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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Motorin fiyatları, İstanbul'da belediyelerde zam kararı, İstanbul dahil 5 ile sağanak uyarısı...

10.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Motorin fiyatlarındaki indirim ve zam, İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'na çağrısı, İstanbul'da belediyelerde çalışanlara yönelik zam kararı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan 5 ile turuncu kodlu uyarı, Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntüler...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Motorin fiyatları, İstanbul'da belediyelerde zam kararı, İstanbul dahil 5 ile sağanak uyarısı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MOTORİNE ÖNCE İNDİRİM, SONRA ZAM

Geçtiğimiz ay fiyatı 30 TL'ye dek yükselen motorinde fiyat değişiklikleri devam ediyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi yurt içinde de akaryakıt fiyatlarının düşüşüne yol açarken bu gece yarısı motorine 1 TL'lik indirim yapıldı. Ancak akaryakıt sektöründen alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren yeniden zam geliyor.

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Son dakika: Bu sabah indirim yapılmıştı yeniden zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında hareketlilik sürüyorSon dakika: Bu sabah indirim yapılmıştı yeniden zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında hareketlilik sürüyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA YSK ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı YSK açıklaması çok konuşulmuştu. "Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok" ifadelerini kullanan CHP lideri için İçişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun elindeki bilgileri paylaşmaması durumunda hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler elimizde' demişti! İçişleri Bakanlığı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması...Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'YSK'da olmayan bilgiler elimizde' demişti! İçişleri Bakanlığı'ndan 'suç duyurusu' açıklaması...

İSTANBUL'DA BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARA ZAM KARARI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'ye ait belediyelerde çalışan işçilere mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla zam yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Kabaktepe açıklamasında zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını açıklarken zam oranın yüzde 80 olacağını bildirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yılda 2 kez zam kararı aldıklarını duyurarak 2. ücret artışlarını çalışanların bir bölümünün temmuz itibarıyla, bir bölümünün ise eylülde alacağını açıkladı.

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Son Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu! Çalışan maaşlarına yılda 2 kez ücret artışı kararıSon Dakika: İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu! Çalışan maaşlarına yılda 2 kez ücret artışı kararı

İSTANBUL DAHİL 5 İLE SAĞANAK UYARISI

Sıcak havalardan bunalanları sevindirecek bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, 5 ilde beklenen sağanak yağış hakkında bilgi verdi. Meteoroloji'nin açıklamasında İstanbul (Anadolu Yakası), Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için turuncu uyarı verilerek yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alınması ve dikkatli olunması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada da MGM'nin uyarısı anımsatılarak "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir" açıklaması yapıldı.

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SON DAKİKA | Aralarında İstanbul da var! AFAD'dan 5 il için turuncu uyarıSON DAKİKA | Aralarında İstanbul da var! AFAD'dan 5 il için turuncu uyarı

NİHAT DOĞAN'IN DÜĞÜNÜNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Ünlü türkücü Nihat Doğan'ın evlendiği ve 3 aylık hamile olduğu iddia edilen İranlı hayranı Arzu ile düğün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Nihat Doğan'ın da bulunduğu bir grup insanın halay çekerken bir kişinin Doğan'ın kulağına fısıldadıktan sonra etraftaki kalabalığa aldırmadan bir çocuğun gözleri önünde havaya ateş ettiği anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi! Düğünün tepki çeken görüntü: Silahını çıkarıp...Nihat Doğan, İranlı hayranıyla evlendi! Düğünün tepki çeken görüntü: Silahını çıkarıp...

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYA SİLAHLI SALDIRI

Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Ajax'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dusan Tadic, evine gireceği sırada iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganların silahlarının olduğu ancak kullanmadıkları aktarılırken, Tadic'in yaşanan boğuşma sonrası çevredeki bir otele sığındığı ifade edildi.

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Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar! Ajax'ın kaptanı Tadic, otele sığınmak zorunda kaldı...Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcuya saldırdılar! Ajax'ın kaptanı Tadic, otele sığınmak zorunda kaldı...


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İstanbul Nihat Doğan afad ak parti meteoroloji genel müdürlüğü
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