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Üzerine küçük gelen bikinisiyle büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemi açıkladı

14.04.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük göğüslere sahip olan kişiler frikik vermeden giyebilecekleri bikini ve mayoları bulmakta zorluk çekiyorlar. Küçük göğüslü kadınlarda normal duran kıyafetler büyük göğüslülerde oldukça dekolteli olabiliyor. Bir TikToker, yayınladığı videoda büyük göğüs dekoltesine sahip kadınlar hakkında yapılan yaygın varsayımları eleştirdi.

Üzerine küçük gelen bikinisiyle büyük göğüslü kadınların yaşadığı problemi açıkladı

Büyük göğüslere sahip birçok kadın ergenlikten itibaren toplumdan aldığı bakışlar ve rahatsız edici yorumlar nedeniyle vücutlarını saklama ihtiyacı duyuyor. Beden pozitifliğini savunanlar kadınların bedenleri üzerine yaratılan baskılara karşı çıkıyor. TikTok hesabında bikinili paylaşımıyla viral olan bir kullanıcı, büyük göğüslü kadınların dekolte giyince karşılaştığı sorunları ele aldı.

"İLGİ ARAYAN BİRİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR"

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Yayınladığı videoda toplumun kadınlar üzerinde düşündüklerini yazan kadın, büyük göğüsleri olan kadınların cinsel ilişkiye girdiğini veya dikkat çekmek için çaba harcadığını ancak küçük göğüslü kadınların kolayca romantikleştirilebildiğini söyledi.
“Büyük göğüsler: toplum içinde bikini giymekten rahatsız oluyor, herkes benim çapkın ya da ilgi arayan biri olduğumu düşünüyor."

"VÜCUDUMU SEVMEYİ ÖĞRENİYORUM"

"Küçük göğüslü kızlar eğlenceli, sevimli, tapılası, masum olarak nitelendiriliyor. Yargılanmadan her yerde bikini üstü giyebilirler." Sosyal medya platformunda 43,5 binden fazla beğeni toplayan video, aynı fikirde yüzlerce kadın tarafından onaylandı.

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Birçok kadın bu videoya katıldıklarını söyleyerek "Katılıyorum, ben de böyle hissediyorum, bu yüzden her zaman 'örtbas etmek' zorunda hissediyorum, ancak yavaş yavaş vücudumu sevmeyi öğreniyorum." dedi

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İçerik oluşturucu, yoruma şu yanıtı verdi: "Kesinlikle, yaşlandıkça bunu görmezden gelmeyi öğrendim ama bazen insanlar çoğunlukla erkekler buna izin vermiyor." dedi.

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