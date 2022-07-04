Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekli zammı, EYT konusu, Bodrum'daki kaza...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



ÜMİT ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Aydın'daki konuşmasında 'Türkiye'de iç savaş çıkacağı' yönündeki açıklaması dikkat çekti. Özdağ'ın 'iç savaş' iddiasına İçişleri Bakanlığından yanıt gecikmedi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ'ın açıklaması hakkında "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz" dedi ve suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

ENFLASYON AÇIKLANDI; MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Bugün, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği açıklamalardan biri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre enflasyon haziran yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 düzeyine çıktı. Böylelikle memur ve emeklilerin maaşına uygulanacak zam oranı da netleşmiş oldu. Bu bağlamda memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise 42,35 olarak belirlendi.

İMAMOĞLU'NUN "ERDOĞAN SEÇİLİRSE GÖREVDEN ALINABİLİRİM" ÇIKIŞINA CHP'DEN YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına 'cesaretli olma' çağrısında bulunurken 2023 seçimleriyle ilgili de ses getirecek mesajlar verdi. Financial Times'a konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini ifade etti ve "Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı. CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun açıklamasına da değinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için belediye başkanımız da görevine gönül rahatlığıyla devam edebilecektir" şeklinde konuştu.

BODRUM'DAKİ TRAFİK KAZASI, ESKİ SEVGİLİSİNİ KAHRETTİ

Televizyon ekranlarının tanıdık yüzü model Yazmin Oukhellou ve erkek arkadaşı Jake Robert McLean, Bodrum'un Muğla ilçesinde feci bir trafik kazası geçirdi. Mclean'ın yaşamını yitirdiği kazayı Yazmin Oukhellou ağır yaralanarak atlattı. Yazmin Oukhellou hayati tehlikeyi atlatırken McLean'ın uzun süre birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Lauren Goodger, ölüm haberiyle yıkıldı. İkinci çocuğuna hamile olan Goodger kazanın ardından telaşlı ve üzgün bir ruh haliyle kameralar tarafından görüntülendi.

TRABZONSPOR'DAN YENİ TRANSFER: TREZEGUET İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'dan bomba bir transfer daha geldi. Bordo-mavili kulüp, görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Mısırlı oyuncu Trezeguet ile anlaştığını duyurdu. KAP'a açıklanan transfere göre Trezeguet ile Trabzonspor arasında 4 yıllık anlaşma için sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Mısırlı oyuncuya sezon başına 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek.

BAKAN BİLGİN'DEN 'EK ZAM' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken milyonlarca kişi için ek zam müjdesi de verdi. Bilgin, yıl sonunu işaret edip "Asgari ücret artışıyla birlikte memurların 300 ile 500 lira arasında statüye göre seyyanen zam olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin asgari ücrete üç ayda bir zam yapılması önerisine ilişkin ise "Enflasyonun etkisi daha fazla olur" diyerek karşılık verdi ve görüşmelerin yıllık olarak sürdürüleceğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADAKİ KÖPEK BALIĞI PAYLAŞIMLARI

Marmaris'te çekilen görüntüler sosyal medyada peş peşe paylaşıldı. Görüntülerde denizde yüzen vatandaşların paspasla köpek balığı kovaladığı iddia edilmişti. Bir anda gündem olan görüntülerle ilgili Marmaris Belediyesi açıklama yaptı. Paylaşımdaki köpek balığı iddialarının doğru olmadığı, paspasla kovalanan balık türünün Akdeniz Zarganası olduğu açıklandı.



