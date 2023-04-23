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Üzerine küçük gelen bikinisiyle büyük göğüsleri dik göstermenin tüyosunu açıkladı

23.04.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslü kadınlar istedikleri modelde bikini ve dekolteli kıyafetler bulmakta zorluk çekebiliyorlar. Sütyen giymeden kullanılan bu modeller göğüslerin sarkık görünmesine yol açabiliyor. TikTok'ta bir kadın göğüslerini dik gösterecek tüyoyu üzerine küçük gelen bikinisiyle paylaştı.

Üzerine küçük gelen bikinisiyle büyük göğüsleri dik göstermenin tüyosunu açıkladı

Sarah Iaione, göğüslerinin sarkık olmasına rağmen göğüslerini güzel göstermenin yolları olduğunu fark ederek stil tüyolarını paylaştı. Göğüslerinin doğal şeklini benimseyen Sarah, sarkık ve büyük göğüsleri olan kişilerin iyi görünmesine yardımcı olacak ipuçlarını paylaştı.

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"ONLARI SEVİYORUM"

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Bir TikTok videosunda şunları söyledi: "Onları seviyorum ve sarkık göğüsleri nasıl şekillendireceğimi ve giydireceğimi öğrendim. Büyük memeli birine iyi gelecek bir şey sende farklı duracak ve sorun değil."

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Mesela bu mayo, birini göreceğim zaman şu şekilde giyerdim (bir askısını diğer tarafına geçirdi) Bir, çok daha havalı görünüyor; ikincisi, göğüslerin sarkık olduğunda, tamamen ayrıldıklarını anlamalısın. Bu yüzden onları içeri ve yukarı iten bir şey istiyorum.

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"Ya da böyle giyerdim - (her iki askıyı da çapraz yaptı). Aksi takdirde, gömleklerini doldurmak için göğüsleri olmayan biri gibi görünürdüm."

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Sarah, "sarkmayı kucaklamak" istediği için dışarı çıkarken sutyen takmadığını itiraf ediyor. "Göğüslerimi göstermeyi seviyorum çünkü sarkık göğüslerde göğüs dekoltesi olmuyor. Göğüs estetiği olan insanların güzel bir üst kıvrımları ve dekolteleri var. Biz sarkık göğüslerde bu yok. Ama meme altımız var - olmayan göğüs dekoltem yerine bunu göstermeyi tercih ederim."


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