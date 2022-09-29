Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı, Azra'nın katilinin intiharı, ABD'de 'Ian' felaketi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ VE KREDİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kamu bankalarına seslenerek "Kredi için başvuran esnafım olduğu zaman desteği sağlayacaksınız, kolaylaştırıcı olacaksınız" diye konuştu. "Sizin şu anda öyle bir cumhurbaşkanınız var ki" diyen Erdoğan, sözlerini "En büyük savaşım faizledir. En büyük düşmanım faizdir" ifadeleriyle sürdürdü ve faizin indirilmesi gerektiği düşüncesini dile getirerek enflasyonun düşmesi için yılbaşını işaret etti.

İYİ PARTİ HAKKINDA 'MANSUR YAVAŞ' İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Partili bir grup tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklifi yapıldığını öne sürdü ve "Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa 'Evet' diyeceğini söylüyor." ifadelerini kullandı. Ankara kulislerini sarsan iddiaya Yavaş cephesinden gelen yanıtta "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır" dendi.

ABD'DE 'IAN KASIRGASI' FELAKETİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda gördüğü en tehlikeli fırtınalardan biri olarak nitelendirilen Ian Kasırgası, Florida eyaletinin güneybatı kıyılarına ulaştı ve yoğun yağış, sert rüzgarlar ve büyük taşkınlara yol açtı, Florida’daki 2,4 milyon ev ve işyerini elektriksiz bıraktı. Kasırga sebebiyle bir hastanenin çatısı uçtu, ağaçlar sökülerek yollardaki arabalarla birlikte savruldu ve etraftaki binalara ciddi hasar verdi. Yavaş ilerleyen bir kasırga olarak değerlendirilen Ian’ın daha da yavaşlaması ve kasırganın etkilerini uzatması bekleniyor. Kasırganın vurduğu bölgenin kuzeyindeki mahallelerde ve ilçelerde 24 saat daha sığınaklarda kalma uyarısı yapıldı, çünkü kasırganın etkisinin 24 saat daha sürmesi bekleniyor.

4 BÖLGE RUSYA'YA BAĞLANIYOR

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden yeni bir haber geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin yarın törenle Rusya'ya bağlanacağı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde bu bölgelerin Rusya'ya bağlanması yönünde referandum yapılmıştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev seçim sonuçlarının belirginleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Referandum sona erdi. Sonuçlar belli. Rusya'ya, evinize hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

AZRA'NIN KATİLİ İNTİHAR ETTİ

Antalya'da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldüren, cesedini 13 parçaya bölen ve cezaevinde tutuklu bulunan cani Mustafa Murat Ayhan, cezaevinde bileklerini keserek intihar etti ve hastaneye sevk edildiği sırada öldü. Ayhan'ın intiharı, akıllara 8 yıl önce yaşanan Cem Garipoğlu-Münevver Karabulut olayını getirdi. Haytaoğlu'nun Ayhan’ın öldüğünden emin olmak isteyen babası Mustafa Haytaoğlu, Diyarbakır Adliyesi’ne gelip savcıyla görüştükten sonra, kızının katilinin öldüğünden emin olduğunu söyledi.

FEGHOULI'DEN GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'ın 2017 yılında West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılılar'dan ayrılığı sonrası alacaklarını tahsil etmek amacıyla kulübü FIFA'ya şikayet etmesiyle tepkilerin odağı olmaya devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu. Tecrübeli futbolcu "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli." ifadelerini kullandı.



