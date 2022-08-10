Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Motorin fiyatları, İstanbul'da belediyelerde zam kararı, İstanbul dahil 5 ile sağanak uyarısı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MOTORİNE ÖNCE İNDİRİM, SONRA ZAM

Geçtiğimiz ay fiyatı 30 TL'ye dek yükselen motorinde fiyat değişiklikleri devam ediyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi yurt içinde de akaryakıt fiyatlarının düşüşüne yol açarken bu gece yarısı motorine 1 TL'lik indirim yapıldı. Ancak akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren yeniden zam geliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA YSK ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı YSK açıklaması çok konuşulmuştu. "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" ifadelerini kullanan CHP lideri için İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgileri paylaşmaması durumunda hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARA ZAM KARARI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'ye ait belediyelerde çalışan işçilere mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla zam yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Kabaktepe açıklamasında zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını açıklarken zam oranın yüzde 80 olacağını bildirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yılda 2 kez zam kararı aldıklarını duyurarak 2. ücret artışlarını çalışanların bir bölümünün temmuz itibarıyla, bir bölümünün ise eylülde alacağını açıkladı.

İSTANBUL DAHİL 5 İLE SAĞANAK UYARISI

Sıcak havalardan bunalanları sevindirecek bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, 5 ilde beklenen sağanak yağış hakkında bilgi verdi. Meteoroloji'nin açıklamasında İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için turuncu uyarı verilerek yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alınması ve dikkatli olunması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada da MGM'nin uyarısı anımsatılarak "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir" açıklaması yapıldı.

NİHAT DOĞAN'IN DÜĞÜNÜNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Ünlü türkücü Nihat Doğan'ın evlendiği ve 3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranı Arzu ile düğün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nihat Doğan'ın da bulunduğu bir grup insanın halay çekerken bir kişinin Doğan'ın kulağına fısıldadıktan sonra etraftaki kalabalığa aldırmadan bir çocuğun gözleri önünde havaya ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYA SİLAHLI SALDIRI

Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Ajax'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dusan Tadic, evine gireceği sırada iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların silahlarının olduğu ancak kullanmadıkları aktarılırken, Tadic'in yaşanan boğuşma sonrası çevredeki bir otele sığındığı ifade edildi.



