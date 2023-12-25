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Ulusal yas çağrıları yükselirken Bolu'da harekete geçildi: Kentte yas ilan edildi, yılbaşı konseri iptal edildi

25.12.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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Cuma ve cumartesi günleri peş peşe aldığımız şehit haberleri sonrası ulusal yas ilan edilmesi çağrıları yükselmişti. Özellikle Suudi Arabistan Kralının ölümü ve Gazze'de yaşananlar nedeniyle yas ilan edilmesini hatırlatanlar, 2 günde 12 şehit haberinin ardından yas ilan edilmemesi nedeniyle tepkiliydi. Bolu'da 7 günlük yas ilan edildi, yılbaşı konseri iptal edildi.

Ulusal yas çağrıları yükselirken Bolu'da harekete geçildi: Kentte yas ilan edildi, yılbaşı konseri iptal edildi

Terör örgütü PKK'nın sızma girişimi önlenmeye çalışılırken çıkan sıcak çatışmada 12 Mehmetçik şehit oldu, 12 ile şehit ateşi düştü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "şehit ailelerinin acılarını paylaşmak adına" açıklamasıyla kentte 7 günlük yas ilan etti.

BOLU'DA YAS İLANI: YILBAŞI KONSERİ İPTAL EDİLDİ, EĞLENCE AKTİVİTELERİ YASAKLANDI

Yas ilanı kararını sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyuran Özcan, paylaşımına da şu notu düştü:

"Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına, Bolu Belediye Başkanı olarak, Bolu belediye sınırları içerisinde 7 günlük ‘YAS’ ilan ediyorum.

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Bu bağlamda yılbaşı akşamı planladığımız Emircan İğrek konserini iptal ettik. Aldığımız yas kararı doğrultusunda, canlı müzik dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içerisinde yasaklanmıştır.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin ve Yüce Milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında, gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar, tereddütsüz bir şekilde idaremizce uygulanacaktır."

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ULUSAL YAS İLANI DA GÜNDEMDE

İki gün üst üste gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğarken kimi siyasilerden ve kesimler, ulusal yas ilan edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisi adına yas ilanı edilmesini isterken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da 2015'te Suudi Arabistan'ın eski krallarından Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud öldüğünde ve bu yıl 7 Ekim'de başlayan Hamas-İsrail çatışmalarında İsrail'in hastaneyi hedef alan saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ulusal yas ilan edilmesini gündeme getirmişti.

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