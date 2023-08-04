Temizlikte yeni bir çığır açan DreameBot D10s serisi Türkiye'de

Temizlikte devrim yaratan robot süpürgeler, son yılların en gözde ev yaşam ürünleri arasında yer alıyor. Yaşam alanlarında etkili bir temizlik sunan bu teknoloji harikası cihazlar, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topluyor. Piyasada farklı markalara ait birçok robot süpürge yer alsa da bazı cihazlar üstün teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor. Onlardan biri de ev temizlik cihazlarının lider üreticisi Dreametech'in DreameBot D10s serisi. Hızla büyüyen bir teknoloji şirketi ve ev temizlik cihazlarının lider üreticisi Dreametech, yaşam alanınızı temizlemek ve bakım yapma şeklinizi dönüştürmek için tasarlanmış DreameBot D10s Serisi robot elektrikli süpürgelerini Türkiye’de satışa sundu. Üç modelden oluşan D10s serisinin Türkiye’de satışa sunulan baz modeli D10s, kompakt tasarımı ile ev hanımları, öğrenci evleri ve küçük yaşam alanları için ideal bir tercih olurken çöp istasyonu ile birlikte gelen D10s Plus modeli ise yoğun iş yaşamında evde fazla zaman geçirmeyen, çok seyahat eden, evcil hayvan besleyen ve daha geniş yaşam alanına sahip kullanıcılar için tasarlanmış. Sizin için D10s serisinin öne çıkan iki modelini inceledik. Gelin detaylara geçelim.

DreameBot D10s serisinin öne çıkan özellikleri

Emiş gücü ve kauçuk fırça tasarımı ile rakiplerinden ayrılan DreameBot D10s serisi sunduğu yüksek pil kapasitesi ile tek bir şarjla tüm evinizi ıslak-kuru temizleyebilecek güce sahip.

Gelişmiş AI teknolojisi ve LDS navigasyonu ile donatılan D10s serisi engellerin ve mobilyaların etrafından dolaşabilme özelliği sayesinde evinizde köşe bucak temizlik yapabiliyor, akıllı asistanlarla uyumu sayesinde basit ses komutları ile kontrol edilebiliyor.

D10s serisi robot süpürgeler, sahip olduğu eşsiz kauçuk fırça tasarımı, 5.000 Pa’lık emiş gücü ve 5.200mAh pil kapasitesi ile tek şarjla 280 dakika temizlik yapabilme özelliğine sahip.

DreameBot D10s Serisi, geride kir, toz veya evcil hayvan tüyü kalmamasını sağlayan 5.000 Pa'lık etkileyici emiş gücüne sahip. Piyasada bulunan 2.500 Pa emiş gücüne sahip robot süpürgeler, sadece sert zeminlerde başarılı sonuçlar elde edebilirken D10s serisi, 5.000Pa emiş gücü ile halıları da mükemmel şekilde temizleyebiliyor. Emiş gücünü, zemine göre ayarlama özelliği sayesinde pilini daha verimli kullanıyor ve daha uzun süre temizlik yapabiliyor.

30 seviyeye kadar su akış kontrolü özelliği sunan seriyi kullanırken vakumlama ve paspaslama modları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, zeminlerinizin sadece temiz değil, lekesiz ve parlak olmasını da sağlar.

D10s modeli 235 mL'lik su deposuyla gelirken çöp istasyonu özelliğine sahip olan D10s Plus 140 ml su deposuna sahip.

Eğer evinizi tüylü dostlarınızla paylaşıyorsanız veya yere dökülen saçlar varsa, fırçaya dolaşan saçları ve tüyleri temizlemek zaman alabilir. D10s serisi robot süpürgeler, fırçaya dolaşmış saçların temizlenmesine olanak tanıyan özel, kılsız, kauçuk fırça ile birlikte gelir. Elinizle veya bir mendille fırçadaki tüm tüyleri veya birikintileri tek bir hareketle zahmetsizce temizleyebilir, optimum performans ve uzun ömür sağlayabilirsiniz.

