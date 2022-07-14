Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Arıkan'ın katili, İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt, orman yangınlarında son durum...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

NAZMİ ARIKAN'IN KATİLİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin gündeminde bugün korkunç bir cinayet vardı. Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlikte bıçaklanarak öldürülmüştü. Bugün gözaltına alınan katil zanlısının kimliği ise dikkat çekti. Cinayetle ilgili gözaltına alınan kişinin özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı U. A. olduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU'NDAN 'TATİL' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Kurban Bayramı sırasında İstanbul'da, özellikle de Esenyurt ilçesinde etkili olan sel felaketi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Daha önce de benzer olaylarda tatilde bulunan İmamoğlu eleştirilerin hedefi olmuştu. İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme oturan çizmeli fotoğrafına da değinerek "Ben çizmemi afet sonrası, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye, öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum" dedi.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangınları konusunda geçtiğimiz yazdan acı tecrübelere sahip olan Türkiye 2 gündür Muğla'nın Datça ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde başlayan yangınların paniği içerisindeydi. Ekipler yangın söndürme çabalarını canhıraş biçimde sürdürürken bugün sevindiren haberler geldi. Çeşme'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar gündüz saatlerinde kontrol altına alındı. Öte yandan Datça'daki yangının elektrik trafosundan çıktığı yönünde tespitleri olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

SAĞLIK KURUMLARINDA YENİ UYGULAMA

Son dönemlerde Türkiye'nin gündemine sık sık gelen, hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık kurumlarındaki yeni uygulamayı açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasına göre hızla ülke geneline yayılacak sistem kapsamında 24 hastanede Kapı Güvenlik Sistemi kurularak yeni güvenlik uygulamasına geçildi.

MESUT ÖZİL RESMEN BAŞAKŞEHİR'DE

Fenerbahçe'den 1,5 yıl sonra ayrılan yıldız oyuncu Mesut Özil, bugün gerçekleştirilen imza töreniyle resmen Medipol Başakşehir'li oldu. Törende dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özil, Başakşehir'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek "Aile ortamı var, sadece futbola odaklı bir ortam. Benim hedefim de futbola odaklanmak. İyi ki Başakşehir'e gelmişim" diye konuştu. Özil törendeki konuşmasında ayrıca "Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA'DA BIÇAKLI VAHŞET

Avustralya'da geçtiğimiz günlerde bir AVM'de iki grup arasında yaşanan kavganın görüntüleri kan dondurdu. Gruplar arasında tartışmanın dozunun artmasıyla birlikte bir kişi bıçak çekerek diğer gruptakileri tehdit etti. Grup üyeleri birbirlerine hakaretler yağdırdıktan sonra yaşanan arbede sırasında bıçaklı kişi karşı taraftakilerden birini boynundan bıçakladı. Bıçaklanan kişinin kanlar içinde yere yığılma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ'NİN İSTİFA KARARI

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa kararı aldığını duyurmasının ardından İtalya'dan da flaş bir açıklama geldi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin hükümetten desteğini çekmesi üzerine istifa edeceğini bildirdi.



