hiç de zor değil. Cam temizliğinden yer silmeye kadar tüm temizlik işlerini sevdiren ürünleri sizler için bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Hem pratik hem işlevsel

Evinizi ne kadar sıklıkla paspaslarsınız? Eğer özellikle kalabalık ve çocuklu bir aileye sahipseniz evinizi her gün paspaslamanız gerekebilir. Kova ve paspas ikilisiyle tüm evi silme zahmetine katlanmanıza hiç gerek yok. Deerma Sprey Paspas'la pratik bir temizlik mümkün. Ürün, 350 ml çelik su haznesiyle sürekli paspas yıkama derdi olmadan tüm zeminleri kolayca silmenizi sağlar. Ayrıca üstün performans sergileyen mikrofiber paspas ucu, tüm kirleri anında çıkarır. Ürünün 360 derece dönebilme özelliği, ergonomik kullanım sağlar. 1.2 metreye kadar uzayabilen çubuğu ise yüksek yerlere ulaşmayı kolaylaştırır.

2. Jetcom Tüy Temizleyici, her zaman elinizin altında

Patili dostlarımızla aynı evi paylaşmak çok eğlenceli. Ancak evcil hayvanların bıraktıkları izler, temizliği zorlaştırabilir. Titiz olanlar içinse durum biraz daha can sıkıcı olabilir. Neyse ki Jetcom Tüy Temizleyici ile her şey yolunda! Tüy toplayıcı, kompakt tasarımıyla pratik kullanım sağlar. Evcil hayvan tüylerinin yanı sıra halı, koltuk ve giysi tüylerini toplamak için de oldukça uygun. Toplanan tüyler ürünün haznesine depolanır. Hazne dolduğunda boşaltıp tüy toplama işlemine devam edebilirsiniz. Kullanıcılarından tam not alan tüy toplayıcıyla hayatınızı kolaylaştırmak için daha ne bekliyorsunuz?

3. Buffer Cam Silme Aleti’yle pırıl pırıl temizlik

Cam silmek en stresli işlerden biri ancak buna bir "Dur." demenin zamanı çoktan geldi! Buffer Cam Aleti'yle profesyonel bir cam temizliği hayal değil. Kaliteli süngeriyle camdaki kirleri söküp atan ürün, köpüklü ya da köpüksüz temizlik imkânı sunar. Lastik su ayırma ucu ise camı kolayca kurulamanıza olanak sağlar. Teleskopik sapı sayesinde ulaşamadığınız yükseklikteki camları ve camın dış yüzeyini kolayca temizleyebilirsiniz. İz, hav ya da tüy gibi can sıkıcı lekeler bırakmayan cam silme aleti ile kısa sürede etkili temizliğin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

4. Mutfaktaki hayat kurtarıcınız

Mutfakta temizliği kolaylaştırdığı kadar eğlenceli hâle getiren harika bir öneriyle karşınızdayız. Bulaşık yıkarken kullandığınız fırçaları kenara atın ve Fdit Ovma Fırçası’na mutfağınızda yer açın! Fırçanın en işlevsel özelliği, deterjan haznesine sahip olması. Kullanımı ise oldukça kolay. Tutma sapının üzerinde bulunan kapağı açıp hazneye biraz deterjan ve su eklemeniz yeterli. Ardından yıkama esnasında düğmeye basarak deterjanın fırçaya gitmesini sağlayabilirsiniz. Böylece sıradan süngerler gibi sürekli deterjan eklemenize gerek kalmaz. Ürün, iki ayrı başlıktan oluşan fırça ve süngere sahip olduğu için tencereden bardağa tüm bulaşıklarda mükemmel bir iş çıkarır.

5. Tuvalet temizliğinde etkili çözüm

Evde temizlik konusunda özel hassasiyet gerektiren en önemli yerlerden biri, tuvalet. Mikrop ve bakteri üremesini engellemek için her kullanım sonrası yıkamak en doğru olanı. Ancak bazen şartlar buna imkân vermeyebilir. İçiniz rahat olsun, Domestos 5’li Güç Tuvalet Bloğu’yla tuvaletler artık çok daha hijyenik. Tuvalet içine yerleştirilen bloklar, her sifon çekildiğinde yoğun köpük özelliğiyle tuvaleti tertemiz yapar. Kötü kokuları gidererek banyonuzu manolya ferahlığına kavuşturur. Tuvalette sıklıkla ortaya çıkan kireç sorununu da ortadan kaldırır ve tuvaleti ilk günkü gibi pırıl pırıl yapar. Ekonomik fiyatıyla bütçenize de katkı sağlar.

