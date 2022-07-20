Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'ın İran dönüşü açıklamaları, Göksel Gümüşdağ'ın acı günü, EYT'de dikkat çeken formül...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN İRAN DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ MESAJLAR

İran'da Putin ve Reisi ile katıldığı zirve dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uzun süredir gündeminde yer alan "Suriye'ye olası harekat" konusunda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK faizi kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'EYT' paylaşımına da yanıt verdi. Erdoğan ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da 'tatil' tepkisi gösterdi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN ACI GÜNÜ

Başakşehir Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın dün yaşamını yitiren annesi Fethiye Gümüşdağ için bugün İstanbul'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra siyaset ve spor camiasından birçok ünlü isim katıldı. Cenazede yaptığı konuşmada Fethiye Gümüşdağ ile ilgili bir anısını paylaşan Erdoğan'ın törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştığı anlar da dikkat çekti.

EYT'DE MERAKLA BEKLENEN FORMÜL

Milyonların gözünü yıl sonunda yapılacak düzenlemeyi merakla beklediği EYT için masadaki formüller belli oldu. Bu formüller arasında 15 yıl 3600 süresini yerine getiren ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişilerin emekliliği için yaş koşulu aranmaması yer alıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerindekine benzer bir uygulamayla, 67 yaşında emekli olması gerekirken 63 yaşında emeklilik talebinde bulunan bir kişinin maaşına kesinti uygulanarak emekli aylığı bağlanması da masadaki formüller arasında.

İNGİLTERE YANIYOR

İngiltere, tarihinde görülmemiş bir felaketle mücadele ediyor. Dün başkent Londra'da termometrelerin 40.3 dereceyi göstermesiyle ülke tarihinin sıcaklık rekoru kırılmış oldu. Kentte başlayan yangınlar hayatı felç etti. Londra İtfaiye Teşkilatı, salı günkü yoğunluğun İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana görülmediğini söyledi. İnsanlar yangından korumak için evlerinin etrafına siperler kazmaya başladı. Yangın paniğine kapılan atların kişneme sesleri de Londra sakinlerinin tedirginliğini artıran etkenlerden oldu.

İSTANBUL'DA GİZLİ TÜNEL

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir ucu Çengelköy, diğer ucu Kuzguncuk'tan çıkan gizli bir tünel keşfedildi. Yüz yıllar önce kazıldığı tahmin edilen tünel hakkında ortaya çarpıcı iddialar atıldı. Definecilerin tünelden küpler dolusu altın ve sikkeler çıkarmış olabileceği belirtiliyor. Bir vatandaşın tahrip edilen tüneli yetkililere bildirmesinin ardından tünel çevresinde çalışma başlatıldı.

ÜNLÜ KALECİ NEUER'E 'CÜZDAN' İSYANI

Alman takımı Bayern Münih'te forma giyen kaleci Manuel Neuer'in cüzdanını düşürdüğü taksinin şoförü, ünlü futbolcuya isyan etti. Neuer'in cüzdanını düşürdüğünü fark eden taksici, cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol gitti ve cüzdanı geri verdi. Ancak karşılığında beklediğini alamayan taksi şoförü, yaklaşık 10 gün sonra evine bir kutu geldiğini belirterek hayal kırıklığını "İçinde sadece forma vardı, bir teşekkür notu bile yoktu. Ben 4 çocuk sahibiyim, resmen benimle alay etti" sözleriyle dile getirdi.



