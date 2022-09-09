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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'Yunanistan' açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım, Gülşen'in Bodrum'a uçtuğu iddiası...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'Yunanistan' açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım, Gülşen'in Bodrum'a uçtuğu iddiası...

09.09.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj, İngiltere'de Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra ilk kez görüntülendi, Avusturya'da sokak röportajında tepki çeken anlar, Gülşen'in Bodrum'a uçtuğu iddiası, Galatasaray'ın ocak transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'Yunanistan' açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım, Gülşen'in Bodrum'a uçtuğu iddiası...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

'YUNANİSTAN'A BİR ASKERİ OPERASYON MU HAZIRLANIYOR?' SORUSUNA YANIT

Balkan turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna "Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." yanıtını verdi.

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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt!SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor?' sorusuna yanıt!

KILIÇDAROĞLU'NDAN NET MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözlerine açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam." dedi. Çetelerle pazarlık yapanların gözünün yaşına dahi bakmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Gidenlere de uğurlar ola" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam, gidenlere de uğurlar olaSON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj: Gözünün yaşına bakmam, gidenlere de uğurlar ola

KRAL CHARLES VE EŞİ CAMILLA, KRALİÇE’NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiğini açıklanmasından sonra ilk kez görüntülendi. Ülkede 10 günlük ulusal yas ilan edilirken Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından ise oğlu Charles’in resmi törenle tahta çıkması bekleniyor.

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Kral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendiKral Charles ve eşi Camilla, Kraliçe’nin ölümünden sonra ilk kez görüntülendi

SOKAK RÖPORTAJINDA TEPKİ ÇEKEN ANLAR

Avusturya'da çektiği YouTube videolarıyla bilinen bir Türk son röportajıyla sosyal medyada gündem oldu. Turist bir kadına giydiği kıyafet üzerinden yorum yapan ve sorularıyla birçok kişinin tepkisini çeken kişi hakkında, Viyana polisinin soruşturma başlattığı belirtildi.

Söz konusu kişi turist kadına, "Ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. İnsan üstüne bir şey giyer de gelir." dedi.

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Sokak röportajında tepki çeken anlar! Genç kadına yapmadığı iğrençlik kalmadı, Viyana polisi harekete geçtiSokak röportajında tepki çeken anlar! Genç kadına yapmadığı iğrençlik kalmadı, Viyana polisi harekete geçti

GÜLŞEN'İN BODRUM'A UÇTUĞU İDDİASINA AVUKATINDAN YANIT

İmam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilen Gülşen hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Gülşen'in ev hapsini geçirmek için Bodrum'a uçtuğu iddia edildi. Söz konusu iddialara ünlü şarkıcının avukatı yanıt verdi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.

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Gülşen'in tahliye olur olmaz Bodrum'a uçtuğu iddiasına avukatı yanıt verdi!Gülşen'in tahliye olur olmaz Bodrum'a uçtuğu iddiasına avukatı yanıt verdi!

GALATASARAY'DAN OCAK TRANSFERİ

İtalyan haber kaynağı Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma'nın hafta başında takımdan ayrılmasına izin veriği Uruguaylı sol bek Matias Vina'nın Galatasaray'a transfer olacağı bildirildi.

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Galatasaray'da şov sürüyor! Şimdiden anlaşıldı... İşte Aslan'ın ocak transferiGalatasaray'da şov sürüyor! Şimdiden anlaşıldı... İşte Aslan'ın ocak transferi


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan erdoğan
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