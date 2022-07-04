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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekli zammı, EYT konusu, Bodrum'daki kaza...

04.07.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 24 saatte Türkiye ve dünya neleri konuştu, hangi gelişmeler yaşandı? Günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Memur ve emekli zammı, EYT konusu, Bodrum'daki kaza, sosyal medyadaki köpek balığı iddiaları...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Memur ve emekli zammı, EYT konusu, Bodrum'daki kaza...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÜMİT ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Aydın'daki konuşmasında 'Türkiye'de iç savaş çıkacağı' yönündeki açıklaması dikkat çekti. Özdağ'ın 'iç savaş' iddiasına İçişleri Bakanlığından yanıt gecikmedi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Özdağ'ın açıklaması hakkında "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz" dedi ve suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

Son dakika: Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiası sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama: İç savaş kışkırtıcılığı...Son dakika: Ümit Özdağ'ın 'iç savaş çıkacak' iddiası sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama: İç savaş kışkırtıcılığı...

ENFLASYON AÇIKLANDI; MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

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Bugün, milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği açıklamalardan biri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre enflasyon haziran yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 düzeyine çıktı. Böylelikle memur ve emeklilerin maaşına uygulanacak zam oranı da netleşmiş oldu. Bu bağlamda memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 41,85, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam oranı ise 42,35 olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?SON DAKİKA: Beklenen enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli zammı da belli oldu! Emekli ve memurlar ne kadar maaş alacak?

İMAMOĞLU'NUN "ERDOĞAN SEÇİLİRSE GÖREVDEN ALINABİLİRİM" ÇIKIŞINA CHP'DEN YANIT

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş dünyasına 'cesaretli olma' çağrısında bulunurken 2023 seçimleriyle ilgili de ses getirecek mesajlar verdi. Financial Times'a konuşan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda görevden alınabileceğini ifade etti ve "Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı. CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmamoğlu'nun açıklamasına da değinen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Erdoğan önümüzdeki seçimi kazanamayacağı için belediye başkanımız da görevine gönül rahatlığıyla devam edebilecektir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! '2023'te Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! '2023'te Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'

BODRUM'DAKİ TRAFİK KAZASI, ESKİ SEVGİLİSİNİ KAHRETTİ

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Televizyon ekranlarının tanıdık yüzü model Yazmin Oukhellou ve erkek arkadaşı Jake Robert McLean, Bodrum'un Muğla ilçesinde feci bir trafik kazası geçirdi. Mclean'ın yaşamını yitirdiği kazayı Yazmin Oukhellou ağır yaralanarak atlattı. Yazmin Oukhellou hayati tehlikeyi atlatırken McLean'ın uzun süre birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Lauren Goodger, ölüm haberiyle yıkıldı. İkinci çocuğuna hamile olan Goodger kazanın ardından telaşlı ve üzgün bir ruh haliyle kameralar tarafından görüntülendi.

Yazmin Oukhellou ve Jake McLean Bodrum'da kaza yaptı! Jake McLean'ın eski aşkı Lauren Goodger ölüm haberi sonrası yıkıldıYazmin Oukhellou ve Jake McLean Bodrum'da kaza yaptı! Jake McLean'ın eski aşkı Lauren Goodger ölüm haberi sonrası yıkıldı

TRABZONSPOR'DAN YENİ TRANSFER: TREZEGUET İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

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Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'dan bomba bir transfer daha geldi. Bordo-mavili kulüp, görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Mısırlı oyuncu Trezeguet ile anlaştığını duyurdu. KAP'a açıklanan transfere göre Trezeguet ile Trabzonspor arasında 4 yıllık anlaşma için sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Mısırlı oyuncuya sezon başına 1 milyon 550 bin Euro garanti ücret ödenecek.

Son dakika: Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!Son dakika: Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!

BAKAN BİLGİN'DEN 'EK ZAM' AÇIKLAMASI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken milyonlarca kişi için ek zam müjdesi de verdi. Bilgin, yıl sonunu işaret edip "Asgari ücret artışıyla birlikte memurların 300 ile 500 lira arasında statüye göre seyyanen zam olacak" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin asgari ücrete üç ayda bir zam yapılması önerisine ilişkin ise "Enflasyonun etkisi daha fazla olur" diyerek karşılık verdi ve görüşmelerin yıllık olarak sürdürüleceğini ifade etti.

SON DAKİKA: Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu! Dikkat çeken EYT ve asgari ücret sözleri: 'Üç ayda bir yaparsak...'SON DAKİKA: Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu! Dikkat çeken EYT ve asgari ücret sözleri: 'Üç ayda bir yaparsak...'

SOSYAL MEDYADAKİ KÖPEK BALIĞI PAYLAŞIMLARI

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Marmaris'te çekilen görüntüler sosyal medyada peş peşe paylaşıldı. Görüntülerde denizde yüzen vatandaşların paspasla köpek balığı kovaladığı iddia edilmişti. Bir anda gündem olan görüntülerle ilgili Marmaris Belediyesi açıklama yaptı. Paylaşımdaki köpek balığı iddialarının doğru olmadığı, paspasla kovalanan balık türünün Akdeniz Zarganası olduğu açıklandı.

Halk plajında görünce köpek balığı diye paspas sopasıyla kovalamışlardı! Sosyal medyayı sallayan görüntüler için belediyeden açıklama geldi... Gerçek ortaya çıktıHalk plajında görünce köpek balığı diye paspas sopasıyla kovalamışlardı! Sosyal medyayı sallayan görüntüler için belediyeden açıklama geldi... Gerçek ortaya çıktı


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye memur emekli maaş zammı
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