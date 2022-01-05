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Uğur Şahin açıkladı: Zonaya karşı yeni aşı geliyor! Zona hastalığı nedir?

05.01.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman byoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği m-RNA temelli aşının ardından yeni bir aşının haberi verildi. Pfizer ve BioNTech, zona hastalığına karşı m-RNA temelli ilk aşının geliştirilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı. BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Söz konusu anlaşma, her iki firmanın uzmanlık ve kaynakları kullanılarak zonaya karşı yeni bir m-RNA temelli aşı geliştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.

Uğur Şahin açıkladı: Zonaya karşı yeni aşı geliyor! Zona hastalığı nedir?

BioNTech'in internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, virüslerle bulaşan enfeksiyon hastalıklarından zonaya karşı üretilmesi planlanan aşı için araştırma, geliştirme ve ticaretine ilişkin anlaşma yapıldığı duyuruldu. İşte zona hastalığı ve yeni zona aşısı ile ilgili detaylar...

ZONA AŞISININ DETAYLARI

Zona aşısını m-RNA teknolojisiyle geliştirmek üzere her iki firmadan bilim insanlarının, Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde kullanılan platformlardan faydalanarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Anlaşma uyarınca Pfizer'ın BioNTech'e 225 milyon ABD doları ön ödeme yapacağı, BioNTech'in de tescilli antijen teknolojisi için Pfizer'a 25 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

Pfizer-BioNTech'in zona aşısının ilk klinik deneylerine 2022'nin ikinci yarısında başlanmasının planlandığı vurgulandı.

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UĞUR ŞAHİN: ZONAYA KARŞI YENİ BİR M-RNA TEMELLİ AŞI

Yazılı açıklamada BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in, "Söz konusu anlaşma, her iki firmanın uzmanlık ve kaynakları kullanılarak zonaya karşı yeni bir m-RNA temelli aşı geliştirmeyi amaçlamaktadır." demeçlerine yer verildi.

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"BAŞKA BİR SAĞLIK TEHDİDİYLE MÜCADELE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten ise konuya ilişkin, "Pfizer ve BioNTech, yüzyılın en yıkıcı salgınına karşı dünyanın ilk m-RNA aşısını geliştirdi. Bu anlaşmayla birlikte bilimsel keşiflerimize devam edip m-RNA teknolojisini ilerleterek başka bir sağlık tehdidiyle mücadele etmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

İlk defa Pfizer ve BioNTech'in 2020'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği m-RNA temelli aşı, bağışıklık tepkisini tetiklemek için genetik bir materyal olan "haberci RNA" molekülü kullanarak virüsle mücadele ediyor.

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ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Suçiçeğine de neden olan Varicella zoster virüsünden kaynaklanan zona hastalığı, bulaşıcı bir sinir enfeksiyonu olarak biliniyor.

Vücudun her yerinde çıkabilen zona, birçok vakada vücudun sol veya sağ tarafını saran tekli bir kabarcık şeridi olarak görünüyor. (AA)

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Aşı
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