6. Arkanıza yaslanın ve temizliğin keyfini çıkarın

Son yılların en kullanışlı teknolojik aleti hiç tartışmasız robot süpürgeler! Genç, yaşlı, çalışan veya çalışmayan kısacası herkesin hayali akıllı yardımcı Anker Eufy Robovac X8 Hybrid Akıllı Robot Süpürge’yle tanışmaya hazır olun. Yüksek emiş gücüyle evinizde tozdan eser bırakmaz. 2’si 1 arada özelliğe sahip ürün hem süpürür hem paspaslar. 250 ml su haznesi sayesinde 140 dakika boyunca paspas yapabilir. Haritalama özelliği, robot süpürgenin odayı hızlı ve verimli şekilde temizlemesini sağlar. Dilerseniz uygulama üzerinden kendinize göre temizlik planı oluşturabilir, temizlenecek odaları belirleyebilirsiniz.

7. Temizliğin en pratik hâli

Temizlikte pratik olmayı seviyorsanız doğru bir ürün tercihi yapmanız gerekir. Hem işlevsel hem pratik temizlik ürünü denilince akla ilk olarak Domol Islak Temizlik Bezi gelir. Başlangıçta basit bir ıslak mendil gibi görülebilir ama fazla hafife almamanızı öneririz. Güçlü formülüyle mutfaktan banyoya, masadan zemine kadar tüm alanlarda etkili temizlik sunar. Üstelik herhangi bir temizlik malzemesi kullanmadan eviniz limon kokusuna kavuşturur. Özellikle temizliğe ayıracak vaktiniz olmadığında büyük kolaylık sağlar. Kullan at mantığıyla üretilen ürünün paketinde 50 adet mendil bulunur.

8. Girilmesi zor alanları temizlemek için

Evlerde öyle alanlar bulunur ki temizlemek uzun bir uğraş ister. Bu durumların en büyük kurtarıcı ürünü ise Zambak Esnek Toz Alma Aparatı! Dip köşe temizliğin hakkını veren toz alma aparatı, esnek mikrofiber başlığıyla en dar alanlara bile ulaşır. Mikrofiber özelliği sayesinde deterjana gerek kalmadan yüzeydeki tozu ve kiri etkili şekilde temizler. Ayrıca uzun saplı tasarımı, ulaşılması yüksek yerler için de oldukça ideal. Temizlikte harika işler çıkaran aparatı taşıması ve saklaması da çok kolay. Temizlik işleminden sonra asarak depolayabilirsiniz.

9. Temizliği sevdiren ürün: Silva Mikrofiber El Mopu

Ev temizliği her ne kadar sıkıcı ve zahmetli gibi görünse de temizliği eğlenceli hâle getirmek mümkün. Şanslıyız ki piyasada her türlü temizliğe uygun birbirinden kullanışlı ürün bulmak mümkün. Bunlardan biri de Silva Mikrofiber El Mopu. Ürün iki adet mikrofiber bez ve gövdeden oluşur. Çift taraflı kullanılabilen mikrofiber bezin bir tarafıyla toz alırken diğer tarafıyla silme işlemini yapabilirsiniz. Ürünün kolay kavranabilen sapı, ergonomik kullanım sağlar. Koltuk ve halı gibi alanlarda ise zahmetsiz temizlik imkânı verir. Ekstra deterjan kullanmanız gerekmez ancak dilerseniz deterjan da kullanabilirsiniz.

10. Depolama alanı olmayanlar için

Çamaşır sepeti ve su kovası, evde ihtiyaç duyulan temel ürünler arasında yer alır. Ancak saklama konusu büyük bir problem. Özellikle banyonuzda yer yoksa bu durum canınızı sıkabilir. Bu kötü senaryoları bir kenara bırakıp sizi Herza House Katlanabilir Multi 2‘li Set’le tanıştıralım. Çamaşır sepeti ve su kovasından oluşan set, katlanabilir tasarımı sayesinde yer kaplamadan depolanabilir. İhtiyaç duyduğunuz an açıp işiniz bitince katlayıp kaldırabilirsiniz. Su kovası 12.8 litre, çamaşır sepeti ise 40 litrelik hacme sahip. Sağlığa zarar vermeyen silikon ve plastik malzemeden üretilen ürünler, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik eder.