DreameBot D10s Serisi, akıllı ev ekosisteminizle de sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Amazon Alexa ve Google Assistant gibi sesli asistanlarla uyumluluk sayesinde robot süpürgeyi basit sesli komutlarla kontrol edebilirsiniz. İster bir temizlik seansı başlatmak ister temizlik planı yapmak isteyin, bu ayarların hepsini sesli komutlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

D10s Serisi, 280 dakikaya kadar maksimum çalışma süresi sağlayan 5.200mAh büyük pil kapasitesi ile donatılmıştır. Bu, pilin bitmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmadan tüm evinizi temizleyebileceğiniz anlamına gelir. Ek olarak, robot elektrik süpürgesi, pil azaldığında otomatik olarak yeniden şarj olur ve bir sonraki temizlik seansı için her zaman hazır olmasını sağlar.

Ürünlerin teknik özellikleri

DreameBot D10s Plus DreameBot D10s Navigasyon LDS LDS Nesnelerden Kaçınma AI (Yapay Zekâ) Standart Emiş Gücü 5,000Pa 5,000Pa Dahili toz kapasitesi 400mL 570mL Dahili su tankı 140mL 235mL Vakumla ve Paspaslama Kauçuk fırça + paspas Kauçuk fırça + paspas Halıda emiş gücü artırma Evet Evet Pil Kapasitesi 5.200mAh 5.200mAh Çöp İstasyonu Otomatik Boşaltmalı Hayır Çöp Torbası Kapasitesi 4L Hayır Fiyat 17.499 TL 12.999 TL

Yaşam alanınıza hijyenik bir dokunuş: DREAME D10s Moplu Robot Süpürge, Beyaz

Süpürme ve silme işlevlerini bir arada sunan DREAME D10s Moplu Robot Süpürge, 5,000Pa yüksek emiş gücü sayesinde hem tozları ve kirleri süpürür hem de zeminleri güçlü bir şekilde siler. Akıllı bir navigasyon sistemi kullanarak eve ait haritalar oluşturur ve optimize bir temizlik rotası belirler. Bu sayede daha verimli bir şekilde temizlik yapar ve tekrarlanan bölgeleri atlar. Şarjı azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna giderek kendisini şarj eder. Akıllı telefon üzerinden kontrol edilebilir. Engelleri ve merdivenleri algılayabilen sensörlerle donatılmıştır. Bu sayede mobilyalara çarpmadan ve düşmeden temizlik yapabilir. Amazon Alexa veya Google Assistant gibi akıllı sesli asistanlar ile uyumlu olarak çalışır. Sesli komutlarla temizlik işlemini başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Gelişmiş ses izolasyonu ve geliştirilmiş motor teknolojisi ile sessiz bir temizlik deneyimi sunar. Evde çalışırken rahatsız edici bir gürültü oluşturmaz. Evdeki süpürme ve silme işlemlerini otomatikleştirerek zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve temiz bir yaşam ortamı yaratır.

Temizlikte yüksek etki sunan: Dreame D10S Plus Akıllı Robot Süpürge D10SPLUS

Dreame D10S Plus Akıllı Robot Süpürge D10SPLUS; 65 güne kadar kesintisiz, otomatik temizlik sunar. Bu etkileyici temizlik süresi, D10s Plus'ın yapay zeka destekli engel tanıma, gelişmiş LDS haritalama ve Dreame'in özel DualBoost 1.0 otomatik boşaltma teknolojisi sayesinde mümkün olur. Küçük parçacıkların %99,5'ini hapsederek tıkanmadan etkili ve eksiksiz toz toplama sağlayan E12 filtreli büyük bir 4L toz torbasına sahiptir. Bu sayede özellikle alerjisi veya solunum hassasiyeti olanlar için daha temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunar. Uzaktan video denetleme özelliğiyle temizlik kolaylığını bir sonraki seviyeye taşır. Çöp istasyonu özelliğine sahip olan cihaz, 140 ml su deposuna sahiptir. Dahili toz haznesi, çöp istasyonunda boşaltım yapabildiği için depo 140 ml ile sınırlandırılmıştır.

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